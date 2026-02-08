Exclusive Interview: 'બાંગ્લાદેશમાં ચૂંટણી નહીં, માત્ર નાટક થઈ રહ્યું છે'- શેખ હસીના
બાંગ્લાદેશ સામાન્ય ચૂંટણીઓની તૈયારી કરી રહ્યું છે, અને શેખ હસીનાએ સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર નજર રાખી છે.
Published : February 8, 2026 at 6:31 AM IST
બાંગ્લાદેશ તેના ઇતિહાસના એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કામાં છે. 12 ફેબ્રુઆરીએ સામાન્ય ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ત્યારે ETV ભારતના સ્ટેટ હેડ, દીપાંકર બોસે, દેશનિકાલ કરાયેલા બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાનો ઇમેઇલ દ્વારા ઇન્ટરવ્યૂ લીધો હતો. તેમના પક્ષ, અવામી લીગ પર પ્રતિબંધ અને સંભવિત મૃત્યુદંડની સજા વચ્ચે આપવામાં આવેલા આ એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂમાં, હસીનાએ સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. ઇન્ટરવ્યૂના મુખ્ય મુદ્દાઓ વાંચો.
પ્રશ્ન: આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયે મુહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વ હેઠળ અને અવામી લીગ વગર, બાંગ્લાદેશમાં ફેબ્રુઆરીમાં યોજનારી વચગાળાના ચૂંટણીને કેવી હેઠળ કેવી રીતે જોવી જોઈએ?
જવાબ: આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય આ કાર્યવાહીને તે જ રીતે ઓળખે છે અને અળખતો રહેશે જે આ વાસ્તવમાં છે. એક ગેરકાયદેસર વ્યવસ્થા માટે કાયદેસરતા હાંસેલ કરવાના હેતુથી તૈયાર કરવામાં આવેલી આ એક કાળજીપૂર્વક ગોઠવાયેલ કામગીરી છે, લોકશાહી ઇચ્છાશક્તિની સાચી અભિવ્યક્તિ નહીં. આ પ્રતિબંધ (અવામી લીગ પર) ને ટેકો આપનારા એકમાત્ર અવાજો એ છે જેઓ તેના અસ્તિત્વનો લાભ મેળવે છે. સામાન્ય બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને તેમના મૂળભૂત લોકશાહી અધિકારોથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે, જેથી યુનુસ વહીવટ બાંગ્લાદેશ પર તેની પકડ મજબૂત કરી શકે.
હકીકતો પર વિચાર કરો. એક બિનચૂંટાયેલી સરકારે, જેના માટે એક પણ બાંગ્લાદેશીએ મતદાન કર્યું નથી, તેણે પોતાને એક એવી પાર્ટી પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો અધિકાર આપ્યો છે જે આપણા ઇતિહાસમાં નવ વખત લોકશાહી રીતે ચૂંટાઈ આવી છે. આમ કરીને, લાખો લોકોને જાણી જોઈને તેમના અધિકારોથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, સાચા સ્વતંત્ર ઉમેદવારોને ચૂંટણી લડતા અટકાવવામાં આવી રહ્યા છે, અને રાજકીય દમનને કારણે પક્ષોને પાછા ખેંચવાની ફરજ પાડવામાં આવી છે. BNP અથવા જમાત-એ-ઇસ્લામી સાથે જોડાયેલા લોકો સિવાય, જે કોઈ પણ ઉમેદવારી ફોર્મ ખરીદવાનો પ્રયાસ કરે છે તેની પોલીસ ધરપકડ કરી રહી છે.
ઇતિહાસ બતાવે છે કે જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓ તેમની પસંદગીના પક્ષને મત આપી શકતા નથી, ત્યારે તેઓ મતદાનમાં જતા નથી. આ પ્રક્રિયા દ્વારા રચાયેલી કોઈપણ સરકાર સત્તાના સંકટનો સામનો કરશે. તેમાં કઠિન નિર્ણયો લેવા, રોકાણ આકર્ષવા, સ્થિરતા જાળવવા અને કાયદેસરતા સાથે શાસન કરવાનો આદેશ નહીં હોય. તે સરકાર ચૂંટણીમાંથી ઇરાદાપૂર્વક બાકાત રાખવામાં આવેલી વસ્તીનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો દાવો કરી શકતી નથી.
