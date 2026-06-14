ETV Bharat / bharat

અયોધ્યા રામ મંદિરના કર્મચારીના ઘરે દરોડો, છાણાના ઢગલામાંથી પૈસા મળ્યા

રામ મંદિર દાનની ઉચાપત વિવાદની તપાસ માટે SITની રચના, પોલીસે પણ કાર્યવાહી તેજ કરી.

અયોધ્યા રામ મંદિરના કર્મચારીના ઘરે દરોડો
અયોધ્યા રામ મંદિરના કર્મચારીના ઘરે દરોડો (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અયોધ્યા: યોગી સરકારે રામ મંદિર દાનની ઉચાપત વિવાદના આરોપોની તપાસ માટે રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની ભલામણ પર SITની રચના કરી છે. સાથે જ અયોધ્યામાં તેની તપાસ તેજ થઈ ગઈ છે. અયોધ્યામાં ગઈકાલે રાત્રે પોલીસે રામ મંદિરના કર્મચારીના ઘરે દરોડા પાડીને તપાસ કરી હતી. સૂત્રોનું માનીએ તો પોલીસે કર્મચારીના ઘરેથી દસ લાખ રૂપિયા રિકવર કર્યા છે. કબાટમાંથી કેટલીક રકમ અને છાણાના ઢગલામાંથી કેટલીક રકમ મળી આવી છે. તાજેતરમાં જ એક કર્મચારી દ્વારા લાખોની કિંમતની જમીન ખરીદવાનો મામલો પણ સામે આવ્યો છે. પોલીસ કર્મચારીની પૂછપરછ કરી રહી છે. આ કર્મચારીની ફરજ પ્રસાદ પાસે હતી. તે જ સમયે, ટ્રસ્ટે આ મામલે મૌન જાળવી રાખ્યું છે. પોલીસે પણ હજુ સુધી આ અંગે કોઈ નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી.

શું હતો મામલોઃ

જણાવી દઈએ કે તાજેતરમાં રામ મંદિરમાં દાનની ઉચાપતનો વિવાદ સામે આવ્યો હતો. પોતાને રામ મંદિરના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ખાતાના પ્રભારી ગણાવતા મહિપાલ સિંહે દાનની રકમમાં ઉચાપતનો આક્ષેપ કર્યો હતો. તેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે લગભગ 7 કરોડ રૂપિયાના દાનની ચોરી થઈ છે. આ પછી જ સીસીટીવી ફૂટેજ ડીલીટ થઈ જવાનો મામલો સામે આવ્યો હતો. આ મામલે અખિલેશ યાદવ સહિત અનેક પાર્ટીઓ દ્વારા ભાજપ પર નિશાન સાધવામાં આવ્યું હતું. આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈને રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે યોગી સરકારને SITની રચના કરવાની ભલામણ કરી હતી. શનિવારે યોગી સરકારે આ મામલાની તપાસ માટે SITની રચના કરી હતી. જેમાં ઘણા વરિષ્ઠ IAS અધિકારીઓને આની તપાસની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. સરકારે એક સપ્તાહમાં સમિતિ પાસેથી તપાસ અહેવાલ મંગાવ્યો છે.

રામ મંદિરના કર્મચારીના ઘર પર દરોડો

સૂત્રોનું માનીએ તો પોલીસે શનિવારે રાત્રે રૂદૌલી કોતવાલી વિસ્તારના મીનાપુર ફગૌલી માજરામાં રહેતા રામ મંદિર કર્મચારીના ઘરે દરોડો પાડ્યો હતો. પોલીસ કર્મચારીને કસ્ટડીમાં લઈને પૂછપરછ કરી રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તે ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલો છે અને તે પ્રસાદની ગણતરી કરવાની પણ જવાબદારી લે છે. પરિવારજનોના જણાવ્યા અનુસાર પોલીસે ઘરમાંથી 10 લાખ રૂપિયા રોકડા મળી આવ્યા છે. તે જ સમયે, એવી માહિતી પણ સામે આવી છે કે કર્મચારીએ તાજેતરમાં 40 લાખ રૂપિયાની જમીન ખરીદી હતી જેના પર બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે. આ મામલે હજુ સુધી કોઈ પોલીસ અધિકારીનું નિવેદન સામે આવ્યું નથી. રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના અધિકારીઓએ હજુ સુધી આ મામલે કોઈ નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પોલીસ કર્મચારીની પૂછપરછ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. અયોધ્યા રામ મંદિર દાન કૌભાંડ વિવાદ: રામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટે સીએમ યોગી પાસેથી SIT તપાસની માંગ કરી; ચંપત રાયે સ્પષ્ટતા આપી
  2. રામભક્તો નોંધી લો ! અયોધ્યા રામ મંદિર દર્શનના સમયમાં ફેરફાર, મૌની અમાવસ્યાથી વસંત પંચમી સુધી

TAGGED:

AYODHYA DONATION SCAM
CASH COW DUNG
SIT INVESTIGATION FORMED
TEMPLE EMPLOYEE ARRESTED
RAM MANDIR DONATIONS THEFT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.