રામ મંદિરમાં દાનની ચોરી: SITએ દાતાઓને પૂછ્યું- સોના-ચાંદી આપવા પર રસીદ મળી કે નહીં, ટ્રસ્ટ કાર્યાલયમાં સન્નાટો
મંદિર સંકુલની અંદર દાનની ઉચાપત અને નાણાકીય અનિયમિતતાઓની તપાસના તારણો ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યા છે.
Published : June 21, 2026 at 3:34 PM IST
અયોધ્યા: સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) રામ મંદિર સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ પુરાવાઓ ધરાવતો પ્રારંભિક અહેવાલ રજૂ કરવા માટે મુખ્યમંત્રી યોગીના કાર્યાલય જવા રવાના થઈ છે. સોમવારે મુખ્યમંત્રીને રજૂ થનારા આ અહેવાલમાં મહત્વપૂર્ણ વિગતો બહાર આવશે તેવી ધારણા છે. મંદિર સંકુલની અંદર દાનની ઉચાપત અને નાણાકીય અનિયમિતતાઓની તપાસના તારણો ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યા છે. અહેવાલમાં મંદિર બાંધકામ સંબંધિત દસ્તાવેજો, દાનપેટીઓમાંથી એકત્રિત ભંડોળના હિસાબ, બેંકિંગ વ્યવહારો, સ્ટાફ સભ્યોના નિવેદનો અને CCTV ફૂટેજ સહિત મુખ્ય તથ્યોનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, 15 દિવસમાં અંતિમ અહેવાલ જાહેર થયા પછી કાનૂની કાર્યવાહી થવાની અપેક્ષા છે.
રામ મંદિરના દાન અંગે કથિત અનિયમિતતાનો મુદ્દો દેશભરમાં ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બન્યો છે. કરોડો રૂપિયાના ઉચાપતના આરોપોએ માત્ર મંદિર વ્યવસ્થાપન જ નહીં પરંતુ સમગ્ર હિન્દુ સમુદાયની શ્રદ્ધાને પણ હચમચાવી દીધી છે. સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય પ્લેટફોર્મ પર ઉઠાવવામાં આવેલા આરોપો બાદ અને ટ્રસ્ટની વિનંતી પર રાજ્ય સરકારે આ મામલાની તપાસ માટે SIT ની રચના કરી. આ ટીમ ગયા સોમવારથી રામ મંદિર સ્થળ પર તૈનાત હતી અને ટ્રસ્ટના અધિકારીઓ અને સ્ટાફ સભ્યો સહિત 40 થી વધુ વ્યક્તિઓના નિવેદનો નોંધ્યા છે.
તપાસ દાતાઓ સુધી પહોંચી: મંદિરના ચઢાવા સંબંધિત કથિત ગેરરીતિઓની તપાસ હવે ભક્તો અને દાતાઓ સુધી વિસ્તરી રહી છે જેમણે રામ લલ્લા માટે કિંમતી દાગીના અને અન્ય વસ્તુઓ ભેટમાં આપી હતી. તપાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે દાન કરાયેલી વસ્તુઓ કોને સોંપવામાં આવી હતી, રેકોર્ડ કેવી રીતે જાળવવામાં આવ્યા હતા અને દાતાઓને સત્તાવાર રસીદો આપવામાં આવી હતી કે કેમ. અહેવાલો અનુસાર, મુંબઈ સ્થિત એક ઉદ્યોગપતિએ પણ SIT સમક્ષ પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું છે; આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, ટીમે ખાસ કરીને રસીદો જારી કરવા અંગે પૂછપરછ કરી હતી.
શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ કાર્યાલયમાં મૌન: શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટમાં નાણાકીય ગેરરીતિઓની તપાસના ભાગ રૂપે, મંદિર બાંધકામ કાર્ય સંબંધિત કાર્યાલયના રેકોર્ડની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આનાથી આ કાર્યાલયોમાં કામ કરતા કર્મચારીઓમાં ભય ફેલાયો છે. જે કાર્યાલયો અગાઉ વહેલી સવારથી જ મુલાકાતીઓની ભારે ભીડ હતી, જે હવે સુમસાન થઈ ગયા છે.
