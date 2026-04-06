મેખલીગંજ ઝીરો પોઈન્ટ પરથી BSFએ ઘુસણખોરને ઠાર માર્યો, બાંગ્લાદેશીઓએ ખેડૂતનું અપહરણ કર્યું
એવો આરોપ છે કે બદલો લેવા માટે 400 બાંગ્લાદેશીઓના ટોળાએ એક વ્યક્તિનું અપહરણ કર્યું.
Published : April 6, 2026 at 8:28 PM IST
કૂચ બિહાર (પશ્ચિમ બંગાળ): ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ પર તંગીભરી ઘટના બની છે. એક તરફ BSF એ ઘુસણખોરને ઠાર માર્યો હતો, તો બીજી તરફ આશરે 400 બાંગ્લાદેશી નાગરિકોના ટોળાએ એક ભારતીય ખેડૂતનું અપહરણ કર્યાનો આરોપ છે. આ ઘટના કૂચ બિહાર જિલ્લાના મેખલીગંજમાં બાગડોકરા ફુલકાડાબારી ગ્રામ પંચાયત હેઠળના કાંગાલટલી નજીક, કાંટાળા તારની સરહદ વાડના ગેટ નંબર 6 પાસે બની છે.
શું છે આખી ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, રવિવારે એક બાંગ્લાદેશી નાગરિકે ગેરકાયદેસર રીતે કાંટાળા તારની સરહદ વાડ પાર કરીને ભારતીય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. BSF જવાનોએ તેને રોકવાના પ્રયાસમાં ગોળીબાર કર્યો, જેમાં તે ઘાયલ થયો હોવાનું કહેવાય છે. આ પછી, સોમવારે આશરે 400 બાંગ્લાદેશી ખેડૂતોના ટોળાએ અચાનક ભારતીય ખેડૂતો પર હુમલો કર્યો અને સહદેવ રોય નામના ખેડૂતનું અપહરણ કરી લીધું.
અપહરણની પળો કેવી હતી?
ખેતરોમાં કામ કરતા ભારતીય પુરુષ ખેડૂતો મહિલા ખેત મજૂરોને બચાવવા દોડી આવ્યા. અંધાધૂંધી વચ્ચે બાંગ્લાદેશી બદમાશોના એક જૂથે સહદેવ રોયને ખેંચીને સરહદ પાર લઈ ગયા. ખેડૂતના સંબંધીઓએ BSF પર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમનો દાવો છે કે નજીકમાં તૈનાત બે BSF સૈનિકોને જાણ કરવામાં આવી હતી અને મદદ માટે વિનંતી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમણે કોઈ કાર્યવાહી કરી ન હતી.
ઝીરો પોઈન્ટ વિસ્તારની સમસ્યા શું છે?
મેખલીગંજના બાગડોકરા વિસ્તારમાં આવેલ ‘ઝીરો પોઈન્ટ’ ભારત અને બાંગ્લાદેશ સરહદ વચ્ચે આવેલો છે. તે ઘણા કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલો છે. હુમલાનું સ્થાન નજીકની ભારતીય સરહદ ચોકીથી આશરે એક કિલોમીટર દૂર છે. ભારતીય ખેડૂતોને ઝીરો પોઈન્ટ વિસ્તારમાં તેમના ખેતર સુધી પહોંચવા માટે મુખ્ય કાંટાળા તારની સરહદ વાડની અંદર ઊંડે સુધી જવું પડે છે. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે જો ઝીરો પોઈન્ટ વિસ્તારમાં કંઈક અનિચ્છનીય બને છે, તો ઘણીવાર તાત્કાલિક મદદ મળતી નથી.
અપહૃત ખેડૂતના સંબંધીએ શું કહ્યું?
અપહૃત ખેડૂતના સંબંધી કૌશિક બર્મને જણાવ્યું હતું, “ગઈકાલે, કાંટાળા તારની વાડ પાર કરીને ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. સરહદ પર પેટ્રોલિંગ કરી રહેલા BSF સૈનિકોએ ગોળીબાર કર્યો ત્યારે એક વ્યક્તિ ઘાયલ થયો હતો. ત્યારબાદ આજે સહદેવનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું. તેઓએ સહદેવને પરત કરવાની માંગ કરી હતી. અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે જ્યાં સુધી અમે ‘ઝીરો પોઈન્ટ’ વિસ્તારમાં કામ કરીએ છીએ ત્યાં સુધી BSF અમને સુરક્ષા પૂરી પાડે.”
BSF અને પોલીસની કાર્યવાહી
BSF એ અપહરણ કરાયેલા ભારતીય ખેડૂતને બચાવવા માટે પોતાના દળોને તૈનાત કર્યા છે. BSF એ આ ઘટના વિશે બોર્ડર ગાર્ડ બાંગ્લાદેશ (BGB) ને સત્તાવાર રીતે જાણ કરી છે. હાલમાં BSF પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે BGB સાથે ફ્લેગ મીટિંગ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. BSFએ આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કૂચ બિહાર જિલ્લા પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પોલીસ કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે ગયા છે અને BSF સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે.
પહેલાં પણ બની છે આવી ઘટનાઓ
નોંધનીય છે કે આ પહેલાં પણ કૂચ બિહારની સીતલકુચી સરહદ પર બાંગ્લાદેશી નાગરિકોએ ઉકિલ બર્મન નામના ખેડૂતનું અપહરણ કર્યું હતું. લાંબા સંઘર્ષ બાદ તેને બાંગ્લાદેશી જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સીતલકુચીમાં બીજા ખેડૂતનું પણ અપહરણ થયું હતું, જેને થોડા કલાકોમાં જ છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. મેખલીગંજના લોકો હવે વર્તમાન પરિસ્થિતિના વિકાસની ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
