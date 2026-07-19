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બદ્રીનાથ ધામમાં દાનની ચોરી: તપાસમાં થયા નવા ખુલાસા, દાન રેકોર્ડમાં ખજાનચીએ કર્યો 'ખેલ'

બદ્રીનાથ ધામમાં દાનની ગણતરી અને રેકોર્ડિંગમાં અનિયમિતતાના આરોપો વચ્ચે સંદેશ મહેતાને ખજાનચી પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

બદ્રીનાથ ધામની તસવીર
બદ્રીનાથ ધામની તસવીર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 7:12 PM IST

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ચમોલી, ઉત્તરાખંડ: વિશ્વ પ્રસિદ્ધ બદ્રીનાથ ધામમાં દાનના કથિત દુરુપયોગની તપાસ આગળ વધતાં, નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. SIT તપાસમાં હવે દાન સંબંધિત રેકોર્ડમાં કથિત રીતે ઓવરરાઈટિંગના કિસ્સાઓનો પર્દાફાશ થયો છે. આ પછી, બદ્રી-કેદાર મંદિર સમિતિ (BKTC) એ ખજાનચી સંદેશ મહેતાને તેમના પદ પરથી દૂર કર્યા છે.

અહેવાલો અનુસાર, SIT એ કયા સંજોગોમાં દાનના દસ્તાવેજોમાં ઓવરરાઈટિંગ થયું તે નક્કી કરવા માટે કામ કરી રહી છે. તપાસ એજન્સી સંદેશ મહેતાની પૂછપરછ કરી રહી છે કે શું આ ફેરફારો કોઈના નિર્દેશ પર કરવામાં આવ્યા હતા કે પછી કોઈ અન્ય કારણ હતું.

અગાઉ, ધરપકડ કરાયેલા કર્મચારી, રાજેન્દ્ર ચૌહાણે પૂછપરછ દરમિયાન કથિત રીતે જણાવ્યું હતું કે, તેણે તત્કાલીન અંગત સહાયક, પ્રમોદ નૌટિયાલના નિર્દેશ પર કામ કરી રહ્યા હતા. SIT અન્ય પુરાવાઓ સાથે આ નિવેદનનું ક્રોસ-વેરિફિકેશન કરી રહી છે જ્યારે સાથે સાથે અન્ય શંકાસ્પદોની પૂછપરછ કરી રહી છે.

અહેવાલ છે કે તપાસ દરમિયાન બહાર આવતા પુરાવાઓના આધારે, જો જરૂરી લાગે તો વ્યક્તિઓની વધુ પૂછપરછ અથવા ધરપકડ પણ થઈ શકે છે. હવે તપાસનો સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે, જો દાનની કથિત ચોરી થઈ, તો આની પાછળ નિર્ણય લેનારું કોણ હતું અને શું તે સંગઠિત સ્તર પર કરવામાં આવી હતી?

આ બધા પાસાઓની તપાસ ચાલુ છે. SIT તેની તપાસ પૂર્ણ કરે અને સત્તાવાર તારણો જાહેર કરે ત્યારે જ સંપૂર્ણ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે; જોકે, દરમિયાન, BKTC એ ખજાનચી સંદેશ મહેતાને તેમના પદ પરથી દૂર કર્યા છે. વધુમાં, 'કુબેર ટ્રેઝરી' ની પણ તપાસ થઈ શકે છે. દરમિયાન, BKTC ના CEO સોહન સિંહ રંગડે જણાવ્યું:

"બદરી-કેદાર મંદિર સમિતિના કર્મચારી સંદેશ મહેતાને ખજાનચીની જવાબદારીઓમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અગાઉ, તેઓ ખજાનચીનું પદ સંભાળતા હતા અને ડબલ-લોક સેફમાં રાખવામાં આવેલી સોના અને ચાંદી સહિતની કિંમતી વસ્તુઓનું સંચાલન કરવા માટે જવાબદાર હતા." – સોહન સિંહ રંગડ, સીઈઓ, બદ્રીનાથ-કેદારનાથ મંદિર સમિતિ

"ડબલ-લોક સિસ્ટમ હેઠળ, એક ચાવી તેમની પાસે રહેતી હતી જ્યારે બીજી ચાવી અધિકૃત અધિકારી પાસે રહેતી હતી. હાલમાં, સંદેશ મહેતાની ડ્યૂટી પૂજા વ્યવસ્થા અને પૂજા કાઉન્ટરની દેખરેખમાં લગાવી દેવાઈ છે. તેઓ હવે ખજાનચીનું કામ સંભાળતા નથી." – સોહન સિંહ રંગડ, સીઈઓ, બદ્રીનાથ-કેદારનાથ મંદિર સમિતિ

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