આ સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘનો છતાં, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યુએન) એ નિરાશાજનક રીતે નિરીક્ષકો મોકલવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયે તે મૂળભૂત ધોરણો પર આગ્રહ રાખવો જોઈએ જે તે જાળવી રાખવાનો દાવો કરે છે. ચૂંટણીઓમાં વાસ્તવિક પસંદગીની જરૂર હોય છે, અને મુખ્ય પક્ષો પર પ્રતિબંધ મૂકવો લોકશાહીની વિરુદ્ધ છે. હું લોકશાહી દેશોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ ચૂંટણીઓનો નિર્ણય તે જ ધોરણો દ્વારા કરે જે તેઓ પોતાને લાગુ કરે છે.
પ્રશ્ન: આંતરરાષ્ટ્રીય અપરાધ ટ્રિબ્યુનલ (ICT) ના તમને મૃત્યુદંડની સજા ફટકારવાના નિર્ણયને તમે કેવી રીતે જુઓ છો? ટ્રિબ્યુનલે તમને વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શનો અને માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓ પર કડક કાર્યવાહી કરવાનો આદેશ આપવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યા.
જવાબ: આ ચુકાદો ન્યાય નથી, પરંતુ 'રાજકીય હત્યા' છે, અને હું તેને સંપૂર્ણપણે નકારું છું. રજૂ કરાયેલા પુરાવા સંદર્ભની બહાર લેવામાં આવેલા ટુકડાઓ પર આધારિત છે. સાક્ષીઓ સરકારી કર્મચારીઓના અનામી નિવેદનો છે જેમના પર વર્તમાન વહીવટને ખુશ કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું, અને એવા રેકોર્ડિંગ્સ છે જે ક્યારેય સમર્થન આપવામાં આવ્યા નથી અને ઇરાદાપૂર્વક ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
મારી ગેરહાજરીમાં આ સમગ્ર કોર્ટ કાર્યવાહી અભૂતપૂર્વ ગતિએ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જ્યારે મારા રાજકીય વિરોધીઓએ તેમના સાથીઓને કોર્ટમાં બેસાડ્યા હતા અને મને મારી પસંદગીના કાનૂની પ્રતિનિધિ રાખવાનો અધિકાર નકાર્યો હતો. અવામી લીગ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા વકીલોને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમની જગ્યાએ ઓછામાં ઓછા કાનૂની અનુભવ ધરાવતા સરકારી અધિકારીઓને લેવામાં આવ્યા હતા. કાર્યવાહી શરૂ થાય તે પહેલાં સરકારી અધિકારીઓએ મને જાહેરમાં દોષિત જાહેર કરી હતી, જેનાથી ન્યાયી ટ્રાયલની કોઈ આશા દૂર થઈ ગઈ હતી.
આ ટ્રિબ્યુનલ પોતે એક બિનચૂંટાયેલી સરકાર હેઠળ કાર્ય કરે છે જેમાં લોકશાહી આદેશનો અભાવ છે. તેણે ફક્ત અવામી લીગના સભ્યો પર જ કેસ ચલાવ્યો છે, જ્યારે વર્તમાન વહીવટના સાથીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી હિંસા, લિંચિંગ, આગચંપી અને રાજકીય ધરપકડોને સંપૂર્ણપણે અવગણ્યા છે.
હું સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે મેં ક્યારેય કોઈની હત્યા કરી નથી, કે મેં ક્યારેય સેના કે સુરક્ષા દળોને આવું કરવાનો આદેશ આપ્યો નથી. હિંસા અને સરકારી સંપત્તિના નુકસાનનો સામનો કરતી વખતે મેં એક જવાબદાર રાજ્યના વડા તરીકે કાર્ય કર્યું છે, શાંતિ પુનઃસ્થાપિત કરવાનો અને હિંસા અને જાનહાનિ ઘટાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પરિસ્થિતિ ઝડપથી બદલાતી અને તંગ બની રહી હતી, કાયદો અને વ્યવસ્થા કથળી રહી હતી. જોકે, આને ચૂંટાયેલી સરકાર દ્વારા પોતાના લોકો પર હુમલો કહેવું સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણું અને ખોટું છે.
