આઝમ ખાને ખખડાવ્યા સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર, નવા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ વિરૂદ્ધ કરી અરજી
આઝમ ખાન પર આરોપ છે કે, તેમણે જાહેર જનતાના ઉપયોગ માટે અપાયેલું સરકારી ફંડ રામપુરમાં પ્રાઈવેટ જૌહર યુનિવર્સિટી બનાવવામાં ખર્ચ કર્યું હતું.
Published : November 2, 2026 at 2:18 PM IST
નવી દિલ્હીઃ સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા આઝમ ખાને ઈન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરિટ દ્વારા દાખલ કરાયેલા મની લોન્ડરિંગના નવા કેસમાં પોતાની ધરપકડને રોકવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા છે.
ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને વી મોહનાની બેન્ચે આઝમ ખાન તરફથી વકીલ નિઝામ પાશાએ કરેલી દલીલો સાંભળી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે સંકેત આપ્યો હતો કે આ અઠવાડિયામાં તેમની અરજી સુનાવણી પર લઈ શકે છે. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે તેમની અરજીને તત્કાલ સાંભળવાની અપીલને ફગાવી દીધી હતી.
મહત્વનું છે કે ઈન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટે શનિવારે આઝમ ખાનની ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડના થોડા સમય પહેલા જ આઝમ ખાન અને તેમના પુત્ર અબ્દુલ્લા આઝમ ખાનને કથિર રીતે ડબલ પાનકાર્ડના કેસમાં રામપુર જેલમાંથી જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ગાઝિયાબાદની સ્પેશિયલ કોર્ટે આઝમ ખાન અને તેના પુત્ર અબ્દુલ્લા આઝમ ખાનને 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ કર્યો હતો.
આઝમ ખાન અને તેના કથિત સાગરિતો વિરૂદ્ધ ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસે દાખલ કરેલી 58 FIRના આધારે EDએ મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો છે. આઝમ ખાન પર આરોપ છે કે, જનતાના વિકાસકામો માટે ફાળવવામાં આવેલા સરકારી ફંડનો તેમણે રામપુરમાં પ્રાઈવેટ જૌહર યુનિવર્સિટી બનાવવામાં ઉપયોગ કર્યો છે.
ઈડીએ 28 ઓક્ટોબરે જૌહર યુનિવર્સિટીની જમીન, બિલ્ડિંગ્સ પણ જપ્ત કરી લીધી છે, જેની અંદાજિત કિંમત 1170 કરોડ રૂપિયા થાય છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ કથિત નાણાકીય વ્યવહારો અને બેનામી મિલકતોના હસ્તાંતરણ અંગે પૂછપરછ કરવા માટે સંબંધિત વ્યક્તિઓની કસ્ટડી પણ માંગી હતી.
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