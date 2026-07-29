2014થી જેલમાં બંધ બે શંકાસ્પદ ઇન્ડિયન મુજાહિદ્દીન સભ્યોને જામીન મંજૂર; સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું, "આટલા વર્ષો સુધી જેલમાં રાખવા એ ખોટું છે."
કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે અરજદારોને 2014 માં ત્રણ એફઆઈઆરના સંદર્ભમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારથી તેઓ કસ્ટડીમાં છે.
By Sumit Saxena
Published : July 29, 2026 at 8:08 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે ઇન્ડિયન મુજાહિદ્દીનના બે શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓને જામીન આપ્યા છે. તેઓ 2014 થી જેલમાં હતા. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે તેમની લાંબી અટકાયત બંધારણની કલમ 21 હેઠળ બાંયધરીકૃત સ્વતંત્રતાના અધિકારનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે.
ન્યાયાધીશ વિક્રમ નાથ અને સંદીપ મહેતાની બેન્ચ દ્વારા 27 જુલાઈના રોજ આ આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે બંને અરજદારો દિલ્હીમાં નોંધાયેલા આતંકવાદી કેસના સંદર્ભમાં જેલમાં હતા. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે અરજદારો, મોહમ્મદ સાકિબ અંસારી અને વકાર અઝહર, 2014 માં ત્રણ એફઆઈઆરના સંદર્ભમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારથી તેઓ કસ્ટડીમાં છે.
બેન્ચે કહ્યું, "કેસની કાર્યવાહી એ પણ દર્શાવે છે કે જાન્યુઆરી 2025 થી, ફક્ત બે સાક્ષીઓની તપાસ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી એકની આંશિક તપાસ કરવામાં આવી છે. ટ્રાયલની ગતિ અત્યંત ધીમી રહી છે, અને નજીકના ભવિષ્યમાં કેસ પૂર્ણ થવાની કોઈ આશા નથી."
બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે, પ્રતિવાદીઓના પ્રતિ-સોગંદનામા અનુસાર, આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 25 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બેન્ચે એ પણ નોંધ્યું હતું કે સહ-આરોપી મોહમ્મદ મારુફને પહેલાથી જ જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે બંને અરજદારોની સજા પહેલાથી જ જયપુરમાં નોંધાયેલી 2014 ની FIR સંબંધિત કેસમાં સ્થગિત કરવામાં આવી છે, જેમાં તેમને રાજસ્થાનની એક ખાસ અદાલત દ્વારા દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે જો અરજદારોને અન્ય કોઈ કેસમાં જરૂર ન હોય, તો તેમને 22 નવેમ્બર, 2011 ના રોજ નવી દિલ્હીના સ્પેશિયલ સેલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR સંદર્ભે નીચલી અદાલત દ્વારા નક્કી કરાયેલી શરતો અને શરતો પર જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે.
બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, "એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે અહીં કરવામાં આવેલા અવલોકનો ફક્ત આ જામીન અરજીઓ પરના નિર્ણય સુધી મર્યાદિત છે અને નીચલી અદાલત સમક્ષ પેન્ડિંગ કેસના ગુણદોષો પર કોર્ટના અભિપ્રાય તરીકે અર્થઘટન ન કરવા જોઈએ."
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે અરજદારોએ ટ્રાયલ સાથે સહકાર આપવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. કોર્ટે કહ્યું, "જો ટ્રાયલ કોર્ટ અથવા ફરિયાદ પક્ષને લાગે કે અરજદારો ટ્રાયલમાં વિલંબ કરી રહ્યા છે, સહકાર આપી રહ્યા નથી અથવા તેમને આપવામાં આવેલી સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે, તો ફરિયાદ પક્ષ યોગ્ય આદેશો માટે આ કોર્ટને જાણ કરવા માટે સ્વતંત્ર રહેશે."
સુપ્રીમ કોર્ટનો આ આદેશ અંસારી અને અઝહર દ્વારા એપ્રિલમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશને પડકારતી અલગ-અલગ અરજીઓ પર આવ્યો હતો, જેણે નવેમ્બર 2011 માં દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલ દ્વારા નોંધાયેલા કેસમાં તેમને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
નવેમ્બર 2011 માં ઇન્ડિયન મુજાહિદ્દીનના કથિત સભ્ય મોહમ્મદ કતીલ સિદ્દીકીની ધરપકડ કરવામાં આવી ત્યારે કેસ શરૂ થયો. તેણે દિલ્હી અને તેની આસપાસ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે સંગઠનના 'રાજસ્થાન મોડ્યુલ' ની રચનાનો ખુલાસો કર્યો હતો. આ ખુલાસા અને માહિતીના આધારે, સ્પેશિયલ સેલે ઘણા લોકોની ધરપકડ કરી અને મોટી માત્રામાં વિસ્ફોટકો અને દારૂગોળો જપ્ત કર્યો.