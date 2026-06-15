ETV Bharat / bharat

અયોધ્યા રામ મંદિર દાન વિવાદ: રામ મંદિરના ચઢાવા-દાનના દુરુપયોગના આરોપો, સુપ્રીમ કોર્ટમાં રજૂઆત

વકીલે સુપ્રીમ કોર્ટને અપીલ કરી છે કે દાનના કથિત દુરુપયોગના આરોપોની તપાસ માટે સીબીઆઈ જેવી એજન્સીને નિર્દેશ આપવામાં આવે.

શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર
શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : અયોધ્યામાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં દાન અને પ્રસાદના કથિત દુરુપયોગ અંગે FIR નોંધવા અને કોર્ટ-નિરીક્ષણ હેઠળ તપાસની માંગ કરતી અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંતને સંબોધિત આ રજૂઆત એડવોકેટ-ઓન-રેકોર્ડ (AoR) અનૂપ પ્રકાશ અવસ્થીએ કરી હતી.

વકીલે સુપ્રીમ કોર્ટને અપીલ કરી હતી કે સીબીઆઈ જેવી મોટી તપાસ એજન્સીને દાનના કથિત દુરુપયોગ સંબંધિત કોગ્નિઝેબલ ગુનાઓની સ્વતંત્ર તપાસ કરવા માટે નિર્દેશ આપવા પર વિચાર કરવામાં આવે, જેનું સીધી દેખરેખ કોર્ટ દ્વારા રાખવામાં આવશે અને સમયાંતરે કોર્ટ સમક્ષ સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરવામાં આવશે.

આ રજૂઆતમાં ભક્તોના દાન અને સંપત્તિનું રક્ષણ અને રક્ષણ કરવા માટે કોર્ટ-નિરીક્ષણ હેઠળની સિસ્ટમની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો, જે સંપૂર્ણ પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા અને જાહેર વિશ્વાસ જાળવી રાખવા માટે સમય સમય પર જરૂરી રહેશે.

આ ઔપચારિક લેખિત રજૂઆતમાં જણાવાયું છે કે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીને ન્યાય, જવાબદારી અને નૈતિક શાસનનું મૂર્ત સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમના જન્મસ્થળ પર કરવામાં આવેલા પ્રસાદ સંબંધિત કોઈપણ આરોપ સામાન્ય ફોજદારી કેસ કરતાં ઘણો વધારે વજન ધરાવે છે.

રજૂઆતમાં વધારે જણાવાયું છે કે, "જે કિસ્સાઓમાં સંસ્થાઓમાં જાહેર વિશ્વાસ જોખમમાં હોય, ત્યાં લાખો ભક્તોનો વિશ્વાસ ફક્ત એક એવી તપાસ દ્વારા જ પુનઃસ્થાપિત કરી શકાય છે જે સ્પષ્ટપણે સ્વતંત્ર, વ્યાપક અને પ્રભાવ, દબાણ અથવા હિતોના સંઘર્ષથી મુક્ત હોય."

રજૂઆતમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારે એક સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)ની રચના કરી છે, પરંતુ ઔપચારિક ફોજદારી તપાસ અને FIR ના અભાવે આ કેસમાં સરકારની કાર્યવાહી પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. રજૂઆતમાં જણાવાયું હતું કે, "હું કોઈપણ વ્યક્તિ, સંસ્થા અથવા સત્તા પર પૂર્વગ્રહ રાખવા માંગતો નથી. ન તો હું ટ્રસ્ટ પર કોઈ શંકા કરવા માંગતો છું, જેના સભ્યોએ અમૂલ્ય સેવા આપી છે. જો કે, આરોપોની ગંભીરતા અને સંડોવાયેલી સંસ્થાના અપાર મહત્વને કારણે સામાન્ય રીતે મંજૂરી કરતાં વધુ પારદર્શિતા અને વિશ્વાસની જરૂર છે."

રજૂઆતમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે કરોડો ભક્તોના દાન સાથે સંકળાયેલા આરોપો હોવા છતાં, કોઈ ઔપચારિક ગુનાહિત તપાસનો અભાવ શરૂઆતમાં આ બાબતમાં સંસ્થાકીય પ્રતિભાવ પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.

રજૂઆતમાં વધુમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે કરોડો ભક્તોના દાન સંબંધિત આરોપો હોવા છતાં, હજુ સુધી કોઈ FIR દાખલ કરવામાં આવી નથી. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે સામાન્ય ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં નિષ્ફળતા એવી છાપ ઉભી કરી શકે છે કે આ કેસને ગંભીર ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગને બદલે વહીવટી ભૂલ તરીકે ગણવામાં આવી રહ્યો છે.

તેમાં એવા અહેવાલોનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ચેરિટી મેનેજમેન્ટમાં સામેલ કેટલાક વ્યક્તિઓ પાસે તેમની આવકના જાણીતા સ્ત્રોતો કરતાં વધુ સંપત્તિ છે, અને સ્પષ્ટ કરે છે કે આવા આરોપો સાબિત થાય છે કે નહીં તે સંપૂર્ણ તપાસનો વિષય છે.

શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં દાન અને પ્રસાદના કથિત દુરુપયોગનો મુદ્દો રાજકીય ગતિ પકડી રહ્યો છે, જ્યારે સમાજવાદી પાર્ટીના વડા અખિલેશ યાદવે આરોપ લગાવ્યો છે કે કરોડો રૂપિયાના મંદિરના પ્રસાદ ગુમ થઈ ગયા છે અને ન્યાયિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. 'રામાયણ'ના ટીઝર પહેલા રણબીર કપૂરને 'રામ મંદિર' તરફથી મળી મોટી ગિફ્ટ, જોઈને ખુશ થઈ ગયો એક્ટર
  2. અયોધ્યા રામ મંદિર દાન કૌભાંડ વિવાદ: રામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટે સીએમ યોગી પાસેથી SIT તપાસની માંગ કરી; ચંપત રાયે સ્પષ્ટતા આપી

TAGGED:

SHRI RAM JANMABHOOMI TEMPLE
AYODHYA RAM TEMPLE
RAM TEMPLE DONATION CASE
ANOOP PRAKASH AWASTHI
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.