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કોટામાં અભ્યાસ બાદ બિહારના આયુષે AIR-4 મેળવ્યો, RE-NEET ના પરિણામથી મળશે AIIMS દિલ્હીમાં પ્રવેશ

બિહારના નવાદાના આયુષ ભાલોટિયા, જે કોટામાં ભણતો હતો, તેણે RE-NEET UG માં ઓલ ઈન્ડિયા રેન્ક 4 મેળવ્યો.

NEET UG માં ચોથો ક્રમ મેળવનાર ટોપર આયુષ ભાલોટિયા
NEET UG માં ચોથો ક્રમ મેળવનાર ટોપર આયુષ ભાલોટિયા ((Photo source: Allen Coaching and his parents))
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 9:41 AM IST

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કોટા: આયુષ ભાલોટિયાએ આજે ​​જાહેર કરાયેલા મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા, NEET UG ના પરિણામોમાં ઓલ ઈન્ડિયા રેન્ક 4 મેળવીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. લગભગ બે વર્ષ પહેલાં, આયુષ દેશની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત મેડિકલ સંસ્થા, AIIMS દિલ્હીમાં અભ્યાસ કરવાનું સ્વપ્ન લઈને બિહારથી કોટા આવ્યો હતો. આજે, તે સ્વપ્ન પૂર્ણ થયું છે એટલું જ નહીં, પરંતુ તે રાષ્ટ્રીય સ્તરે ટોપર પણ બન્યો છે. આ સફળતા ખાસ છે કારણ કે તે તેના ગામના ઇતિહાસમાં પ્રથમ MBBS ડૉક્ટર બનવા માટે તૈયાર છે.

જોકે, સફળતાની આ સફર સરળ નહોતી. જ્યારે પ્રથમ NEET UG પરીક્ષા યોજાઈ હતી, ત્યારે આયુષ તેના પ્રદર્શનથી નાખુશ હતો. આન્સર કી મુજબ, તેણે 695 ગુણ મેળવ્યા હતા, જેના કારણે તેનો રેન્ક 500 થી નીચે આવી ગયો હોત. આ રેન્ક સાથે, AIIMS દિલ્હીમાં પ્રવેશ સંપૂર્ણપણે અશક્ય હતો. પરંતુ પછી, NEET પેપર લીકની આસપાસના વિવાદ વચ્ચે, નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ ફરીથી NEET પરીક્ષાની જાહેરાત કરી. આ ફરીથી પરીક્ષા આયુષ માટે આશીર્વાદ અને એક મોટો વળાંક સાબિત થઈ. તે નિશ્ચયી રહ્યો અને બમણા ઉત્સાહ સાથે NEET પુનઃપરીક્ષાની તૈયારી શરૂ કરી. આયુષે સખત મહેનત કરી, અને તેના પરિણામો બધા માટે સ્પષ્ટ છે. તે ઝડપથી દેશમાં ટોચના 10 માં પ્રવેશ કર્યો અને અંતે ઓલ ઈન્ડિયા રેન્ક 4 પ્રાપ્ત કર્યો.

આયુષ કહે છે કે કોટામાં ભણતી વખતે અહીંની આખી સિસ્ટમે તેને ઘણી મદદ કરી છે. હું પરિવાર સાથે રહેતો ન હતો. હું કોટામાં એકલો રહેતો હતો, પરંતુ મને ક્યારેય કોઈ દબાણ લાગ્યું નથી. અહીં મારી સાથે ભણતા અધ્યાપકો અને મિત્રોએ મને એકલતાનો અનુભવ ન થવા દીધો. વર્ગખંડમાં 5 કલાક પછી હું હોસ્ટેલના રૂમમાં 7 કલાક સ્વ-અભ્યાસ કરતો. ક્યારેક કંટાળો આવવા કે ફ્રેશ થવા માટે હું ચેસ રમતો. મારા માતા-પિતા હંમેશા મને પ્રોત્સાહિત કરતા અને કહેતા કે હું ચોક્કસ પસંદ કરીશ. મેં મારા અભ્યાસ દરમિયાન NEET નો આખો અભ્યાસક્રમ તૈયાર કર્યો હતો અને કોચિંગ નોટ્સ પર ઘણું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. હું સતત રિવિઝન કરતો અને ટેસ્ટ આપતો.

