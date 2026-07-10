રાજસ્થાનમાં એનર્જી ડ્રિંક્સના વેચાણ પર રોક, ડૉક્ટરોએ આપી હાર્ટ એટેક અને બીપીની ચેતાવણી
ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે અત્યાર સુધીમાં 5 લાખથી વધુ ડ્રિંક્સ જપ્ત કર્યા છે. આરોગ્ય જોખમો અંગે ચેતવણી રજૂ કરવામાં આવી છે.
Published : July 10, 2026 at 9:00 PM IST
જયપુર: ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ ડ્રગ કંટ્રોલ કમિશનરેટે એનર્જી ડ્રિંક્સની વધતી જતી લોકપ્રિયતા અને ગેરમાર્ગે દોરનારા પ્રચારને રોકવા માટે કડક પગલાં લીધા છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયામાં, રાજસ્થાનમાં વિવિધ બ્રાન્ડના એનર્જી ડ્રિંક્સનો મોટો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ ડ્રગ કંટ્રોલ કમિશનરેટના સંયુક્ત કમિશનર ડૉ. વિજય પ્રકાશ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઑથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (FSSAI) ની માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન કરતી અનેક પ્રોડક્ટ્સ પર ગેરમાર્ગે દોરનારા દાવાઓ મળી આવ્યા છે. આ તારણોના આધારે આ પ્રોડક્ટ્સ સામે ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
ડૉ. વિજય પ્રકાશ શર્માએ માહિતી આપી હતી કે, કમિશનરેટે હવે ભૌતિક બજારો અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ બંને પર આ એનર્જી ડ્રિંક્સના વેચાણ અને સંગ્રહ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. ડૉ. શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, ઘણી કંપનીઓ તાત્કાલિક એનર્જી વધારવા, શારીરિક ક્ષમતા વધારવા અને પરફોર્મન્સ સુધારવા જેવા દાવાઓ સાથે તેમના ઉત્પાદનોનું માર્કેટિંગ કરી રહી છે, છતાં આ દાવાઓને સમર્થન આપવા માટે કોઈ નક્કર વૈજ્ઞાનિક પુરાવા નથી.
5 લાખ એનર્જી ડ્રિંક્સ જપ્ત: સંયુક્ત કમિશનર ડૉ. વિજય પ્રકાશ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યભરમાં અત્યાર સુધીમાં 5 લાખથી વધુ એનર્જી ડ્રિંક્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ઘણા કેનમાં Energy Drink, Vitalizes Body and Mind” જેવી ટેગલાઈન લખેલી છે, જે FSSAI નિયમો હેઠળ ભ્રામક જાહેરાતો છે. વિભાગે લોકોને ભ્રામક દાવા કરતા ઉત્પાદનોથી સાવધ રહેવા અને કોઈપણ ફરિયાદ તાત્કાલિક વિભાગને જાણ કરવા વિનંતી કરી છે.
હાર્ટ એટેકનું જોખમ, ડૉકટરોની ચેતવણી: ડૉક્ટર્સે એનર્જી ડ્રિંક્સના વધુ પડતા સેવન અંગે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આ પીણાંમાં કેફીન, ખાંડ અને અન્ય ઉત્તેજકોનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. નિયમિત અથવા વધુ પડતા સેવનથી હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ઝડપી અથવા અનિયમિત હૃદયના ધબકારા, પેટની સમસ્યાઓ, ગેસ્ટ્રાઇટિસ, એસિડિટી, અનિદ્રા અને ગંભીર કિસ્સાઓમાં હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધી શકે છે. હાલમાં યુવાનોમાં તેમની લોકપ્રિયતા વધી રહી છે. પરીક્ષાની તૈયારીઓ, જીમ વર્કઆઉટ્સ, મોડી રાતના અભ્યાસ સત્રો અને પાર્ટીઓ દરમિયાન એનર્જી ડ્રિંક્સનો ઉપયોગ સામાન્ય સોફ્ટ ડ્રિંક્સ જેવા કરવામાં આવી રહ્યો છે, ભલે તેમની શરીર પર અલગ અને હાનિકારક અસરો હોય.
આલ્કોહોલ સાથે મિક્સ કરવી સૌથી ખતરનાક: ડોકટરોના મતે, મુખ્ય ચિંતા એ છે કે આલ્કોહોલ સાથે એનર્જી ડ્રિંક્સનું સેવન કરવાનું વધતું વલણ છે. કેફીન નશાની અનુભવને ઘટાડે છે, જેના કારણે લોકો વધુ દારૂનું સેવન કરે છે. આનાથી બ્લડ પ્રેશરમાં વધારો, હૃદય પર વધુ પડતો તાણ, ડિહાઇડ્રેશન અને અચાનક હાર્ટ એટેક અથવા અન્ય કાર્ડિયાક જટિલતાનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધે છે. પહેલાથી જ હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હૃદય રોગ, ડાયાબિટીસ અથવા અન્ય ગંભીર તબીબી સ્થિતિઓ ધરાવતા વ્યક્તિઓએ આ પીણાં સંપૂર્ણપણે ટાળવા જોઈએ.
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