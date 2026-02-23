ETV Bharat / bharat

ઓડિશામાં 77 બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોરોની ઓળખ, 73ને દેશનિકાલ

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયની સૂચનાઓને પગલે, રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં ગેરકાયદે રહેતા બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોરોને ઓળખવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 7:18 PM IST

ભુવનેશ્વર: ઓડિશામાં 77 લોકોની ઓળખ બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોર તરીકે કરવામાં આવી છે. જેમાંથી 73 લોકોને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝીએ સોમવારે વિધાનસભામાં આ જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગયા વર્ષે 2 મેના રોજ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના નિર્દેશોને અનુસરીને, રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં ગેરકાયદે બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને ઓળખવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવામાં આવી છે.

રાજ્યના તમામ પોલીસ અધિક્ષકો આ સૂચનાઓ અનુસાર કામ કરી રહ્યા છે. આ તપાસ અભિયાનના ભાગ રૂપે અત્યાર સુધીમાં 2,261 શંકાસ્પદોના ઓળખ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવી છે. તેમાંથી 2,184 ભારતીય નાગરિકો તરીકે ઓળખાઈ છે, અને તેમને છોડી મૂકવામાં આવ્યા છે. બાકીના 77 લોકોને બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે. ભુવનેશ્વરથી વધુ બે લોકોને દેશનિકાલ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. હાલમાં, રાજ્યમાં ઘૂસણખોરોને ઓળખવાની પ્રક્રિયા નિયમિત ધોરણે ચાલુ છે.

ભુવનેશ્વરમાં 26, કટકમાં 15, બહેરામપુરમાં 6, ગંજમમાં 1, કંધમાલમાં 4, કોરાપુટમાં 1, કેન્દ્રપાડામાં 3 અને જગતસિંહપુરમાં 21 લોકોની ઓળખ બાંગ્લાદેશી નાગરિક તરીકે થઈ છે. ઓળખાયેલા 77 બાંગ્લાદેશીઓમાંથી 73 લોકોને દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા છે. ગંજમ અને કંધમાલમાં 1-1 બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોરે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને પોતાના નામે ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવ્યા હતા. તેમની સામે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને કોર્ટમાં સુનાવણી ચાલી રહી છે.

મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં માઓવાદી સમસ્યા અંગે પરિસ્થિતિમાં સતત સુધારો થઈ રહ્યો છે. હાલમાં, રાજ્યમાં આશરે 40 સક્રિય માઓવાદીઓ છે. તેઓ કાલાહાંડી, રાયગડા, કંધમાલ, બૌદ્ધ, બાલનગીર અને બારગઢ જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં નાના જૂથોમાં કાર્ય કરે છે.

મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "કેન્દ્ર સરકારની સુરક્ષા સંબંધિત ખર્ચ (SRE) યોજના મુજબ, હાલમાં ફક્ત કંધમાલ જિલ્લાને 'અન્ય ડાબેરી ઉગ્રવાદ પ્રભાવિત જિલ્લા' શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. બાકીના આઠ જિલ્લાઓ - મલકાનગિરી, કોરાપુટ, નુઆપાડા, નબરંગપુર, કાલાહાંડી, રાયગડા, બૌધ અને બાલનગીરને 'લેગસી અને થ્રસ્ટ' જિલ્લા શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે."