હકીકતમાં, સરકારમાં રહેતા થયેલા મારા છેલ્લા કાર્યોમાંથી એક હતું મૃત્યુના કારણોની તપાસ કરવા માટે એક સમિતિની રચના કરવી અને જમીની વાસ્તવિકતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યુએન) ને આમંત્રણ આપવું. આનાથી અમને સમજવામાં મદદ મળી હોત કે આ દુ:ખદ જાનહાનિ માટે કોણ જવાબદાર છે. દુઃખની વાત છે કે યુનુસે સત્તા સંભાળતાની સાથે જ તપાસ બંધ કરી દીધી, કારણ કે તે જાણતા હતા કે તેનાથી તેમને ગુનેગાર ઠેરવવામાં આવશે.
પ્રશ્ન: એક મહિનાથી ઓછા સમયમાં, બાંગ્લાદેશમાં ઓછામાં ઓછા 11 હિન્દુ લઘુમતી સભ્યોની હત્યા કરવામાં આવી છે. શું તમને લાગે છે કે બાંગ્લાદેશ હવે ધાર્મિક લઘુમતીઓ માટે અસુરક્ષિત છે?
જવાબ: બાંગ્લાદેશ એક ધર્મનિરપેક્ષ પ્રજાસત્તાક તરીકે બનાવવામાં આવ્યું હતું, એક એવી જગ્યા જ્યાં બધા ધર્મોના લોકો શાંતિથી સાથે રહી શકે છે. આજે, તે સહઅસ્તિત્વનો અંત આવી ગયો છે. યુનુસ સત્તામાં આવ્યા પછીના પ્રથમ થોડા અઠવાડિયામાં, હિન્દુઓ, બૌદ્ધો, ખ્રિસ્તીઓ અને આદિવાસી સમુદાયોને નિશાન બનાવીને 2,000 થી વધુ હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. આ હુમલાઓ અટક્યા નથી; તેમની તીવ્રતા વધુ થઈ છે.
જ્યારે એક હિન્દુ કાપડ કામદારને તેના સાથીદારો દ્વારા ઈશનિંદાના આરોપમાં જાહેરમાં હત્યા કરવામાં આવી અને તેની લાશને ઝાડ સાથે બાંધી દેવામાં આવી ત્યારે દુનિયા ચોંકી ગઈ. માનવ અધિકાર સંગઠનોએ એક પછી એક કેસ નોંધ્યા છે, અને પત્રકારો, કડક પ્રતિબંધના આદેશો છતાં, સત્ય શેર કરવાનું ચાલુ રાખે છે. અને છતાં ગુનેગારોને સજા નથી મળી, યુનુસ શાસન દ્વારા હિંમત આપવામાં આવી છે જેણે આ બર્બર કૃત્યો માટે જવાબદાર કટ્ટરવાદી શક્તિઓને સંપૂર્ણ મુક્તિ આપી છે.
આપણે અત્યારે જે જોઈ રહ્યા છીએ તે સરકારની તેની સૌથી મૂળભૂત જવાબદારી, બધા નાગરિકોનું સમાન રીતે રક્ષણ કરવાની નિષ્ફળતાનું પરિણામ છે. જ્યારે કોઈ સરકાર ઉગ્રવાદીઓને કેબિનેટ પદો પર નિયુક્ત કરે છે, દોષિત આતંકવાદીઓને જેલમાંથી મુક્ત કરે છે અને ગુનેગારોને સંપૂર્ણ સજા મુક્તિ આપે છે, ત્યારે તે સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે. અમારા બંધારણમાં સમાવિષ્ટ ધર્મનિરપેક્ષ પાયાને જાળવી રાખવા માટે અમે જે કાર્ય કર્યું છે તે વિભાજન અને ભયથી લાભ મેળવનારાઓ ખતમ કરી રહ્યા છે.
પ્રશ્ન: ભારત, પાકિસ્તાન અને ચીન, તમામ બાંગ્લાદેશની વ્યૂહાત્મક વિચારસરણીમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. પાછળ જોતાં, શું તમને લાગે છે કે બાંગ્લાદેશના સૌથી મોટા પડકારો બાહ્ય દબાણથી આવ્યા હતા કે દેશની અંદર સત્તાનું સંચાલન કરવાની રીતથી? ઉપરાંત, તમે પાકિસ્તાન સાથે વચગાળાના વહીવટની વધતી નિકટતાને કેવી રીતે જુઓ છો?