VIDEO | On the alleged theft at Ayodhya Ram Temple, AAP national convenor Arvind Kejriwal said,— Press Trust of India (@PTI_News) June 21, 2026
" crores were stolen from ayodhya's ram temple. it is being said that around rs 200 crore in cash alone was stolen. however, no firs have been lodged, and there have been no inquiries,… pic.twitter.com/Osn5OmP50f
ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) ના ઉત્તર ભારતના વડા અનુરાગ રસ્તોગીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને અયોધ્યામાં ભૂમિપૂજન (5 ઓગસ્ટ, 2020 ના રોજ યોજાયેલા) પહેલા એસોસિએશન દ્વારા દાનમાં આપવામાં આવેલી 39.26 કિલો ચાંદી વિશે પણ જાણકારી મળી નથી.
રસ્તોગીએ PTIને જણાવ્યું હતું કે, "મારા પરિવાર વતી, મેં રામ મંદિરને ગુપ્ત દાન તરીકે ત્રણ કિલો ચાંદીનો દીવો અર્પણ કર્યો. આ ઉપરાંત, IBJA ના ઉત્તર ભારતના વડા તરીકે, અમે 34.64 કિલો વજનની 30 ચાંદીની વસ્તુઓ ટુકડા અને 4.62 કિલો વજનની ચાર ચાંદીના ઇંટો આપી હતી."
રસ્તોગીએ વધુ વિગત આપતા કહ્યું, "પહેલું દાન ત્રણ કિલો વજનનો ચાંદીનો દીવો હતો, જે વ્યક્તિગત રીતે કરવામાં આવ્યો હતો. તે મારા પરિવાર વતી 'ગુપ્ત દાન' હતું. આ યોગી આદિત્યનાથજી રામ લલ્લાની મૂર્તિ લઈ ગયા ત્યારે કરવામાં આવ્યું હતું, અને તેમને માર્ચ 2020 માં એક કામચલાઉ ધોરણે ઉભા કરાયેલા સ્થાને લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ચંપત (રાય) જી તરફથી લીલી ઝંડી મળ્યા પછી અમે આ દાન આપ્યું હતું. મેં, મારી પત્ની અને રામ મંદિર ટ્રસ્ટના સભ્ય અનિલ મિશ્રા સાથે, 'અખંડ જ્યોત' પ્રગટાવી." તેમણે ઉમેર્યું કે જેમ જેમ રામ મંદિરનું નિર્માણ શરૂ થયું, તેમ તેમ તેમને લાગ્યું કે ભગવાન રામનું આટલું વિશાળ અને ભવ્ય મંદિર બની રહ્યું હોવાથી, સમાજના વિવિધ વર્ગો તરફથી ફાળો આપવો જોઈએ.
તેમણે કહ્યું, "હું IBJA નો ઉત્તર ભારતનો વડા હોવાથી, મેં મારા સાથી પદાધિકારીઓને એક પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો કે આપણે દરેકે 10 ગ્રામ ચાંદી (જેના પર નામ, સરનામું અને ગોત્ર લખેલું છે) દાન કરવી જોઈએ, જેથી તમારું યોગદાન મંદિરના બાંધકામ દરમિયાન તેના પાયામાં સીધું જઈ શકે. ત્યારબાદ, લોકોએ ચાંદીનું દાન કર્યું, અને અમે 34.64 કિલો વજનની ચાંદીની 30 વસ્તુઓ એકત્રિત કરી. તેને ઇંટોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી, અને તેના પર 99.99 ટકા શુદ્ધતા લખેલી હતી."
"આ ચાંદીની પૂજા રામ કચેરી (અયોધ્યા) ખાતે દોઢ કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલેલી બધી વિધિઓ પછી કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ટ્રસ્ટનું કાર્યાલય હતું. અનિલ મિશ્રા અને તત્કાલીન કેશિયર પ્રકાશ ગુપ્તા ઓફિસમાંથી બહાર આવ્યા. અમે તેમને એક પત્ર દ્વારા ચાંદી સુપરત કરી.
તેમણે કહ્યું, "તેનું વજન ત્યાં જ કરવામાં આવ્યું હતું. અમે રામ લલ્લાને એક ઇલેક્ટ્રિક મશીન પણ દાનમાં આપ્યું હતું, કારણ કે તેમની પાસે તે નહોતું. બધા 30 ટુકડાઓ તેમને સોંપી દેવામાં આવ્યા હતા."
અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં દાનમાં કથિત ઉચાપત વચ્ચે, લખનૌ સ્થિત એક જ્વેલરે શનિવારે દાવો કર્યો હતો કે, તેમને ત્રણ કિલો વજનના ચાંદીના દીવાની વર્તમાન સ્થિતિ ખબર નથી, જે તેમણે મંદિરને ગુપ્ત દાન તરીકે અર્પણ કરી હતી.
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