આયુષ્માન કાર્ડથી આ 112 બીમારીઓની પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં નહીં થાય સારવાર, જુઓ સંપૂર્ણ યાદી...
રાજ્યના આરોગ્ય સત્તાવાળાઓને આ વ્યવસ્થા લાગુ કરવાની પ્રક્રિયા 1 ડિસેમ્બર 2026 સુધી પૂર્ણ કરવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે.
Published : November 14, 2026 at 10:27 AM IST
અમદાવાદ: આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત 112 બીમારીઓની સારવાર હવે સરકારી હોસ્પિટલમાં જ થઇ શકશે. આયુષ્માન ભારત યોજના (PM-JAY) હેઠળ નેશનલ હેલ્થ ઓથોરિટી દ્વારા મોટો બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. 1 ડિસેમ્બરથી આ નિયમ લાગુ થશે. આ ફેરફારનો લાભાર્થીઓ પર શું અસર પડશે અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં ક્યો લાભ મળશે? આ અહેવાલમાં જાણીયે...
112 સારવાર હવે સરકારી હોસ્પિટલમાં જ થશે
આ ફેરફાર હેઠળ, અગાઉ આરક્ષિત 23 સારવાર પેકેજોમાં 89 નવા સારવાર પેકેજો ઉમેરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી સરકારી હોસ્પિટલો માટે નિર્ધારિત સારવાર પેકેજની કૂલ સંખ્યા 112 થઇ ગઇ છે. રાજ્યના આરોગ્ય સત્તાવાળાઓને આ વ્યવસ્થા લાગુ કરવાની પ્રક્રિયા 1 ડિસેમ્બર 2026 સુધી પૂર્ણ કરવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે. આ ફેરફાર માત્ર નક્કી કરવામાં આવેલા 112 પેકેજ પર લાગુ પડશે.
મોતિયાથી લઇને હાઇ-રિસ્ક ડિલિવરી સામેલ
આ 112 સારવાર પેકેજમાં બીમારીઓ અને સર્જરીને સામેલ કરવામાં આવી છે. તેમાં મોતિયાનું ઓપરેશન, ગ્લુકોમા સંબંધિત સંભાળ, ENT (કાન,નાક અને ગળા)ની સારવાર અને સામાન્ય સર્જરી સામેલ છે. આ યાદીમાં હાઇ-રિસ્ક ડિલિવરી, હિસ્ટરેક્ટોમી અને તબીબી ગર્ભપાત જેવા સ્ત્રી રોગ સાથે જોડાયેલી સારવાર પણ સામેલ છે. ગંભીર એનીમિયા, મેલેરિયા, ચિકનગુનિયા, તીવ્ર ઝાડા, હેપેટાઇટિસ અને લિવર સાથે જોડાયેલી કેટલીક બીમારીઓની સારવાર પણ સામેલ છે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય સાથે જડાયેલી સારવાર, ફ્રેક્ચરની સારવાર, સિસ્ટ અને ફિસ્ટુલાની સર્જરી જેવા પેકેજ પણ આ ફેરફારનો ભાગ છે.
કઇ બીમારીઓ અને ઓપરેશન પેકેજ સામેલ?
112 પેકેજમાં સ્ત્રી રોગ, જનરલ સર્જરી, જનરલ મેડિસિન, માનસિક સ્વાસ્થ્ય, હાડકાનો રોગ, આંખ અને કાન-નાક-ગળું (ENT) સાથે જોડાયેલી સારવાર સામેલ છે.
સ્ત્રીરોગ: હાઇ રિસ્ક ડિલિવરી, હિસ્ટરેકટમી (ગર્ભાશય દૂર કરવું), મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નેન્સી (MTP), સિસ્ટ અને ભગંદરની સારવાર.
જનરલ મેડિસિન: આલ્કોહોલિક લિવર રોગ, ગંભીર એનીમિયા, હેપેટાઇટિસ, સ્વાદુપિંડનો સોજો, તીવ્ર બ્રોન્કાઇટિસ, મેલેરિયા, ચિકનગુનિયા અને ઝાડા.
માનસિક સ્વાસ્થ્ય: મૂડ ડિસઓર્ડર, ચિંતા, તણાવ, માનસિક સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિઓ અને ADHD સાથે જોડાયેલી સારવાર.
આંખોની સારવાર: મોતિયાનું ઓપરેશન અને ગ્લૂકોમાની સ્ક્રીનીંગ
જનરલ સર્જરી: બાયોપ્સી અને સિસ્ટ અને ભગંદરની સારવાર
ઓર્થોપેડિક્સ: ફ્રેક્ચર સંબંધિત સારવાર
ENT: કાન, નાક અને ગળા સાથે જોડાયેલી સારવાર
ગુજરાત સહિતના રાજ્યોમાં પહેલાથી લાગુ છે વ્યવસ્થા
ગુજરાત, આંધ્રપ્રદેશ, ચંડીગઢ, છત્તીસગઢ, જમ્મુ કાશ્મીર, કેરળ, કર્ણાટક, મેઘાલય, મણિપુર, મધ્યપ્રદેશ, મિઝોરમ, ઓડિશા, પંજાબ, રાજસ્થાન અને તમિલનાડુ સહિત કેટલાક રાજ્યમાં કેટલાક પેકેજ પહેલાથી સરકારી હોસ્પિટલ માટે અનામત કરવામાં આવ્યા છે.
દર્દીઓ પર શું અસર પડશે?
જો કોઇ રાજ્ય પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાંથી આ પેકેજને હટાવવાનો નિર્ણય કરે તો 'આયુષ્માન' યોજનાના લાભાર્થીઓએ સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર કરાવવી પડશે. આ પગલાનો ઉદ્દેશ્ય સરકારી હોસ્પિટલોમાં સારવારની સુવિધાઓને મજબૂત કરવાનો અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ પાછળ થતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ મેળવવાનો છે.
રાજ્યો પાસે અંતિમ નિર્ણય
NHAએ રાજ્યોને આ પેકેજને સરકારી હોસ્પિટલ માટે અનામત રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે પરંતુ તેને લાગુ કરવાનો અંતિમ નિર્ણય રાજ્ય સરકાર અને તેમના સ્વાસ્થ્ય સત્તાવાળાઓ પર નિર્ભર કરશે. રાજ્ય ઇચ્છે તો કેટલીક અથવા તમામ સંબંધિત સારવારો ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી શકે છે. આયુષ્માન કાર્ડધારકોએ સારવાર લેતા પહેલા, પોતાના રાજ્યની યોજના અને સંબંધિત હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ વિશે માહિતી મેળવી લેવી જોઇએ.
આ પણ વાંચો: