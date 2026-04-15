પંજાબમાં મોટી દુર્ઘટના, શ્રદ્ધાળુઓની બસ પલ્ટી જતા 6 લોકોના મોત, 21ને ઈજા

ફતેહગઢ સાહિબમાં વૈશાખી ભક્તોને લઈ જતી બસ પલટી ગઈ, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

આનંદપુર સાહિબથી પરત ફરી રહેલી બસ પલટી જતાં છ શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા અને 21 ઘાયલ થયા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 1:32 PM IST

ફતેહગઢ સાહિબ : પંજાબના ફતેહગઢ સાહિબ જિલ્લામાં મંગળવારે રાત્રે શ્રદ્ધાળુઓને લઈ જતી બસ પલટી જતાં ઓછામાં ઓછા 6 લોકોના મોત થયા છે અને 21 લોકો ઘાયલ થયા છે.

14 એપ્રિલના રોજ રાત્રે 10 વાગ્યાની આસપાસ બસ્સી પઠાણા વિસ્તારમાં મોરિંડા-ચુન્ની રોડ પર હિંમતપુરા નજીક આ અકસ્માત થયો હતો. શ્રધ્ધાળુઓ, જે બધા મૈન માજરી ગામના રહેવાસી છે, તેઓ રૂપનગર જિલ્લાના શ્રી આનંદપુર સાહિબથી વૈશાખીના તહેવાર પર પૂજા કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા.

માહિતી મળતાં જ પોલીસ, સ્થાનિક અધિકારીઓ અને બસ્સી પઠાણાના ધારાસભ્ય રૂપિન્દર સિંહ સાથે ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. ઘણા સ્થાનિક લોકો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને બચાવકાર્યની ટીમો આવે તે પહેલાં પલટી ગયેલી બસમાંથી મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરી હતી. ઈજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

પ્રધાનમંત્રીએ શોક વ્યક્ત કર્યો

વડાપ્રધાનએ બસ અકસ્માતમાં થયેલા જાનહાનિ પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "પંજાબના ફતેહગઢ સાહિબ જિલ્લામાં થયેલી દુર્ઘટના વિશે સાંભળીને દુઃખ થયું. જે લોકોએ પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે હું સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરું છું."

આ અકસ્માત કેવી રીતે થયો?

ફતેહગઢ સાહિબના એસએસપી શુભમ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, “બસ શ્રી આનંદપુર સાહિબથી વૈશાખી પર શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરીને પરત ફરી રહી હતી. તેમાં લગભગ 40 મુસાફરો સવાર હતા. પ્રાથમિક રીતે, એવું લાગે છે કે વાહનના આંતરિક ભાગમાં યાંત્રિક ખામી સર્જાઈ હતી, જેના કારણે આ અકસ્માત થયો હતો.”

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "જ્યારે બસ મૈન માજરી ગામથી લગભગ 2-3 કિમી દૂર હતી, ત્યારે ખામી સર્જાયા પછી ડ્રાઇવરે કાબુ ગુમાવ્યો, જેના કારણે વાહન પલટી ગયું. ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે."

અકસ્માતમાં એક ઘાયલ મહિલાએ જણાવ્યું કે, "અમે અમારા ગામ પહોંચવાના હતા ત્યારે બસ અચાનક પલટી ગઈ."

અકસ્માતમાં 6 લોકોના મોત અને 21 ઘાયલ

ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ રાજ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "આ ઘટનામાં એક મહિલા સહિત 6 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 21 અન્ય ઘાયલ થયા છે."

ઈજાગ્રસ્તોને ફતેહગઢ સાહિબ, બસ્સી પઠાણા અને મોરિંડા (રૂપનગર)ની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા કેટલાક દર્દીઓને અદ્યતન સારવાર માટે ચંદીગઢ સ્થિત પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ (PGIMER)માં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા.

ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું કે ઘણા દર્દીઓને લાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં મોટાભાગનાને નાની ઇજાઓ થઈ હતી, જ્યારે કેટલાક હજુ પણ દેખરેખ હેઠળ છે. મૃતકોમાં બસ્સી પઠાણામાં ત્રણ અને મોરિંડામાં ત્રણ પીડિતોનો સમાવેશ થાય છે.

નેતાઓએ શોક વ્યક્ત કર્યો

પંજાબ કોંગ્રેસના વડા અમરિંદર સિંહ રાજા વારિંગે કહ્યું, "આનંદપુર સાહિબથી શ્રદ્ધાળુઓ પરત ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે બસ્સી પઠાણા નજીક થયેલા દુ:ખદ બસ અકસ્માતથી ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. જે પરિવારોએ પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સંવેદના. ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના. વાહેગુરુ આ મુશ્કેલ સમયમાં શોકગ્રસ્ત પરિવારોને શક્તિ આપે."

શિરોમણી અકાલી દળ (એસએડી)ના નેતા બિક્રમ સિંહ મજીઠિયાએ પણ મૃત્યુ પામેલા લોકો પ્રત્યે શોક વ્યક્ત કરતા કહ્યું, "દુઃખદ અકસ્માતમાં 6 શ્રદ્ધાળુઓના મૃત્યુ વિશે સાંભળીને ખૂબ દુઃખ થયું. હું વાહેગુરુને પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓ મૃતકોના આત્માઓને શાંતિ આપે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારોને શક્તિ આપે."

અગાઉ, સાંસદ હરસિમરત કૌર બાદલે પણ જાનહાનિ પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું હતું અને ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી હતી.

આ પણ વાંચો...

  1. મહારાષ્ટ્રમાં ટ્રક અને કાર વચ્ચે ટક્કરમાં 11 લોકોના મોત, મંત્રીએ કાર ડ્રાઈવરને ગણાવ્યો જવાબદાર
  2. 'રોડ ક્રોસ કરતા હતા અને ટ્રક...' સુરેન્દ્રનગરમાં અકસ્માતમાં સાત લોકોના મોત; પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ વર્ણવી આપવીતી

TAGGED:

BUS MEETS WITH ACCIDENT
ACCIDENT IN PUNJAB
6 DEAD 21 INJURED
BUS ACCIDENT IN PUNJAB
BAISAKHI TRAGEDY