જવાબ: અમારો માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત હંમેશા "બધા સાથે મિત્રતા અને કોઈ પ્રત્યે દુશ્મનાવટ નહીં"નો રહ્યો છે. અમે ભૂગોળ, ઇતિહાસ અને પરસ્પર વિશ્વાસના આધારે ભારત સાથે ઊંડી ભાગીદારી બનાવી છે, જેમાં વેપાર, જોડાણ અને પ્રાદેશિક સ્થિરતાનો સમાવેશ થાય છે. અમે આર્થિક વિકાસ માટે હંમેશા ચીન અને પાકિસ્તાન સાથે સકારાત્મક રીતે કામ કર્યું છે.
બાંગ્લાદેશને તેના બધા પડોશીઓ સાથે સ્થિર સંબંધોની જરૂર છે. વર્તમાન વહીવટની પાકિસ્તાન સાથે વધતી નિકટતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, ખાસ કરીને લોકશાહી આદેશ વિના વિદેશ નીતિ બદલવાના તેના પ્રયાસો. એવું નિર્દેશ કરવામાં આવ્યું છે કે પાકિસ્તાને ક્યારેય 1971 ના નરસંહારને સ્વીકાર્યો નથી, છતાં વચગાળાનું વહીવટ પાકિસ્તાન સાથે સંબંધો વિસ્તારી રહ્યું છે. એવી દલીલ કરવામાં આવી છે કે આ 'વ્યૂહાત્મક સંતુલન' નથી, પરંતુ એક બિનચૂંટાયેલી સરકારની ઉતાવળ છે.
એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પેઢીઓને અસર કરતા વ્યૂહાત્મક નિર્ણયો બિનચૂંટાયેલી સરકારે લેવા જોઈએ નહીં. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે કેટલાક તત્વો દેશના ધર્મનિરપેક્ષ પાયા અને પ્રાદેશિક ભાગીદારીને નબળી પાડવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ આ ઇતિહાસની વિરુદ્ધ છે. એવું વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓ ફરીથી મુક્તપણે મતદાન કરી શકશે, ત્યારે વિદેશ નીતિ રાષ્ટ્રીય હિતોની સેવા કરવા માટે પાછી આવશે.
VIDEO | Dhaka: Thousands gather after Friday prayer at Baitul Mukarram and stage a protest demanding justice after the death of prominent July Uprising leader Sharif Osman Hadi.— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2025
Hadi, a candidate in the scheduled February 12 general elections, died while undergoing… pic.twitter.com/qlYvbSkveb
પ્રશ્ન: નેશનલ સિટીઝન પાર્ટીના નેતાઓ, જેમ કે મોતાલેબ સિકદર અને શરીફ ઉસ્માન હાદીની હત્યાઓએ બાંગ્લાદેશને હચમચાવી નાખ્યું છે. આ વ્યક્તિઓ જુલાઈ 2024 માં તમારી સરકાર સામે થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોમાં મોખરે હતા. તમે એવા યુવા બાંગ્લાદેશીઓને શું કહેશો જેઓ તમારા પિતાને રાષ્ટ્રનિર્માતા માને છે પરંતુ તમને એક શાસક તરીકે જુએ છે જેમને તેઓ તેમના મત દ્વારા ચૂંટી કે હટાવી શકતા નથી?
જવાબ: શરીફ ઉસ્માન હાદીની હત્યા દુ:ખદ અને નિંદનીય હતી. આ વચગાળાની સરકાર હેઠળ બાંગ્લાદેશમાં ફેલાયેલી અરાજકતા અને ચૂંટણી હિંસાનું આ બીજું ઉદાહરણ છે. આ હિંસાને વેગ આપનારા BNP, જમાત અને NCP ઉમેદવારો વચ્ચેની દુશ્મનાવટની વિશ્વસનીય તપાસ કરવાને બદલે, અધિકારીઓએ ટોળાને અવામી લીગ પર દોષારોપણ કરવા, અખબારની ઓફિસો સળગાવવા અને રાજદ્વારી મિશન પર હુમલો કરવાની મંજૂરી આપી. આ ન્યાય નથી; તે સંગઠિત અરાજકતા છે.
