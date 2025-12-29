ETV Bharat / bharat

'બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોરો કોંગ્રેસ માટે વોટ બેંક, આખા દેશમાંથી ગેરકાયદેસર ઘુસણખોરોને ઓળખ કરાશે', અમિત શાહ

શાહે જનતાને અપીલ કરતા કહ્યું કે, આસામને ઘૂસણખોરોથી મુક્ત કરવા માટે ભાજપને બીજા પાંચ વર્ષ આપો.

અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી
અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 29, 2025 at 6:42 PM IST

બોરદુવા (આસામ): કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સોમવારે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોરોને પોતાની વોટ બેંક તરીકે ગણવાનો આરોપ લગાવ્યો. ચૂંટણી પહેલા આસામ રાજ્યની મુલાકાત દરમિયાન, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સોમવારે વિપક્ષી કોંગ્રેસ પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કર્યા.

તેમણે કોંગ્રેસ પાર્ટીને બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોરોની રક્ષક ગણાવી. શાહે આરોપ લગાવ્યો કે બાંગ્લાદેશી ઘુસણખોરોનો વોટ બેંક તરીકે ઉપયોગ કરવાની કોંગ્રેસ પાર્ટીની નીતિએ આસામના સ્વદેશી લોકો, તેમની ઓળખ અને તેમની પૂર્વજોની ભૂમિને જોખમમાં મૂકી છે.

અહીં નાગાંવ જિલ્લાના બોરદુવા (બટદ્રાવા) માં એક રેલીને સંબોધતા, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, કેન્દ્ર સરકાર પડોશી દેશમાંથી આવતા તમામ ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને ઓળખશે, ફક્ત આસામથી જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતમાંથી. શાહે કહ્યું કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ માત્ર આસામના લોકોની સાંસ્કૃતિક ઓળખનું રક્ષણ જ નહીં પરંતુ રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે.

ગૃહમંત્રી અમિત શાહે નાગાંવ જિલ્લામાં વૈષ્ણવ સંત શ્રીમંત શંકરદેવના જન્મસ્થળ બટદ્રવા થાનના ₹227 કરોડના પુનર્વિકાસ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

અમિત શાહે કહ્યું કે, શ્રીમંત શંકરદેવનું જન્મસ્થળ "અતિક્રમણથી મુક્ત" થયું તે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે. શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માના નેતૃત્વ હેઠળની આસામ સરકારે બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોથી 100,000 વીઘાથી વધુ જમીન મુક્ત કરાવી છે.

2026 ની શરૂઆતમાં આસામમાં ચૂંટણીઓ યોજાવાની હોવાથી, શાહે લોકોને ભાજપને મત આપવા અપીલ કરવાની તક ઝડપી લીધી. તેમણે રેલીમાં ઉપસ્થિત લોકોને કહ્યું, "આસામને ઘૂસણખોરોથી મુક્ત કરવા માટે ભાજપને બીજા પાંચ વર્ષ આપો." તેમણે ઉમેર્યું, "અમે ફક્ત આસામથી જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતમાંથી તમામ બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને ઓળખીશું." શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શંકરદેવે "એક ભારત" નું સૂત્ર આપ્યું હતું, જેનું પ્રધાનમંત્રી મોદી હવે પાલન કરી રહ્યા છે.

આસામ પૂર્વોત્તરનું વિકાસ એન્જિન બની ગયું છે અને આ પ્રદેશને વિકાસ તરફ દોરી રહ્યું છે તેના પર ભાર મૂકતા શાહે કહ્યું કે, છેલ્લા 11 વર્ષમાં, પીએમ મોદી 80 વખત પૂર્વોત્તરની મુલાકાતે આવ્યા છે, જેમાંથી તેઓ 36 વખત આસામની મુલાકાતે આવ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે ભાજપ સરકાર પૂર્વોત્તર ક્ષેત્રના વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.

રેલીને સંબોધતા, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, વડા પ્રધાને આસામમાં શાંતિ અને વિકાસ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પગલાં લીધાં છે, જે ફક્ત કાગળ પર નથી પરંતુ વાસ્તવિકતા છે. તેમણે કહ્યું કે, છેલ્લા 11 વર્ષમાં, ભાજપ સરકારે રાજ્યમાં વિવિધ આતંકવાદી જૂથો સાથે શાંતિ કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે અને આ કરારોની 92 ટકા કલમો પૂર્ણ થઈ છે.

