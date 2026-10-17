2018ના ગુનાહિત માનહાનિ કેસમાં યૂટ્યૂબર ધ્રુવ રાઠી વિરુદ્ધ જામીનપાત્ર વૉરન્ટ ઈશ્યુ
વિકાસ પાંડે વતી હાજર રહેલા વકીલે જણાવ્યું કે ધ્રુવ રાઠી ઓસ્ટ્રિયામાં રહે છે અને CJP દ્વારા આયોજિત વિરોધ પ્રદર્શનો માટે ભારત આવ્યા હતા
Published : October 17, 2026 at 2:24 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની સાકેત કોર્ટે 2018ના બદનક્ષીના એક કેસમાં યુટ્યુબર ધ્રુવ રાઠી વિરુદ્ધ જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કર્યું છે. જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ રાહુલ જૈને આ જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવાનો આદેશ આપ્યો અને રાઠીને 31 ઓક્ટોબરે કોર્ટમાં હાજર રહેવા નિર્દેશ આપ્યો. આજે રાઠી કોર્ટમાં હાજર ન રહેતા આ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.
આજની સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટને જણાવવામાં આવ્યું કે ધ્રુવ રાઠી વિરુદ્ધ જારી કરાયેલું તાજેતરનું સમન્સ તેમના સરનામે પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ત્યાં મકાન બંધ હાલતમાં જોવા મળ્યું હતું. ત્યારબાદ ફોન દ્વારા રાઠીનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, પરંતુ તેમણે નોટિસ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરી દીધો. પરિણામે, સમન્સ તેમના નિવાસસ્થાનની બહાર ચોંટાડી દેવામાં આવ્યું. અગાઉ, 12 ઓક્ટોબરે કોર્ટે સુનાવણીની તારીખમાં ફેરફાર કર્યો હતો; મૂળરૂપે તે 20 નવેમ્બર માટે નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોર્ટે તેને આજે, 17 ઓક્ટોબરે યોજવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે નોંધ્યું કે ફરિયાદી ઘણા વર્ષોથી રાઠીને સમન્સ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. કોર્ટે અગાઉ પણ ગુરુગ્રામમાં આવેલા રાઠીના નિવાસસ્થાને નવું સમન્સ મોકલવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
સુનાવણી દરમિયાન, વિકાસ પાંડે વતી હાજર રહેલા વકીલ સક્ષમ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ધ્રુવ રાઠી સામાન્ય રીતે ઓસ્ટ્રિયામાં રહે છે અને 'કકરોચ જનતા પાર્ટી' દ્વારા દિલ્હીમાં યોજાયેલા વિરોધ પ્રદર્શનો માટે ભારત આવ્યા હતા. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે ધ્રુવ રાઠીને સૌપ્રથમ જુલાઈ ૨૦૧૯માં સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યું હતું, અને ફરિયાદી સતત તેમની વિરુદ્ધ સમન્સ જારી કરાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા હતા.
આ મામલો વિકાસ સંસ્કૃત્યાયન (જેઓ વિકાસ પાંડે તરીકે પણ ઓળખાય છે) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફોજદારી માનહાનિની ફરિયાદ સાથે સંબંધિત છે. તેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે રાઠીએ એક એવો વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે જે માનહાનિ કરનારો છે. ફરિયાદીનો આરોપ છે કે જર્મનીમાં રહેતા રાઠીએ 'BJP IT Cell Part 2' (ભાજપ આઈટી સેલ ભાગ ૨) શીર્ષક ધરાવતો એક વીડિયો અપલોડ અને પ્રસારિત કર્યો હતો, જેમાં તેમની વિરુદ્ધ અનેક ખોટા આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે. આ વીડિયોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભાજપ આઈટી સેલે વિકાસ પાંડેને લાંચ આપી હતી.
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