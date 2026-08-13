5,585 અરજદારોથી ત્રણ ફાઇનલિસ્ટ સુધી, અયોધ્યા રામ મંદિરના CEOની રેસ અંતિમ તબક્કામાં
અયોધ્યામાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના પ્રથમ ફૂલટાઇમ ચીફ એક્ઝીક્યુટિવ અધિકારી (CEO) માટે પસંદગી પ્રક્રિયા તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઇ છે.
Published : August 13, 2026 at 12:46 PM IST
અયોધ્યા: અયોધ્યામાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના પ્રથમ ફૂલટાઇમ ચીફ એક્ઝીક્યુટિવ અધિકારી (CEO) માટે પસંદગી પ્રક્રિયા તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઇ છે.
શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્રએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, સર્ચ કમિટીએ 16 શોર્ટલિસ્ટ ઉમેદવારો માટે ઇન્ટરવ્યુનો અંતિમ રાઉન્ડ પૂર્ણ કર્યો છે અને હવે ત્રણ નામ પસંદ કરીને શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટને મોકલશે.
નિવેદનમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "સમિતિ હવે અંતિમ ઉમેદવારોનું મૂલ્યાંકન કરશે અને યોગ્ય સમયે શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર સાથે ત્રણ નામની પેનલ શેર કરશે. ટ્રસ્ટ તે બાદ અંતિમ જાહેરાત કરશે." તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇન્ટરવ્યુ 11 અને 12 ઓગસ્ટના રોજ અયોધ્યાના શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર કેમ્પસમાં યોજવામાં આવ્યા હતા.
ન્યાયાધીશ (નિવૃત) પ્રમોદ કોહલી, લેફ્ટનન્ટ જનરલ (નિવૃત) વીકે ચતુર્વેદી અને પરમાણુ વૈજ્ઞાનિક ડૉ. સુરેશ હાવરેની બનેલી શોધ સમિતિએ મુખ્ય સંસ્થાકીય નેતૃત્ત્વ પદો માટે ઉમેદવારોનું મૂલ્યાંકન કર્યું હતું.
તાજેતરમાં રામ મંદિર દાન ચોરીમાં ગેરરીતિ વિવાદ વચ્ચે પ્રોફેશનલ CEOની નિમણૂક કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં રામ મંદિરમાં રોકડની હેરાફેરી અને દાનચોરીના ખોટા મેનેજમેન્ટનો આરોપ સામેલ હતો. જૂનમાં FIR દાખલ થયા પછી આ કેસમાં ઓછામાં ઓછા આઠ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
કમિટીના જણાવ્યા અનુસાર, પસંદગી પ્રક્રિયામાં અનેક રાઉન્ડની તપાસ કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં કૂલ 5,585 અરજીઓ મળી હતી જેમાંથી 3,877 ઉમેદવારોએ વિગતવાર CV સબમિટ કર્યા હતા.
અરજદારોનું મૂલ્યાંકન મેનેજમેન્ટ ક્ષમતા, મોટા કાર્યક્રમો અને લોકોનું સંચાલન કરવાનો અનુભવ, પર્સનલ એક્સીલેન્સ, ભાષાની જાણકારી, વિઝન અને વ્યૂહાત્મક આયોજન જેવા પરિણામો પર કરવામાં આવ્યું હતું.
બીજા રાઉન્ડમાં, સબમિશનના વિગતવાર મૂલ્યાંકન પછી, લગભગ 111 ઉમેદવારોને ઓનલાઇન ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા, તેમની કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ, પ્રોફેશનલ અનુભવ, વિઝન, પર્સનાલિટી, લીડરશિપ, ક્વોલિટી અને ટેકનોલોજીની સમજનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. ઓનલાઇન એસેસમેન્ટ બાદ, અયોધ્યામાં રૂબરૂ વાતચીત માટે 16 ઉમેદવારોને પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. ટ્રસ્ટે પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું, "અયોધ્યામાં ફાઇનલમાં અલગ અલગ બેકગ્રાઉન્ડના પ્રોફેશનલ્સ સામેલ થયા હતા જેમાં આર્મીના પૂર્વ સૈનિકો, નિવૃત IAS અને IPS અધિકારીઓ અને સરકારી અને બિન સરકારી સેવાઓના પ્રોફેશનલ્સ સામેલ હતા."
સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે અંતિમ ઉમેદવારોનું મૂલ્યાંકન મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સ, નેતૃત્ત્વ ક્ષમતા, પર્સનાલિટી, વિઝન, વ્યૂહાત્મક આયોજન અને ટેકનોલોજી એક્સપર્ટના આધારે કરવામાં આવ્યું હતું. સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર પ્રક્રિયાનો ઉદ્દેશ્ય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્ત્વની સંસ્થાના નેતૃત્ત્વ માટે યોગ્યતા-આધારિત, ટ્રાન્સપેરેન્ટ અને વ્યાપક પસંદગી સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો.
CEOની નિમણૂક ત્રણ વર્ષના કોન્ટ્રાક્ટ પર કરવામાં આવશે, જે સંતોષકારક કામગીરીના આધારે રિન્યૂ કરવામાં આવી શકે છે. પદ માટે પગાર અને બીજા લાભો પરસ્પર સંમતિથી નક્કી કરવામાં આવશે. ટ્રસ્ટની સીધી દેખરેખ હેઠળ કામ કરતા, CEO મેનેજમેન્ટનું નેતૃત્વ કરશે અને ટ્રસ્ટના વહીવટ અને ભાવિ વિકાસનું નિરીક્ષણ કરશે.
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