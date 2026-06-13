અયોધ્યા રામ મંદિર દાન કૌભાંડ વિવાદ: રામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટે સીએમ યોગી પાસેથી SIT તપાસની માંગ કરી; ચંપત રાયે સ્પષ્ટતા આપી
શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે મુખ્યમંત્રીને દાન ભંડોળ અંગે નાણાકીય અનિયમિતતાના આરોપોની SIT તપાસનો આદેશ આપવા વિનંતી કરી છે
Published : June 13, 2026 at 8:11 PM IST
લખનઉ: અયોધ્યા રામ મંદિરના દાનપેટીઓમાં ભંડોળના ઉચાપત અને નાણાંકીય અનિયમિતતાના આરોપો વચ્ચે, શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે પોતે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ માટે વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરવા વિનંતી કરી છે. ટ્રસ્ટનું માનવું છે કે આ પવિત્ર બાબતમાં, જે ભારત અને વિદેશમાં લાખો ભક્તોની અતૂટ શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલી છે, સંપૂર્ણ પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ તપાસ સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી વિવિધ ભ્રામક અફવાઓનો તાત્કાલિક અંત લાવવા માટે જરૂરી છે. રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રસ્ટે મુખ્યમંત્રીને ખાસ કરીને રામ મંદિરના દાનપેટીઓમાંથી મૂલ્યવાન દાન ભંડોળની ચોરી અંગેની અફવાઓનો ઉકેલ લાવવા માટે આ વિનંતી કરી હતી.
વિક્રમ તિવારીએ FIR નોંધણીની માંગ કરી: અયોધ્યાના રહેવાસી વિક્રમ તિવારીએ અયોધ્યા પોલીસ સ્ટેશનમાં ઔપચારિક અરજી સબમિટ કરીને શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ સામે કેસ નોંધવાની માંગ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સમાચાર અહેવાલો રામ મંદિરમાં ભક્તો દ્વારા અર્પણ કરાયેલા દાન ભંડોળના સંચાલનમાં કથિત અનિયમિતતાઓ પ્રકાશમાં લાવી છે. કેટલાક કર્મચારીઓની સંડોવણી અંગે શંકાઓ ઉભી થઈ છે અને રોકડ રકમ વસૂલ કરવામાં આવી હોવાના અહેવાલો આવ્યા છે. તેમણે તાત્કાલિક FIR નોંધવાની અને સ્વતંત્ર એજન્સી દ્વારા તપાસ કરાવવાની માંગ કરી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટના વર્તમાન ન્યાયાધીશ દ્વારા તપાસની માંગ: વારાણસી પહોંચેલા 'કાલી સેના'ના સ્થાપક સ્વામી આનંદ સ્વરૂપે જણાવ્યું હતું કે, દાનની ચોરીને લગતી મૂંઝવણનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ. તેમણે ભાજપ અને આરએસએસના સભ્યોનો સમાવેશ કરીને ટ્રસ્ટ દ્વારા આ મામલાની તપાસ માટે એક સમિતિ રચવાના વિચારની ટીકા કરી હતી, તેને અયોગ્ય ગણાવ્યો હતો. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "આપણે ચોરી કરનારા અને તપાસ કરનારા પણ ન હોઈ શકીએ." તેમણે ન્યાયાધીશ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટના વર્તમાન ન્યાયાધીશના નેતૃત્વમાં નિષ્પક્ષ તપાસનો આગ્રહ રાખ્યો હતો. ભારતના તમામ મંદિરોને સરકારી નિયંત્રણમાંથી મુક્ત કરાવવાની હિમાયત કરવા માટે રવિવારે કાશીમાં 'હિન્દુ મહાપંચાયત' યોજાશે જેનું નામ 'હિન્દુ મહાસંગમ' છે.
ભૂતપૂર્વ એકાઉન્ટ્સ ઇન્ચાર્જ સ્તરના ટ્રસ્ટ સામે ગંભીર આરોપો: શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે સત્તાવાર રીતે સમગ્ર પ્રકરણને માત્ર એક ગણતરીપૂર્વકની અફવા અને દાનની ચોરી અંગેના બદનક્ષીભર્યા અભિયાન તરીકે ફગાવી દીધું છે. રામ મંદિરના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય એકાઉન્ટ્સ ઇન્ચાર્જ મહિપાલ સિંહે દાવો કર્યો હતો કે મંદિરના પ્રસાદની ગણતરી દરમિયાન મોટા પાયે નાણાંકીય ગેરરીતિઓ થઈ રહી છે ત્યારે આ વિવાદ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ચર્ચામાં આવ્યો હતો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમણે એક વખત પોતાની તકેદારી દ્વારા લગભગ 5 લાખ રોકડની ચોરી રંગેહાથ પકડી હતી; જોકે, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સમક્ષ લેખિત ફરિયાદ નોંધાવ્યા પછી ન્યાય મેળવવાને બદલે, તેમને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા. પોતાના દાવાઓને મજબૂત બનાવતા, મહિપાલ સિંહે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે મંદિર પરિસરમાંથી મહત્વપૂર્ણ સીસીટીવી ફૂટેજ જાણી જોઈને કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા અને ભક્તો દ્વારા અર્પણ કરાયેલા સોના, ચાંદી અને અન્ય કિંમતી દાગીના માટે કોઈ પારદર્શક ડિજિટલ રેકોર્ડ જાળવવામાં આવ્યા ન હતા.
