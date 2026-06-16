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SITએ અયોધ્યા રામ મંદિરમાં દાનપેટીનું કર્યુ નિરીક્ષણ, કહ્યું કેવી રીતે ગણો છો દાનની રકમ ? ક્યાં રાખો છો રૂપિયા ?

SIT ટીમે તપાસ પહેલાં રામ મંદિરમાં CCTV ફૂટેજ પણ ખંગાળ્યા અને તપાસ પહેલાં રામ મંદિરમાં પૂજા કરી હતી.

રામ મંદિર, અયોધ્યા
રામ મંદિર, અયોધ્યા (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 8:03 AM IST

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અયોધ્યા: અયોધ્યા રામ મંદિરમાં દાન સંબંધિત ઉચાપત અને નાણાકીય ગેરરીતિઓની તપાસ માટે સોમવારે બપોરે SITના અધિકારીઓ પહોંચી ગયા હતાં. બપોરે લગભગ 2:53 વાગ્યે મંદિર સંકુલમાં પહોંચીને, ટીમે પહેલા રામ મંદિરમાં દર્શન કર્યા અને પૂજા કરી. ત્યારબાદ ટીમે તપાસ શરૂ કરી. સૌથી પહેલાં ટીમે પહેલા દાન પેટીનું નિરીક્ષણ કર્યું જેમાં ભક્તો પૈસા જમા કરે છે. ત્યારબાદ તેઓએ દાન રકમની ગણતરી વિશે માહિતી એકત્રિત કરી. ટીમના સભ્યોએ દાન પેટી જ્યાં રાખવામાં આવે છે તે સુરક્ષિત સ્થાનનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું. તેની સાથે જ ટીમે CCTV ફૂટેજની પણ માંગણી કરી હતી.

ટીમે આ પણ તપાસ કરી: આ દરમિયાન, ટીમે અહીં કામ કરતા સ્ટાફની પણ પૂછપરછ કરી. અહેવાલો અનુસાર, ટીમે મંદિરના બાંધકામ સંબંધિત દસ્તાવેજોની પણ તપાસ કરી. તેઓએ દાનના હિસાબ, બેંકિંગ વ્યવહારો અને તેમાં સામેલ કર્મચારીઓની ભૂમિકા વિશે પણ માહિતી એકત્રિત કરી. ટીમે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, એસએસપી, પોલીસ અધિક્ષક (સુરક્ષા) અને ટ્રસ્ટ દ્વારા નિયુક્ત કરેલા કેટલાક અધિકારીઓ તેમજ મંદિર મેજિસ્ટ્રેટ સાથે પણ બેઠકો યોજી હતી અને સમગ્ર ઘટના વિશે માહિતી એકત્રિત કરી હતી. જો કે, ટ્રસ્ટના કયા અધિકારીઓ SIT ટીમ સાથે મંદિર પરિસરમાં ગયા હતા તે અંગે હજુ સુધી માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

રામ મંદિરમાં SIT
રામ મંદિરમાં SIT (Etv Bharat)

સિવિલ લાઇન્સમાં SIT ઓફિસ સ્થાપવામાં આવશે:

ટીમ અને અધિકારીઓ માટે ગુપ્તતા અને ખાવા-પીવાની વ્યવસ્થા માટે અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે ટીમ માટે એક ઓફિસ બનાવવામાં આવી રહી છે. આ માટે સિવિલ લાઇન્સમાં અયોધ્યા તીર્થ ક્ષેત્ર વિકાસ પરિષદ ઓફિસની ઓળખ કરવામાં આવી છે. અહીં એર કન્ડીશન સહિત કમ્પ્યુટર અને ફર્નિચર વગેરે પૂરું પાડવા માટે પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.

નિવેદનો અને સીસીટીવી ફૂટેજ મહત્વપૂર્ણ છે:

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભંડોળની ગણતરીમાં સામેલ કર્મચારીઓના નિવેદનો અને સીસીટીવી ફૂટેજ SIT ની તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ તથ્યો બની શકે છે. વધુમાં, દાન પેટીઓમાંથી ઉપાડવામાં આવેલી રકમ અને બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલી રકમ વચ્ચેનો તફાવત જાણવા મળ્યો, ટ્રસ્ટ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા ઓડિટમાં અત્યાર સુધીમાં શું આવ્યું. તે પણ તપાસમના મુખ્ય બિંદુ હશે. જાણવા મળ્યું છે કે ટીમે કેટલાક સીસીટીવી ફૂટેજ પણ જપ્ત કર્યા છે, જે તપાસ માટે સબમિટ કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

પાંચ કર્મચારીઓ રડારમાં

ટીમની રડારમાં મંદિરના પાંચ કર્મચારીઓ છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ કર્મચારીઓમાંથી એક પાસે કરોડોની સંપત્તિ છે. બીજા કર્મચારીના ઘરેથી 30 લાખ રૂપિયા રોકડા મળી આવ્યા હોવાની વાત સામે આવી છે. આ કર્મચારીની ડ્યૂટી દાનની રકમની ગણતરીમાં લાગેલી હતી. મંદિરમાં ચઢાવવામાં આવેલા દાગીનાની ગણતરી માટે જવાબદાર બીજો કર્મચારી પણ શંકાના દાયરામાં છે. આ ઉપરાંત મંદિરના જ એક કર્મચારીની અચાનક બદલાયેલી જીવનશૈલીની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઉપરાંત અન્ય બે કર્મચારીઓની પણ અચાનક બદલાયેલી જીવનશૈલી પણ ચર્ચાનો વિષય છે. ટીમ આ બધી બાબતોની માહિતી એકત્રિત કરી રહી છે. જોકે, હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી.

ક્યારે થયો આ ખુલાસો ?

થોડા દિવસો પહેલા, મંદિરના ભૂતપૂર્વ એકાઉન્ટિંગ અધિકારી મહિપાલ સિંહે દાવો કર્યો હતો કે મંદિરના દાનમાં મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ થઈ છે. તેમણે સાત કરોડ રૂપિયાની ગેરરીતિઓનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને એમ પણ કહ્યું હતું કે છેલ્લા આઠ મહિનાના સીસીટીવી ફૂટેજ કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે. આ પછી, રામ મંદિર ટ્રસ્ટે સરકારને આ મામલે SIT તપાસ કરવા વિનંતી કરી. આ પછી, યોગી સરકારે SIT ની રચના કરી. SIT માં રાજ્યના વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ટીમ સોમવારે અયોધ્યા પહોંચી હતી. ટીમે તમામ આરોપો અને અન્ય બાબતોની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. ટીમ દાનના દરેક પાસાં અને કર્મચારીની કાર્યશૈલીની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.

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