બાંગ્લાદેશના ઇતિહાસમાં, અવામી લીગે ચૂંટણી લડી છે અને સતત જીતી છે. અમને ચૂંટણીના આદેશ દ્વારા નવ વખત માન્યતા આપવામાં આવી હતી. જ્યારે વિરોધ પક્ષોએ બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેમ કે BNP એ ઘણી વખત કર્યું હતું, ત્યારે તે મતદારોને વાજબી પસંદગી કરતા અટકાવવાનો તેમનો નિર્ણય હતો, અમારા નહીં. અમે ક્યારેય અમારા વિરોધીઓને ભાગ લેવાથી પ્રતિબંધિત કર્યા નથી. અમે ક્યારેય લાખો નાગરિકોને તેમની રાજકીય માન્યતાઓને કારણે અટકાયતમાં રાખ્યા નથી. અમારી સાથે અસંમત હોય તેવા લોકોને બાકાત રાખવા માટે અમે ક્યારેય બંધારણનો ભંગ કર્યો નથી.
મારા પિતાએ એક સ્વતંત્ર બાંગ્લાદેશ માટે પોતાનું જીવન આપ્યું જ્યાં લોકશાહી, ધર્મનિરપેક્ષતા અને બહુલવાદનો વિકાસ થયો. મેં મારી કારકિર્દી તે પાયા પર નિર્માણ કરવા, રાજકીય ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવા, સામાન્ય માણસ માટે કામ કરતી નીતિઓ ઘડવા, ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવા, લાખો લોકોને ગરીબીમાંથી બહાર કાઢવા અને તમામ ધર્મના લોકો શાંતિથી સાથે રહી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમર્પિત કરી છે. આ એક વ્યક્તિની સફળતા નહોતી. તે સામાન્ય બાંગ્લાદેશીઓની સફળતા હતી.
બાંગ્લાદેશના યુવાનો, અમારા પ્રદેશના ઘણા લોકોની જેમ, આર્થિક તકોના અભાવથી યોગ્ય રીતે હતાશ છે. તેઓ એક ન્યાયી અને સમાન સમાજનું સ્વપ્ન જુએ છે જે તેમને તકો પૂરી પાડે છે. પરંતુ તેઓ પોતે જોઈ શકે છે કે આજનું બાંગ્લાદેશ તે યુટોપિયા નથી જેનું તેમને વચન આપવામાં આવ્યું હતું. યુવાનોમાં બેરોજગારી વધી રહી છે, અસંમતિને નિર્દયતાથી દબાવવામાં આવી રહી છે, રાજકીય વફાદારી કેદ દ્વારા સજાપાત્ર ગુનો બની ગઈ છે, ડેમોક્રેટિક પાર્ટી પસંદગીના થોડા લોકો દ્વારા નિયંત્રિત છે, ધાર્મિક લઘુમતીઓ ભયમાં જીવે છે, અને ટોળાની હિંસા એ દૈનિક વાસ્તવિકતા છે. આ તે મૂલ્યો નથી જેના માટે મારા પિતા અને તેમની પેઢીએ 1971 માં લડાઈ લડી હતી.
પ્રશ્ન: તમે ઘણીવાર દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પર ભાર મૂક્યો છે. સેન્ટ માર્ટિન ટાપુને ઘણીવાર પર્યાવરણીય રત્ન તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, પરંતુ વ્યૂહાત્મક વર્તુળોમાં તેની વ્યાપક ચર્ચા પણ થાય છે. તમારા કાર્યકાળ દરમિયાન, તમે બંગાળની ખાડીના ઉભરતા સુરક્ષા સ્થાપત્યમાં તેની સુસંગતતાનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કર્યું?
જવાબ: સેન્ટ માર્ટિન ટાપુ ખરેખર એક પર્યાવરણીય ખજાનો છે. તે અમારો એકમાત્ર મૂંગો દ્વીપ છે અને અનન્ય દરિયાઈ જૈવવિવિધતાનું ઘર છે, જેના રક્ષણ માટે અમે કામ કર્યું છે. પર્યાવરણીય સંભાળ અમારા શાસનમાં કેન્દ્રિય રહી છે - પછી ભલે તે દરિયાકાંઠાના ક્ષેત્રનું સંચાલન હોય કે આબોહવા અનુકૂલન પરનું અમારું નેતૃત્વ. છેવટે, બાંગ્લાદેશ દરિયાઈ સ્તરમાં વધારો થવા માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ દેશોમાંનો એક છે.
