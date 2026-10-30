ધરપકડના લેખિત કારણો ન આપવાથી જામીન ના મળી શકે: સુપ્રીમ કોર્ટ
બેન્ચે નોંધ્યુ કે કેસમાં રેકોર્ડ પરની સામગ્રીમાંથી બહાર આવતા તથ્યો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે કાયદાના આ આદેશનું નોંધપાત્ર અને અસરકારક રીતે પાલન કરવામાં આવ્યું હતું.
By Sumit Saxena
Published : October 30, 2026 at 9:08 AM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે ધરપકડ માટે લેખિત આધારનો અભાવ પોતે જ જામીન માટે આપમેળે ટિકિટ ન હોઇ શકે અને પાકિસ્તાની ગુપ્તચર એજન્સીઓને સંવેદનશીલ સૈન્ય જાણકારી આપવાના આરોપમાં જાસૂસીના આરોપી વ્યક્તિને મળેલી રાહતને રદ કરી દીધી હતી.
જસ્ટિસ એમએમ સુંદરેશ અને પ્રસન્ના બી વરાલેની બેન્ચે 28 ઓક્ટોબરે આપેલા પોતાના ચુકાદામાં કહ્યું કે હાઇકોર્ટે કથિત પ્રોસેસમાં ગડબડને નિયમિત જામીન આપવાનો ઓટોમેટિક આધાર માનીને ભૂલ કરી છે, જ્યારે OSA, 1923ના સેક્શન 3 અને 9 અને BNSના સેક્શન 152 અને 232(b) હેઠળ ગુનાની ગંભીરતા સાથે તપાસ દરમિયાન એકત્રિત અને રેકોર્ડ પર મૂકવામાં આવેલી માહિતીને સંપૂર્ણપણે અવગણવામાં આવ્યા છે.
હેન્ચે ઝાબરા રામને જામીન આપવાના રાજસ્થાન હાઇકોર્ટના આદેશને રદ કર્યો હતો. બેન્ચે કહ્યું, 'આ સંજોગોમાં, અમારો મત છે કે હાઇકોર્ટનું પ્રતિવાદીને નિયમિત જામીન આપવાનું યોગ્ય નહતું. વિવાદિત ચુકાદો અને આદેશને કાયદાની દ્રષ્ટિએ યોગ્ય ના માની શકાય અને તે રદ કરવાને પાત્ર છે."
હાઇકોર્ટે પ્રતિવાદીની નિયમિત જામીન અરજી ફક્ત તે આધાર પર મંજૂર કરી કે રિમાન્ડની કાર્યવાહી પહેલાં અથવા તે સમયે તેની ધરપકડના કારણો લેખિતમાં જણાવવામાં આવ્યા નહતા.કોર્ટે ઠરાવ્યું કે મિહિર રાજેશ શાહ વિરૂદ્ધ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય (2026)માં, કેસની ડાયરીમાં નોંધાયેલી મૌખિક માહિતી અથવા ખુલાસો BNSSની કલમ 47ને સંતોષતો નથી.
સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ધરપકડના કારણો વિશે જાણ કરવાનો અધિકાર બંધારણની કલમ 22 (1) અને BNSSની કલમ 47 હેઠળ એક આવશ્યક બંધારણીય અને કાનૂની સુરક્ષા છે તે ઠરાવવામાં તેને કોઇ ખચકાટ નથી. બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ સુરક્ષા એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે રચાયેલ છે કે ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિને ધરપકડના કારણો વિશે તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવે, જેનાથી તેઓ કાનૂની સલાહ મેળવી શકે, રિમાન્ડનો સામનો કરી શકે અને અસરકારક રીતે કાનૂની ઉપાયો અપનાવી શકે.
બેન્ચે કહ્યું કે, પંકજ બંસલ (2024), પ્રબીર પુરકાયસ્થ (2024) અને મિહિર રાજેશ શાહ (2026)માં આ કોર્ટના ચુકાદામાં દર્શાવેલ સિદ્ધાંતો પર વિવાદ થઇ શકે નહીં, પરંતુ આ કેસમાં રેકોર્ડ પરની સામગ્રીમાંથી બહાર આવતા તથ્યો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે કાયદાના આ આદેશનું નોંધપાત્ર અને અસરકારક રીતે પાલન કરવામાં આવ્યું હતું.
બેન્ચે કહ્યું કે BNSSની કલમ 483 હેઠળ નિયમિત જામીન માંગતી અરજીમાં, કોર્ટે પહેલાથી જ સ્થાપિત કાનૂની અને ન્યાયિક પરિમાણોને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે, જેમાં સામેલ છે: (i) આરોપની નેચર અને ગંભીરતા (ii) દોષિત ઠરે તો સજાની ગંભીરતા, (iii) આરોપીના ફરાર થવાનો અથવા પુરાવા સાથે ચેડા કરવાનો ભય, અને (iv) જાહેર હિત અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પર નોંધપાત્ર અસર.
બેન્ચે કહ્યું હતું કે, "ધરપકડના કારણો જણાવવાની રીત અંગેનો અત્યંત ટેકનિકલ વાંધો જામીન કાયદાના મુખ્ય પરિમાણોને બાયપાસ કરીને નિયમિત જામીન મેળવવા માટે સ્વાર્થી ચાવી ગણી શકાય નહીં."
બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે રેકોર્ડ પરની સામગ્રીની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવાથી જાણવા મળે છે કે દરેક તબક્કે બંધારણીય અને કાનૂની જરૂરિયાતો પૂરી કરવામાં આવી હતી. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે ઔપચારિક ધરપકડ પહેલાં, OSA, 1923ની કલમ 8(1) હેઠળ પ્રતિવાદીને 23 જાન્યુઆરી, 2026 અને 26 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ કાનૂની નોટિસો આપવામાં આવી હતી.
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