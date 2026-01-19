ETV Bharat / bharat

ઉમર ખાલીદના જામીનને લઈને બોલ્યા પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ ડી.વાય.ચંદ્રચૂડ, કહ્યું, 'જામીનની શરતોનો દૂરપયોગ ન થાય'

ઉમર ખાલિદને લઈને પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ ડી.વાય.ચંદ્રચૂડે કહ્યું કે, જો વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં ઝડપી ટ્રાયલ શક્ય ન હોય, તો જામીન નિયમ હોવો જોઈએ, અપવાદ નહીં."

ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયધીશ ડી,વાય.ચંદ્રચૂડનું નિવેદન
ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયધીશ ડી,વાય.ચંદ્રચૂડનું નિવેદન (ANI)
author img

By ANI

Published : January 19, 2026 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જયપુર, રાજસ્થાન: ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ ડી.વાય. ચંદ્રચુડે દિલ્હી રમખાણ મામલે જેલમાં બંધ ઉમર ખાલિદ અંગે કહ્યું કે, "તે પાંચ વર્ષથી જેલમાં છે. હું મારી કોર્ટની ટીકા નથી કરી રહ્યો... જામીનનો દુરુપયોગ ન થાય તે માટે તમે શરતો લાદી શકો છો, પરંતુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તેમને ઝડપી ટ્રાયલનો અધિકાર છે. જો વર્તમાન પરિસ્થિતિઓમાં ઝડપી ટ્રાયલ શક્ય ન હોય, તો જામીન નિયમ હોવો જોઈએ, અપવાદ નહીં."

ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશએ વધુમાં કહ્યું કે, "મારા 24 મહિનાના કાર્યકાળ દરમિયાન, અમે લગભગ 21,000 જામીન અરજીઓનો નિકાલ કર્યો. એવા પણ કિસ્સાઓ છે કે જ્યારે લોકો કોઈ ચોક્કસ કેસમાં જામીન નકારવા બદલ સુપ્રીમ કોર્ટની ટીકા કરે છે, ત્યારે તેઓ તેના વિશે વિચારતા નથી. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પવન ખેરાની ધરપકડ થવાની હતી. મારું માનવું છે કે તેઓ ગુવાહાટીમાં ફ્લાઇટમાં ચઢી રહ્યા હતા અને તેમની ધરપકડ થવાની હતી. અર્ધલશ્કરી દળોએ તેમના વિમાનને ઘેરી લીધું. તેમના વકીલે આવ્યા અને લંચ બાદ અમે ભેગા થયા ત્યારે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કંઈક કહેવા બદલ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવશે. વકીલે કહ્યું, 'આ અક્ષમ્ય અને અસભ્ય છે. આ ધરપકડનો કેસ નથી.' અમે તેમને ધરપકડથી બચાવ્યા. તેઓ એક વિપક્ષી નેતા હતા જેમણે કંઈક એવું કહ્યું જે અસંસ્કારી હતું. પરંતુ દરેક અસંસ્કારી વાત અમારા કાયદા હેઠળ ગુનો નથી, અને અમે તેમને તેમાંથી બચાવ્યા."

ન્યાયમાં વિલંબ એ અન્યાયનો એક પ્રકાર છે.

ન્યાયાધીશ ચંદ્રચુડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોર્ટે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે સંકળાયેલા મુદ્દાઓની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવી જોઈએ, પરંતુ જો કેસ કોઈ માન્ય કારણ વગર વર્ષો સુધી લંબાય અને ટ્રાયલ નોંધપાત્ર રીતે વિલંબિત થાય, તો આરોપીને જેલમાં જવાને બદલે જામીન આપવા જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આપણું બંધારણ સર્વોચ્ચ છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે ન્યાયમાં વિલંબ પણ અન્યાયનો એક પ્રકાર છે, અને તેથી, જો ટ્રાયલ સમયસર ન થાય, તો આરોપીને મુક્ત કરવો જોઈએ. ન્યાયાધીશ ચંદ્રચુડે નોંધ્યું હતું કે ભારતની આઝાદીને 76 વર્ષ વીતી ગયા છે, છતાં વૈવાહિક બળાત્કારને ગુનાહિત ગણવામાં આવ્યો નથી. તેમણે આના નિવારણ માટે કાયદામાં ફેરફારની ભારપૂર્વક હિમાયત કરી હતી.

  1. કેશ કૌભાંડમાં જસ્ટિસ વર્માને ફટકો, તપાસ સમિતિની રચનાને પડકારતી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી
  2. CJI સૂર્યકાંતે પહેલા દિવસે જ બનાવ્યો નવો નિયમ, અપવાદરૂપ સ્થિતિમાં જ મૌખિક વિનંતીનો સ્વીકાર થશે

TAGGED:

JUSTICE DY CHANDRACHUD
UMAR KHALID CASE
DELHI RIOTS CASE
DY CHANDRACHUD UMAR KHALID CASE
EX CJI DY CHANDRACHUD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.