અમે હંમેશા અમારા પ્રદેશ અને દરિયાઈ વિસ્તારોને લગતા પ્રશ્નોનો સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત સાથે જોયા છે. બાંગ્લાદેશની સાર્વભૌમત્વ સાથે કોઈ સમાધાન ન કરી શકાય, અને અમારી વ્યૂહાત્મક સંપત્તિએ અમારા દેશ અને તેના લોકોના હિતોને સેવા આપવી જોઈએ.
પ્રશ્ન: તમે બાંગ્લાદેશ પર અન્ય કોઈપણ નેતા કરતાં વધુ સમય શાસન કર્યું. પાછળ જોતાં, શું તમને અફસોસ છે કે તમે વિશ્વસનીય વિપક્ષ માટે પર્યાપ્ત રાજકીય જગ્યા બનાવી નથી? અને જો તમને ભવિષ્યના બાંગ્લાદેશી નેતાઓને સલાહ આપવી હોય, તો તમે તેમને દ્રઢતાથી કઈ વાત સામે સૌથી વધુ ચેતવશો?
જવાબ: બાંગ્લાદેશના લોકો દ્વારા અવામી લીગને નવ વખત ચૂંટવામાં આવી હતી, જેમણે દેશને સમૃદ્ધિ તરફ દોરી જવા માટે વારંવાર અમારા પર વિશ્વાસ કર્યો હતો. અમે ગેરબંધારણીય રીતે સત્તા કબજે કરી ન હતી. અમે ચૂંટણી લડી અને વારંવાર જીતી ગયા. જો વિરોધી પક્ષો ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાનો અને તેમના સમર્થકોને મતદાનના અધિકારથી વંચિત રાખવાનો નિર્ણય લેતા, તો તે તેમનો પોતાનો નિર્ણય હતો. અમે તેમને ભાગ લેતા અટકાવ્યા ન હતા. તેઓએ દૂર રહેવાનું પસંદ કર્યું અને પછી તેમની ગેરહાજરી માટે અમને દોષી ઠેરવ્યા.
અમારી સરકાર દરમિયાન, અમે ટીકાનું સ્વાગત કર્યું અને પ્રામાણિક સંવાદને પ્રોત્સાહન આપ્યું. પત્રકારોએ ડર વિના કામ કર્યું, અને અસંમત અવાજોનું રક્ષણ કરવામાં આવ્યું, કાર્યવાહી કરવામાં આવી નહીં. આજની સરખામણીમાં, જ્યાં સેંકડો પત્રકારોએ તેમની નોકરી ગુમાવી છે, મીડિયા ઓફિસો સળગાવી દેવામાં આવી છે, એક સંપૂર્ણ રાજકીય પક્ષ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, અને 152,000 થી વધુ લોકો ફક્ત તેમની રાજકીય વિચારધારા માટે બનાવટી આરોપોમાં અટકાયતમાં છે.
કોઈપણ સરકાર ખામીઓથી મુક્ત નથી. લોકશાહીમાં સતત ધ્યાન, નમ્રતા અને સાંભળવાની ઇચ્છાની જરૂર હોય છે. લોકશાહી સિદ્ધાંતોને સંપૂર્ણપણે નકારનારાઓ સાથે સમાધાન કરીને સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી. ઉગ્રવાદને ખુશ કરીને ઉદારવાદમાં પરિવર્તિત કરી શકાતી નથી. તેને ફક્ત મજબૂત સંસ્થાઓ અને બંધારણીય મૂલ્યો પ્રત્યેની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા દ્વારા જ નિયંત્રિત કરવું જોઈએ.
જે કોઈ પણ બાંગ્લાદેશનું નેતૃત્વ કરે છે તેણે ભૂલવું ન જોઈએ કે કાયદેસરતા લોકોમાંથી આવે છે. જે ક્ષણે કોઈ નેતા એવું માનવા લાગે છે કે તેમની સત્તા ફક્ત પદ પર રહેવાથી જ ઉદ્ભવે છે, તેમનું પતન શરૂ થઈ ગયું છે.
