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'મદ્રેસા જેહાદીઓ માટે ઉછેરનું સ્થળ...' તસ્લીમા નસરીને બાંગ્લાદેશ સરકાર પર સાધ્યું નિશાન

લેખિકા તસ્લીમા નસરીને કોલકાતામાં સમાન નાગરિક સંહિતાને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપ્યું છે અને બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચારની કડક નિંદા કરી છે.

લેખિકા તસ્લીમા નસરીન
લેખિકા તસ્લીમા નસરીન (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 10:09 AM IST

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કોલકાતા: લેખિકા તસ્લીમા નસરીને સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) માટે પોતાનો મત સ્પષ્ટ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે સમાન અધિકારો માટેની લડાઈમાં તમામ માટે સમાન કાયદો જ સભ્યતાની પ્રથમ શરત છે. તસ્લીમાએ કહ્યું, "હું છેલ્લા 40 વર્ષથી સમાન નાગરિક સંહિતા માટે લડી રહી છું,"

તેમણે ટિપ્પણી કરી, "આ ઉપખંડના દેશો - જેમ કે બાંગ્લાદેશ, ભારત અને પાકિસ્તાન - ને સમાન નાગરિક સંહિતાની જરૂર છે. કોઈપણ સભ્ય રાષ્ટ્રમાં UCC હોય છે. મુસ્લિમ મહિલાઓને ભેદભાવનો સામનો કરવો પડે છે. બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ મહિલાઓને કોઈ અધિકાર નથી. ત્યાં હિન્દુ પુરુષો બહુપત્નીત્વ ધરાવે છે, અને હિન્દુ મહિલાઓને છૂટાછેડા લેવાની સ્વતંત્રતા નથી. જોકે ભારતીય હિન્દુ કાયદો (1956નો) સમાન અધિકારો પ્રદાન કરે છે, બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુ મહિલાઓને આવી સ્વતંત્રતા પ્રદાન કરવા માટે સમાન નાગરિક સંહિતા જરૂરી છે."

બાંગ્લાદેશમાં મદ્રેસાઓની કામગીરીને લઈને તસ્લિમા નસરીને કર્યો કટાક્ષ
બાંગ્લાદેશમાં મદ્રેસાઓની કામગીરીને લઈને તસ્લિમા નસરીને કર્યો કટાક્ષ (PTI)

રવિવારે બાંગ્લા એકેડેમીમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન મદ્રેસા વિશે પૂછવામાં આવતા, તેમણે કહ્યું, "બાંગ્લાદેશમાં મદ્રેસાઓ વિશે મને જે ખબર છે તેના આધારે, તેમનું અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ નહીં. તે જેહાદીઓ માટે ઉછેરનાં સ્થળ છે. ત્યાં બાળકો સાથે ગેરવર્તણૂક અને શોષણની ઘટનાઓ બને છે, અને ઘણી વખત ઇમામ અને શિક્ષકો પકડાય છે. મદ્રેસાઓમાંથી સ્નાતક થયેલા વિદ્યાર્થીઓ ઉત્પાદક કારકિર્દી બનાવી શકતા નથી. તેઓ ઘણીવાર ભીખ માંગવાનો આશરો લે છે. તેના બદલે, બધા મદરેસાને બિનસાંપ્રદાયિક શાળાઓમાં રૂપાંતરિત કરવા જોઈએ."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશ સરકારે મદ્રેસાઓ અને મસ્જિદો પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. તસ્લીમાએ ઉમેર્યું હતું કે, "સરકારે પોતે ધર્મનો પ્રચાર ન કરવો જોઈએ. સરકારનો ધર્મ સાથે કોઈ સંબંધ ન હોવો જોઈએ." એક સ્વાગત સમારંભમાં, દેશનિકાલ કરાયેલ બાંગ્લાદેશી લેખિકા તસ્લીમા નસરીને પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું, "કૃતજ્ઞતા એ આધીનતાનું કોઈ સમાધાન નથી."

ડાબેરી મોરચાના શાસન દરમિયાન લેખિકાને કોલકાતા છોડવાની ફરજ પડી હતી, અને ત્યારબાદની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સરકારે તેમને પાછા લાવવા માટે કોઈ પ્રયાસ કર્યા ન હતા. તેનાથી વિપરીત, ભાજપ સરકાર સત્તામાં આવ્યાના ત્રણ મહિનાની અંદર તસ્લીમા કોલકાતા પરત ફર્યા.

બાંગ્લાદેશમાંથી દેશનિકાલ કરાયા છે તસ્લિમા નસરીનને
બાંગ્લાદેશમાંથી દેશનિકાલ કરાયા છે તસ્લિમા નસરીનને (PTI)

સુવેન્દુ અધિકારીએ સ્ટેજ પર ઉભા રહીને તેમની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાનું વચન આપતા કહ્યું, "પશ્ચિમ બંગાળના વહીવટમાં થયેલા ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને, તમારે અહીં વારંવાર આવવું જોઈએ. સુરક્ષિત પશ્ચિમ બંગાળમાં, તમારી સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાની જવાબદારી મુખ્યમંત્રી અને પોલીસની છે. આ ફક્ત ચહેરાઓનો ફેરફાર નથી; આખી સિસ્ટમ બદલાઈ ગઈ છે."

