અયોધ્યા રામ મંદિર દાન વિવાદ: રામ મંદિર દાન મામલે SITની તપાસ તેજ, અનેક મહત્વના પુરાવા હાથ લાગ્યાની ચર્ચા
માજવાદી પાર્ટીના નેતા અખિલેશ યાદવ સહિત વિપક્ષના અનેક નેતાઓએ સરકાર અને ટ્રસ્ટ સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
Published : June 17, 2026 at 9:29 AM IST
અયોધ્યા : રામ મંદિરના દાન દુરુપયોગ મામલે SIT (વિશેષ તપાસ ટીમ)ની તપાસ વધુ તેજ બની છે. મળતી માહિતી મુજબ SIT વર્ષ 2021થી અત્યાર સુધીના મંદિરના તમામ રેકોર્ડની તપાસ કરી રહી છે. સાથે જ મંદિરની સ્થાપના બાદ કર્મચારીઓની ભરતી કેવી રીતે થઈ હતી, કયા કર્મચારી ક્યાંથી આવ્યા હતા અને તેમની શું જવાબદારીઓ હતી તેની પણ માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને દાનપેટીમાં ફરજ બજાવનારા કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓની કામગીરીની પણ તપાસ થઈ રહી છે. આ દરમિયાન સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અખિલેશ યાદવ સહિત વિપક્ષના અનેક નેતાઓએ સરકાર અને ટ્રસ્ટ સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
આજે તપાસનો ત્રીજો દિવસ
તપાસ ટીમ સોમવારથી રામ મંદિર પરિસરમાં જ કેમ્પ કરીને તપાસ કરી રહી છે. જોકે, ટીમે મીડિયા સામે કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી. બીજી તરફ એવી માહિતી સામે આવી રહી છે કે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO), મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય તથા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સમગ્ર ઘટનાક્રમ અને તપાસ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર છેલ્લા બે દિવસની તપાસ દરમિયાન દાનપેટીમાંથી રૂપિયા ગબન સંબંધિત કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પુરાવા ટીમના હાથ લાગ્યા છે, જેના આધારે વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
કેન્દ્રના અધિકારી અને SITની સમાન તપાસ
સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તપાસ માટે મોકલાયેલા IPS અધિકારીની પ્રાથમિક તપાસ રિપોર્ટ અને SITની તપાસમાં અત્યાર સુધી સમાન તારણો સામે આવ્યા છે. મંદિર સાથે જોડાયેલા સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર દાનપેટી ગબન મામલે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ પુરાવાઓ મળ્યા છે, જેના આધારે તપાસ આગળ વધી રહી છે.
કર્મચારીઓની ભૂમિકા અંગે વિગતો એકત્રિત
SITના સભ્યો સતત કર્મચારીઓના નિવેદનો નોંધાવી રહ્યા છે. કયા કર્મચારી ક્યાંથી આવ્યા, તેમની શું જવાબદારીઓ હતી અને દાનની રકમની ગણતરીમાં કોણ-કોણ સામેલ હતું તેની માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. રૂપિયા ગણનારા કર્મચારીઓ ઉપરાંત કેટલાક અધિકારીઓના નામ પણ તપાસના દાયરામાં આવ્યા છે. તપાસ રિપોર્ટ આવવામાં હજુ સમય લાગી શકે છે, પરંતુ ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલા કેટલાક લોકોની જવાબદારી અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થઈ શકે છે તેવી ચર્ચા છે.
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर कहा, " भाजपा महापाप, महाभ्रष्टाचार, घोटाले के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है और चढ़ावे में चोरी और चंदे में चोरी जमीनों में हेरफेर कितने अरोप… pic.twitter.com/YbF9QA1qJS— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2026
કેટલાક અધિકારીઓની ભૂમિકા શંકાસ્પદ
પ્રાથમિક તપાસમાં રૂપિયા ગણતરી સાથે જોડાયેલા કેટલાક કર્મચારીઓ ઉપરાંત કેટલાક અધિકારીઓની ભૂમિકા પણ શંકાસ્પદ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આવા કેટલાક અધિકારીઓને મંદિર પરિસરમાં અવરજવર માટે કોઈ પ્રતિબંધ નહોતો. હાલ તેમની ચોક્કસ જવાબદારી શું હતી તે અંગે સ્પષ્ટતા થઈ નથી. તપાસ ટીમ આવા કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓની પણ પૂછપરછ કરી રહી છે.
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: राम मंदिर चंदे की जांच पर समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने कहा, " उसमें भारी गबन हुआ है। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।" pic.twitter.com/bZnURRMlQC— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2026
તપાસ અંગે વધુ એક મહત્વની માહિતી સામે આવી
રામ મંદિર પરિસરમાં દાનપેટીમાંથી રૂપિયા ગબન કરવાનો મામલો સામે આવ્યા બાદ લખનૌમાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ અને RSSના વરિષ્ઠ પદાધિકારીઓની બેઠક યોજાઈ હતી. શરૂઆતમાં નિવૃત્ત ન્યાયાધીશોની ટીમ દ્વારા આક્ષેપોની તપાસ કરાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ટ્રસ્ટ અને સંઘ બંને સહમત હતા. જોકે, ટ્રસ્ટના એક વરિષ્ઠ પદાધિકારી આ નિર્ણય સાથે સહમત નહોતા. ત્યારબાદ ટ્રસ્ટે રાજ્ય સરકારને SITની રચના કરીને તપાસ કરાવવાની માંગ કરી હતી. શહેરમાં આ મુદ્દે વિવિધ પ્રકારની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.
#WATCH दिल्ली: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर चंदे के मुद्दे पर कहा, " ये गंभीर मुद्दा है इन्होंने भगवान के नाम पर बड़ी-बड़ी बात करके पहले चंदा चोरी किया...तो इसे पीएम मोदी ने क्यों संज्ञान नहीं लिया और अब चढ़ावा चोरी होने लगी है पहले चंदा चोरी किया और अब… pic.twitter.com/pwliQHxpo3— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2026
#WATCH गुना(मध्य प्रदेश): कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं पर कहा, " बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आखिर क्या कारण है कि इतनी अव्यवस्था रही। भाजपा का प्रयास राजनीतिकरण का रहा यही कारण है कि अब ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं...वहां के पुराने… pic.twitter.com/zjyyCbvQ9J— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2026
PMO, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય અને RSSની નજર
આ સમગ્ર મામલે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય અને RSS દ્વારા સક્રિય રીતે નજર રાખવામાં આવી રહી છે. લોકોમાં એવી આશા વ્યક્ત થઈ રહી છે કે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ સત્ય બહાર આવશે અને મંદિરની પવિત્રતા જળવાઈ રહેશે.
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