દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તે 2019 માં કેનેડા ગયો હતો અને એક કેસના સંદર્ભમાં ત્યાં જેલમાં હતો.

કેનેડામાં કપિલ શર્માના કાફેમાં ગોળીબારના મુખ્ય સૂત્રધાર બંધુ માન સિંહની ધરપકડ; હાઇટેક ચાઇનીઝ પિસ્તોલ જપ્ત (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 28, 2025 at 6:38 PM IST

નવી દિલ્હી: કેનેડામાં કાર્યરત પંજાબી ગેંગ દ્વારા થતી હિંસા હવે સીધી રીતે હથિયારોની દાણચોરી અને ભારતમાં કાર્યરત ગેંગ મોડ્યુલ સાથે જોડાયેલી છે. નવીનતમ અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઉદાહરણ બંધુ માન સિંહ સેખોનની ધરપકડ છે, જેણે કપિલ શર્માના કેપ્સ કાફેમાં ગોળીબારનું નિર્દેશન કર્યું હતું, ગોળીબાર કરનારાઓને શસ્ત્રો પૂરા પાડ્યા હતા અને સમગ્ર લોજિસ્ટિક્સ ચેઇનનું સંચાલન કર્યું હતું.

દિલ્હી પોલીસના સંયુક્ત ક્રાઇમ કમિશનર સુરેન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું હતું કે બંધુ માન સિંહની ધરપકડ 24-25 નવેમ્બરની રાત્રે હાથ ધરવામાં આવેલા ગુપ્ત ઓપરેશનનું પરિણામ છે. ટીમને મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી હતી કે સેખોન પંજાબના લુધિયાણામાં છુપાયેલો છે. આ પછી, એક ખાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ટીમ પંજાબ માટે રવાના થઈ અને ટેકનિકલ દેખરેખ અને ગુપ્ત દેખરેખ દ્વારા, આરોપીની ઓળખ કરી, જેના કારણે તેની ધરપકડ થઈ.

બંધુ માન સિંહ સેખોન કોણ છે?

જોઈન્ટ કમિશનર ઓફ ક્રાઈમ સુરેન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું હતું કે 28 વર્ષીય સેખોન પંજાબના લુધિયાણાનો રહેવાસી છે. તે 13 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ રોજગાર વિઝા પર કેનેડામાં પ્રવેશ્યો હતો અને બ્રેમ્પટનમાં રહેતો હતો. ત્યાં, તે ગોલ્ડી ધિલ્લોન ગેંગના સભ્યો - દલજોત રેહલ, સીપુ અને શારી - ને મળ્યો અને ત્યારબાદ તે ગેંગનો ભાગ બન્યો. અગાઉ, તે હેરી ચઠ્ઠા ગેંગ સાથે સંકળાયેલો હતો, જે પાકિસ્તાનમાં ISI ના આશ્રય હેઠળ કાર્યરત હોવાનું કહેવાય છે. સેખોન પર અગાઉ કેનેડામાં ગંભીર ગુનાઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાં ગેરકાયદેસર રીતે હથિયારો રાખવા, કાવતરું ઘડવું, ગુનાહિત મિલકતનો કબજો કરવો અને બદલાયેલા સીરીયલ નંબરોવાળા હથિયારો રાખવાનો સમાવેશ થાય છે.

ગોળીબાર:

જોઈન્ટ કમિશનર ઓફ ક્રાઈમ સુરેન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું હતું કે કેનેડાના બ્રિટિશ કોલંબિયાના સરેમાં કપિલ શર્માના કાફે પર જુલાઈ અને ઓક્ટોબર 2025 ની વચ્ચે ત્રણ વખત ગોળીબાર થયો હતો. પહેલું ગોળીબાર 10 જુલાઈ, 2025 ના રોજ થયું હતું, જ્યારે ચાલતી કારમાંથી ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. બાબર ખાલસા ઈન્ટરનેશનલ સાથે સંકળાયેલા હરજીત સિંહ લાડ્ડીએ શરૂઆતમાં જવાબદારી સ્વીકારી હતી. બાદમાં ગોલ્ડી ઢિલ્લોને પણ જવાબદારી સ્વીકારી. બીજી ગોળીબારની ઘટના 7 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ બની હતી, જ્યારે ચાલતી કારમાંથી ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. ગોલ્ડી ઢિલ્લોન અને કુલવીર સિદ્ધુએ સોશિયલ મીડિયા પર ચેતવણી પોસ્ટ કરીને જવાબદારી સ્વીકારી હતી. આ ઘટના કથિત ખંડણી અને ચાલુ ગેંગ વિવાદ સાથે જોડાયેલી હતી. ત્રીજી ગોળીબાર 16 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ થયો હતો, જ્યારે એક કાફે પર ફરીથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. ગોલ્ડી ઢિલ્લોન અને કુલવીર સિદ્ધુ પણ આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા હતા. ત્રણેય ગોળીબારમાં શૂટર્સ દલજોત રેહલ અને ગુરજોત હતા, જેઓ સીપુના નિર્દેશનમાં કામ કરી રહ્યા હતા. સીપુ અનેક કેસોમાં કેનેડામાં વોન્ટેડ છે. સીપુની ધરપકડ બાદ, પોલીસ તપાસમાં સેખોન મુખ્ય કાવતરાખોર અને યોજનાકાર હોવાનું બહાર આવ્યું. 23 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ, કેનેડિયન પોલીસે તેમની કાર્યવાહી તીવ્ર બનાવતા, બંધુ માન સિંહ સેખોન ભારત પરત ફર્યા.

હથિયારોની દાણચોરી સાથે જોડાણનો ખુલાસો:

જોઈન્ટ કમિશનર ઓફ ક્રાઈમ સુરેન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું હતું કે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તાજેતરમાં રોહિણીમાં સોનુ ખત્રી ગેંગના બે સભ્યો - મનદીપ સિંહ અને દલવિંદર કુમાર - ની ધરપકડ કરી હતી અને આઠ વિદેશી બનાવટની પિસ્તોલ અને 84 જીવતા કારતૂસ જપ્ત કર્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે એક પિસ્તોલ સેખોને સપ્લાય કરવામાં આવી હતી. આ શોધથી દિલ્હી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સેખોન પહોંચી ગઈ, જેના કારણે તેની ધરપકડ થઈ.

જોઈન્ટ કમિશનર ઓફ ક્રાઈમ સુરેન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું હતું કે પંજાબમાં દરોડા દરમિયાન સેખોની કારમાંથી હથિયારો મળી આવ્યા હતા. એક ચાઈનીઝ PX-3 સેમી-ઓટોમેટિક પિસ્તોલ અને આઠ જીવતા કારતૂસ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન, સેખોને કેપ્સ કાફે ગોળીબાર માટે કાવતરું, આયોજન, ગેંગનો સંપર્ક અને હથિયારો મેળવવાની કબૂલાત કરી હતી. બંદુ માન સિંહ સેખોન સામે લુધિયાણાના ડુગરી પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 307/34 હેઠળ હત્યાના પ્રયાસ સંબંધિત કેસ સહિત અનેક કેસ નોંધાયેલા છે. આ ધરપકડ ગેંગની આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિઓ માટે મોટો ફટકો માનવામાં આવે છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જણાવ્યા અનુસાર, સેખોન, સોનુ ખત્રી, ગોલ્ડી ધિલ્લોન અને અન્ય ગેંગસ્ટરો વચ્ચેના સંબંધો ભારત, કેનેડા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ફેલાયેલા નેટવર્કનો સંકેત આપે છે. વધુ તપાસમાં વધુ ધરપકડ થવાની શક્યતા છે.