જ્યારે એક પત્રકારે તસ્લીમાને ત્રણ સરકારો વચ્ચેના તફાવતો વિશે પૂછ્યું, ત્યારે લેખિકાએ જવાબ આપ્યો, "એક સરકારે મને કાઢી મુકી બીજી સરકારે મને પાછા ફરવા દીધી નહીં, જ્યારે બીજી સરકારે મને પરત ફરવાની મંજુરી આપી." લેખિકાએ સ્પષ્ટતા કરી કે તે પ્રગતિશીલ મુસ્લિમોના સંગઠન, સેક્યુલર મિશન ટ્રસ્ટના આમંત્રણ પર આવી હતી, અને તેમને આપવામાં આવેલી સુરક્ષા પાછળ કોઈ રાજકીય હેતુ નહોતો. ગમે તે સરકારે તેમને સુરક્ષા પૂરી પાડી હોય, તે હંમેશા તેમના આદર્શો અને વ્યક્તિગત માન્યતાઓમાં અડગ રહેશે.

તસ્લીમા નસરીને બાંગ્લાદેશ સરકાર પર સાધ્યું નિશાન
તસ્લીમા નસરીને બાંગ્લાદેશ સરકાર પર સાધ્યું નિશાન (PTI)

લેખિકાએ બાંગ્લાદેશમાં તાજેતરના રાજકીય ઉથલપાથલ અને વિદ્યાર્થી આંદોલન વિશે પણ ટીકાત્મક ટિપ્પણીઓ કરી. તેમના મતે, ક્વોટા સુધારાની માંગણી કરતું વિદ્યાર્થી આંદોલન શરૂઆતમાં વાજબી લાગતું હતું, પરંતુ પછીથી એક અલગ દિશા અપનાવી. તસ્લીમાએ ટિપ્પણી કરી, "બાંગ્લાદેશમાં તે વિદ્યાર્થી આંદોલને અમને મૂર્ખ બનાવ્યા." તેણીએ દાવો કર્યો કે સરકારને ઉથલાવી પાડવા અને ત્યારબાદ દેશ પર નિયંત્રણ મેળવવાના આંદોલન પાછળ જેહાદીઓનો હાથ હતો.

તેણીએ અવામી લીગ પર પ્રતિબંધ મૂકવાના નિર્ણયની આકરી ટીકા કરી. ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાની વિવિધ નીતિઓની ટીકા કરવા છતાં, તસ્લીમા માને છે કે રાજકીય પક્ષ પર પ્રતિબંધ મૂકવો અથવા તેને દેશમાંથી હાંકી કાઢવો ક્યારેય લોકશાહી પગલું નથી.

એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં લેખિકા તસ્લીમા નસરીન
એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં લેખિકા તસ્લીમા નસરીન (PTI)

લેખિકાએ બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર થઈ રહેલા અત્યાચારોની સખત નિંદા કરી હતી. તેમણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે ઝિયાઉર રહેમાન, ઇર્શાદ અને શેખ હસીનાના યુગથી લઈને વર્તમાન યુનુસ વહીવટ સુધી દરેક શાસનકાળમાં હિન્દુઓએ અત્યાચારનો સામનો કર્યો છે. જોકે, તાજેતરના સમયમાં આ તીવ્રતામાં વધારો થયો છે. તસ્લીમાએ ચિન્મય કૃષ્ણ દાસની ધરપકડ સામે પણ અવાજ ઉઠાવ્યો હતો.

તેઓ બાંગ્લાદેશમાં મુખ્ય વિપક્ષી પક્ષ તરીકે જમાત-એ-ઇસ્લામીના ઉદયને અત્યંત ખતરનાક માને છે. તસ્લીમાના મતે, જો તેઓ સત્તામાં આવશે, તો 7મી સદીનો શરિયા કાયદો લાગુ કરવામાં આવશે, જે મહિલાઓ અને લઘુમતીઓ માટે આફત લાવશે.

અંતે, તસ્લીમાએ ભવિષ્યમાં કોલકાતા પુસ્તક મેળામાં ભાગ લેવાની પોતાની તીવ્ર ઇચ્છા વ્યક્ત કરી. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે જો રાજ્ય સરકાર સુરક્ષા પૂરી પાડશે, તો તેઓ પહેલાની જેમ મેળામાં હાજરી આપશે. બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો અંગે, તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે મુક્તિ સંગ્રામને ટેકો આપનારા યોગ્ય વિચાર ધરાવતા લોકો હંમેશા ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો જાળવવાની હિમાયત કરશે.

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TASLIMA NASRIN SUPPORTS UCC
TASLIMA NASRIN ON MADRASAS
TASLIMA NASRIN KOLKATA RETURN
લેખિકા તસ્લીમા નસરીન
TASLIMA NASRIN

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