આયુષના પિતા સુનિલ ભાલોટિયાનું કહેવું છે કે NEETના પહેલા પેપરમાં આન્સર કી મુજબ આયુષના માર્કસ 695 હતા, તેનો રેન્ક 500થી નીચે હતો. તેનું દિલ્હી AIIMSમાં ભણવાનું સપનું અહીં પૂરું થઈ રહ્યું ન હતું, પરંતુ પેપર લીક જેવા સમાચાર સામે આવ્યા હતા. NTAએ તેની પુનઃપરીક્ષાની જાહેરાત કરી. આ પછી આયુષે વધુ મહેનત કરી અને ફરીથી NEET પરીક્ષા આપ્યા બાદ તેણે કહ્યું કે તે ટોપ ટેન રેન્કમાં આવશે. પરિણામમાં પણ આ જ વાત સામે આવી છે અને અંતે તેને ઓલ ઈન્ડિયા રેન્ક 4 મળ્યો છે, જેના કારણે તેને દિલ્હી AIIMSમાં એડમિશન મળશે. આયુષ મૂળ બિહારના નવાદાનો રહેવાસી છે. તેમનું ગામ નવાદા શહેરથી 20 કિમી દૂર વારસાલીગંજ છે. તેમના ગામમાંથી અત્યાર સુધી કોઈ એમબીબીએસ નથી કરી શક્યું, તે પોતાના ગામનો પ્રથમ ડૉક્ટર બનશે.

આયુષ કહે છે કે આ સફળતા મારા પરિવાર અને ફેકલ્ટી જેટલી જ મારી છે તેટલી જ મારી પણ છે. હું ઈચ્છું છું કે મારી સફળતા ગામડાંઓ અને નાના શહેરોના અન્ય વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણા આપે અને તેમને મોટા લક્ષ્યો નક્કી કરવા માટે પ્રેરણા આપે. હું NEET ની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને કહેવા માંગુ છું કે તેઓએ NCERT પર મજબૂત પકડ રાખવી જોઈએ, નિયમિતપણે રિવાઇઝ કરવી જોઈએ અને મોક ટેસ્ટને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ.

ભાઈ IITian છે, છતાં 2024 માં MBBS પસંદ કર્યું: આયુષના પિતા, સુનીલ કુમાર ભાલોટિયા, સિમેન્ટ અને સ્ટીલનો વ્યવસાય કરે છે. તેની માતા, કિરણ દેવી, ગૃહિણી છે. તેનો મોટો ભાઈ, આદિત્ય પણ અભ્યાસ કરવા માટે કોટા આવ્યો હતો. તેણે કોટામાં JEE મેઇન અને એડવાન્સ્ડ માટે તૈયારી કરી. પછી, 2020 માં, COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન, તેણે JEE એડવાન્સ્ડ પાસ કર્યું. ત્યારબાદ તેણે 2025 માં IIT દિલ્હીમાંથી B.Tech પૂર્ણ કર્યું અને USA માં PhD કરવા ગયો. દરમિયાન, 2024 માં, આયુષે 96.2% ગુણ સાથે 10મા ધોરણની પરીક્ષા પાસ કરી. આ પછી, તેણે MBBS કરવાનું નક્કી કર્યું અને તેના પરિવારને જાણ કરી. તેમના પિતાએ તેમને કોટાની એક કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં દાખલ કરાવ્યા, જ્યાં તેમણે બે વર્ષ અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ તેમણે 12મા ધોરણમાં 93.8% ગુણ મેળવ્યા.

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