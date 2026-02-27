રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ફાઇટર હેલિકોપ્ટર 'પ્રચંડ'માં ઉડાન ભરી, 'વાયુ શક્તિ-2026'માં મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજરી આપશે
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ શુક્રવારે સ્વદેશી હળવા લડાયક હેલિકોપ્ટર 'પ્રચંડ'માં સહ-પાયલટ તરીકે ઉડાન ભરીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : February 27, 2026 at 1:54 PM IST
જેસલમેર : ભારતના રાષ્ટ્રપતિ અને સશસ્ત્ર દળોના સુપ્રીમ કમાન્ડર દ્રૌપદી મુર્મુએ શુક્રવારે સ્વદેશી રીતે વિકસિત હળવા કોમ્બેટ હેલિકોપ્ટર "પ્રચંડ"ને સહ-પાયલટ તરીકે ઉડાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેઓ આ અત્યાધુનિક કોમ્બેટ હેલિકોપ્ટરને સહ-પાયલટ તરીકે ઉડાડનારા દેશના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. સવારે લગભગ 9:15 વાગ્યે જેસલમેર એરફોર્સ સ્ટેશન પર પહોંચ્યા પછી, રાષ્ટ્રપતિએ અધિકારીઓ પાસેથી "પ્રચંડ" હેલિકોપ્ટરની ક્ષમતાઓ અને મિશન પ્રોફાઇલ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવી.
ત્યારબાદ તેઓ તેમના પાયલટના ગણવેશમાં કોકપીટમાં બેઠા અને લગભગ 10:15 વાગ્યે ગ્રુપ કેપ્ટન એન.એસ. બહુઆ સાથે ઉડાન ભરી. 25 મિનિટની ઉડાન દરમિયાન, તેમણે પોખરણ ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જ અને પાકિસ્તાન સરહદ પર આવેલા ઐતિહાસિક "શક્તિ સ્થળ"નું હવાઈ નિરીક્ષણ કર્યું.
રાષ્ટ્રપતિએ ઉડાન દરમિયાન સલામી આપી
હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ દ્વારા ઉત્પાદિત આ આધુનિક લડાયક હેલિકોપ્ટરમાં, તેમણે યુદ્ધ અભ્યાસ વિસ્તાર, દેશના સૌથી મોટા ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જ અને પરમાણુ પરીક્ષણ સ્થળનું હવાઈ સર્વેક્ષણ કર્યું. ઉડાન દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિએ હેલિકોપ્ટરમાંથી સલામી આપી અને હાજર સૈનિકો અને અધિકારીઓના અભિવાદનનો સ્વીકાર કર્યો. વાયુસેનાના વડા એ.પી. સિંહ (એર ચીફ માર્શલ) તેમની સાથે બીજા હેલિકોપ્ટરમાં ગયા.
'વાયુ શક્તિ-2026'માં મુખ્ય મહેમાન બનશે
સાંજે 5 વાગ્યે, રાષ્ટ્રપતિ પોખરણ ફિલ્ડ ફાયરિંગ રેન્જ ખાતે ભારતીય વાયુસેનાના સૌથી મોટા યુદ્ધ કવાયત, 'વાયુ શક્તિ-2026'ના સાક્ષી બનશે. સરહદી રણ વિસ્તારમાં આયોજિત આ લાઇવ ફાયર કવાયતમાં, વાયુસેનાના ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, હેલિકોપ્ટર અને અન્ય લડાયક પ્લેટફોર્મ તેમની ઘાતકતા, ચોકસાઇ લક્ષ્ય જોડાણ અને સંકલિત કામગીરીનું પ્રદર્શન કરશે. આ કાર્યક્રમમાં સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ હરિભાઉ બાગડે, મુખ્યમંત્રી ભજન લાલ શર્મા, વરિષ્ઠ લશ્કરી અને વહીવટી અધિકારીઓ હાજર રહેશે.
ફાઇટર એરક્રાફ્ટ ઉડાડીને ઇતિહાસ રચ્યો
8 એપ્રિલ, 2023ના રોજ, તેણીએ આસામના તેઝપુર એરબેઝથી લગભગ 30 મિનિટ સુધી સુખોઈ-30 MKI વિમાન ઉડાડ્યું, અને આ વિમાનમાં ઉડાન ભરનાર દેશના બીજા મહિલા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. ત્યારબાદ, 29 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ, તેણીએ અંબાલામાં 'ગોલ્ડન એરોઝ' સ્ક્વોડ્રનથી રાફેલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ ઉડાડીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. આશરે 15,000 ફૂટની ઊંચાઈએ અને આશરે 700 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉડાન ભરીને, તેણીએ વાયુસેનાની શક્તિ અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો અનુભવ કર્યો. તે દેશના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ છે જેમણે બે અલગ અલગ આધુનિક ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, સુખોઈ અને રાફેલ ઉડાડ્યા છે.
રાષ્ટ્રપતિ પાઇલટના ગણવેશમાં જોવા મળ્યા
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ખાસ પાઇલટના ગણવેશમાં જેસલમેર એરફોર્સ સ્ટેશન પહોંચ્યા. ઉચ્ચ વાયુસેનાના અધિકારીઓ દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તેમણે 'પ્રચંડ' હેલિકોપ્ટર સાથે ફોટોગ્રાફી કરાવી અને વાયુસેનાના અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી. ગ્રુપ કેપ્ટન એન.એસ. બહુઆએ હેલિકોપ્ટર ચલાવ્યું, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ કો-પાઇલટ સીટ પર રહ્યા. ઉડાન દરમિયાન, તેમણે રેડિયો દ્વારા રાષ્ટ્રને સંદેશ પણ આપ્યો.
રાષ્ટ્રને સંબોધતા રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "આજે હું પ્રચંડ હેલિકોપ્ટરમાં ઉડી રહ્યો છું. આ હેલિકોપ્ટર ભારતની આત્મનિર્ભરતાનું એક શક્તિશાળી પ્રતીક છે. આ ક્ષણે, હું પ્રખ્યાત જેસલમેર કિલ્લા ઉપરથી ઉડી રહ્યો છું. હું દેશના બહાદુર સૈનિકોનો ગર્વથી આભાર માનું છું. દરેકને મારી પ્રેમાળ શુભેચ્છાઓ, જય હિંદ." સંદેશ પછી, રાષ્ટ્રપતિ જેસલમેર એરફોર્સ સ્ટેશન પરત ફર્યા, જ્યાં અમરપ્રીત સિંહે તેમનું સ્વાગત કર્યું અને તેમની હેલિકોપ્ટર યાત્રા સંબંધિત સ્મૃતિચિહ્ન આપીને તેમનું સન્માન કર્યું.
ગુરુવારે સાંજે જેસલમેર પહોંચ્યા
રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ ગુરુવારે સાંજે લગભગ 7:30 વાગ્યે જેસલમેર એરફોર્સ સ્ટેશન પર પહોંચ્યા. તેમનું સ્વાગત રાજ્યપાલ હરિભાઉ બાગડે અને મુખ્યમંત્રી ભજનલાલ શર્માએ કર્યું. ત્યારબાદ તેઓ આર્મી સ્ટેશન ગયા, જ્યાં તેમણે રાત્રિ રોકાણ કર્યું.
