ભારતમાં બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશને વિઝા સેવાઓ સ્થગિત કરી
બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશને ભારતમાં કોન્સ્યુલર અને વિઝા સેવા અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી છે.
Published : December 23, 2025 at 10:54 AM IST
નવી દિલ્હી : ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે વધી રહેલા તણાવ બાદ હવે નવી દિલ્હીમાં બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશને કોન્સ્યુલર અને વિઝા સેવા અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરી દીધી છે. આ સંદર્ભે બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશનની બહાર એક નોટિસ લગાવવામાં આવી છે.
બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશને વિઝા સેવા સ્થગિત કરી
બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશને નોટિસમાં જણાવ્યું હતું કે, "કેટલાક તાત્કાલિક કારણોસર, નવી દિલ્હીમાં બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશનમાં બધી કોન્સ્યુલર અને વિઝા સેવાઓ આગામી સૂચના સુધી અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવી છે. કોઈપણ અસુવિધા બદલ અમને દિલગીર છે."
નવી દિલ્હીમાં બાંગ્લાદેશ હાઈ કમિશને એક જાહેર નોટિસ જારી કરીને અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે વિઝા સેવાઓ સ્થગિત કરવાની માહિતી આપી હતી. ત્રિપુરામાં બાંગ્લાદેશ આસિસ્ટન્ટ હાઈ કમિશને પણ રવિવારે મિશનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન બાદ વિઝા સેવાઓ સ્થગિત કરવાની આવી જ જાહેરાત કરી હતી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે પશ્ચિમ બંગાળના સિલિગુડીમાં વિઝા અરજી પર પ્રક્રિયા કરવા માટે ઢાકા દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા એક ખાનગી ઓપરેટરે પણ તેની સેવાઓ સ્થગિત કરી દીધી છે.
#WATCH | Delhi: A notice has been put up outside the Bangladesh High Commission.— ANI (@ANI) December 22, 2025
The notice reads, " due to unavoidable circumstances, all consular & visa services from the bangladesh high commission in new delhi are temporarily suspended until further notice." pic.twitter.com/1wW9jEtElw
બાંગ્લાદેશમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન : એ નોંધનીય છે કે ગયા અઠવાડિયે વિદ્યાર્થી નેતા શરીફ ઉસ્માન હાદીના મૃત્યુ બાદ બાંગ્લાદેશમાં અશાંતિનો નવા મોજા જોવા મળ્યો છે. શેખ હસીના સરકારના પતન માટે ફરજ પાડનારા સરકાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનમાં ઉસ્માન હાદી એક અગ્રણી વ્યક્તિ હતા. ગયા અઠવાડિયે, કેટલાક વિરોધીઓએ ભારત સામે પણ પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો. ફરી શરૂ થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે, બાંગ્લાદેશના મૈમનસિંઘમાં એક હિન્દુ વ્યક્તિ દીપુ ચંદ્ર દાસની હત્યા કરવામાં આવી હતી.
ભારતે પણ વિઝા સેવાઓ સ્થગિત કરી : ગુરુવાર ગુસ્સે ભરાયેલા વિરોધીઓના એક જૂથે ચિત્તાગોંગમાં ભારતના સહાયક ઉચ્ચ કમિશન પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ પછી, ભારતે મિશનમાં વિઝા સેવાઓ સ્થગિત કરી દીધી. ભારતે બુધવારે બાંગ્લાદેશના રાજદૂત રિયાઝ હમીદુલ્લાહને બોલાવ્યા અને ઢાકામાં ભારતીય મિશનની આસપાસ સુરક્ષા પરિસ્થિતિ ઊભી કરવાની યોજના બનાવી રહેલા કેટલાક ઉગ્રવાદી તત્વો પર તેની તીવ્ર ચિંતા વ્યક્ત કરી. કેટલાક ઉગ્રવાદી તત્વોએ ઢાકામાં ભારતીય ઉચ્ચ કમિશનની આસપાસ વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની યોજના જાહેર કર્યા પછી ભારતની આ કાર્યવાહી આવી.
એક નિવેદનમાં, વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ભારત બાંગ્લાદેશમાં તાજેતરની કેટલીક ઘટનાઓ અંગે ઉગ્રવાદી તત્વો દ્વારા બનાવવામાં આવી રહેલી ખોટી વાર્તાને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢે છે. હમીદુલ્લાહને સમન્સ પાઠવ્યા પછી તરત જ, તેણે કહ્યું, "તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે વચગાળાની સરકારે આ ઘટનાઓ અંગે ન તો સંપૂર્ણ તપાસ હાથ ધરી છે કે ન તો ભારત સાથે કોઈ અર્થપૂર્ણ પુરાવા શેર કર્યા છે."
આ પણ વાંચો...