ચંપત રાયે આરોપોનું ખંડન કર્યું: ટ્રસ્ટના પ્રભાવશાળી મહાસચિવ ચંપત રાયે ભૂતપૂર્વ એકાઉન્ટ્સ ઇન્ચાર્જ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા તમામ આરોપોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા છે અને ભારપૂર્વક નકારી કાઢ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રામ મંદિરમાં ભક્તોના દાનની એકત્રીકરણથી લઈને તેમની દૈનિક ગણતરી, સુરક્ષિત પરિવહન અને અધિકૃત બેંકમાં અંતિમ જમા કરાવવા સુધીની સમગ્ર પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે કોમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ અને પારદર્શક છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે મંદિરના ખાતાઓનું સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના નિષ્ણાત અધિકારીઓ દ્વારા નિયમિત નાણાકીય ઓડિટ કરવામાં આવે છે, અને આજ સુધીની તપાસમાં કોઈ મોટી નાણાકીય ઉચાપતના પુરાવા મળ્યા નથી. તેમ છતાં, વધતા જતા વિવાદને ધ્યાનમાં રાખીને, ટ્રસ્ટે વિગતવાર આંતરિક તપાસ શરૂ કરી છે, જેમાં મુખ્યત્વે તાજેતરના મહિનાઓના CCTV ફૂટેજની સમીક્ષા કરવી અને રોકડ-હેન્ડલિંગ પ્રક્રિયાઓની સંપૂર્ણ તપાસ કરવી શામેલ છે.
અખિલેશ યાદવે ન્યાયિક તપાસની માંગ કરી: દરમિયાન, અહેવાલો બહાર આવ્યા છે કે પોલીસે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણીની શંકાના આધારે ચાર કર્મચારીઓની અટકાયત કરી છે અને તેમની પાસેથી કથિત રીતે ₹5 લાખ રિકવર કર્યા છે. આ મુદ્દાએ ઉત્તર પ્રદેશમાં રાજકીય વાતાવરણ ગરમાવ્યું છે; સમાજવાદી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે મંદિરમાંથી મોટા પાયે ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો છે - અંદાજે ₹5-7 કરોડની અને માનનીય કોર્ટને આ મામલાની તાત્કાલિક જાતે નોંધ લેવા માટે ભારપૂર્વક વિનંતી કરી છે. અલગથી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા ડૉ. રજનીશ સિંહે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) અથવા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા કથિત કૌભાંડની તપાસની માંગ કરી છે. આ રાજકીય હલચલ બાદ, વડા પ્રધાન કાર્યાલય (PMO) એ પણ હસ્તક્ષેપ કર્યો છે, શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ પાસેથી સમગ્ર મામલા પર વિગતવાર, મુદ્દાવાર અહેવાલ માંગ્યો છે.
સંત સમુદાયે પણ પારદર્શિતા પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા: ટ્રસ્ટના પ્રમુખ મહંત નૃત્ય ગોપાલ દાસના નિયુક્ત ઉત્તરાધિકારી મહંત કમલ નયન દાસે નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો પવિત્ર રામ મંદિરમાં ચઢાવવામાં આવતા દાન અંગે કોઈપણ સ્તરે કોઈ નાણાકીય ગેરરીતિ જોવા મળે છે, તો દોષિતો સામે કોઈપણ પ્રકારની ઉદારતા વિના કડક શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. મહંત કમલ નયન દાસ ઉપરાંત, અયોધ્યાના અન્ય અગ્રણી સંતો અને વિપક્ષી નેતાઓએ પણ મંદિરની આંતરિક નાણાકીય પારદર્શિતાની હાલની વ્યવસ્થા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. હાલમાં, ભક્તોની સુવિધા અને દાન સંગ્રહ માટે વિશાળ રામ મંદિર સંકુલમાં વિવિધ સ્થળોએ લગભગ ચાર ડઝન (48) મોટા દાનપેટીઓ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.
હકીકત માટે SIT રિપોર્ટની પ્રતીક્ષા: આ પેટીઓમાં લાખો ભક્તો દ્વારા આપવામાં આવતા દાનપેટીઓમાં મુખ્યત્વે રોકડ (નોટો અને સિક્કા), સોના અને ચાંદીના બાર અને અન્ય કિંમતી ઘરેણાંનો સમાવેશ થાય છે. દાન કરાયેલી સંપત્તિના આ વિશાળ જથ્થાની ગણતરી દરરોજ એક ખાસ સુરક્ષિત રૂમમાં કરવામાં આવે છે, જે સુરક્ષા હેતુઓ માટે ચારે બાજુ હાઇ-ડેફિનેશન CCTV કેમેરાથી સજ્જ છે. જોકે, આ વચ્ચે, આંતરિક સૂત્રોમાંથી એવા અહેવાલો બહાર આવ્યા છે કે ટ્રસ્ટના એક વરિષ્ઠ પદાધિકારીએ મતગણતરી ખંડમાં નવા કેમેરા લગાવવાનો આંતરિક વિરોધ કર્યો હતો. હાલમાં, ટ્રસ્ટનું કહેવું છે કે 2024 થી આજ સુધીના તમામ નાણાકીય સંગ્રહની સંપૂર્ણ તકનીકી સમીક્ષા ચાલુ છે, અને અત્યાર સુધી કોઈ મોટી વિસંગતતાઓ સામે આવી નથી. આખરે, ટ્રસ્ટે સીએમ યોગી પાસેથી SIT તપાસની વિનંતી કરીને આ સંવેદનશીલ મામલાને ઉકેલવા અને સત્ય પ્રકાશમાં આવે તેની ખાતરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
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