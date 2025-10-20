ETV Bharat / bharat

અયોધ્યા દીપોત્સવ: 26 લાખ 17 હજાર દીવડાથી ઝમગમી ઉઠી રામ નગરી, 2 નવા રેકોર્ડ ગિનીઝ બુકમાં નોંધાયા

ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સના પ્રતિનિધિઓએ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને દીવાઓની ગણતરી ચકાસ્યા પછી આ જાહેરાત કરી.

અયોધ્યા દીપોત્સવમાં રેકોર્ડ બન્યો
અયોધ્યા દીપોત્સવમાં રેકોર્ડ બન્યો (PTI)
અયોધ્યા: આ વર્ષે અયોધ્યામાં દીપોત્સવમાં બે નવા વિશ્વ વિક્રમો સ્થાપિત થયા: મંદિર નગરીમાં ભવ્ય ઉજવણી માટે 2,128 લોકોએ એકસાથે 'આરતી' કરી ત્યારે એક જ સ્થળે 26.17 લાખ દીવા પ્રગટાવવામાં આવ્યા.

સરકારી નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સના પ્રતિનિધિઓએ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને દીવાઓની ગણતરી ચકાસ્યા પછી આ જાહેરાત કરી.

અયોધ્યા દીપોત્સવમાં રેકોર્ડ બન્યો (UP Government)

યુપીના પ્રવાસન અને સંસ્કૃતિ મંત્રી જયવીર સિંહ અને મુખ્ય સચિવ અમૃત અભિજાતે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને ગિનિસ પ્રમાણપત્ર અર્પણ કર્યું.

યુપીના પ્રવાસન વિભાગ, અયોધ્યા વહીવટીતંત્ર અને રામમનોહર લોહિયા અવધ યુનિવર્સિટી દ્વારા સંયુક્ત રીતે પ્રાપ્ત થયેલા તેલના દીવા (26,17,215) ના સૌથી મોટા પ્રદર્શન માટે પ્રથમ ગિનિસ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.

અયોધ્યા દીપોત્સવમાં રેકોર્ડ બન્યો (UP Government)

એક સાથે સૌથી વધુ સંખ્યામાં લોકો 'આરતી' કરવા બદલ બીજો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. અયોધ્યામાં પ્રવાસન વિભાગ, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને સરયુ આરતી સમિતિએ સંયુક્ત રીતે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી, એમ નિવેદનમાં જણાવાયું છે.

અયોધ્યા દીપોત્સવમાં રેકોર્ડ બન્યો (UP Government)

સરકારે જણાવ્યું હતું કે, 2017માં 1.71 લાખ, 2018માં 3.01 લાખ, 2019માં 4.04 લાખ, 2020માં 6.06 લાખ, 2021માં 9.41 લાખ, 2022માં 15.76 લાખ, 2023માં 22.23 લાખ અને 2024માં 25.12 લાખ આમ દીવાઓની સંખ્યા દર વર્ષે વધી છે. આદિત્યનાથ 2017માં મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા.

અયોધ્યા દીપોત્સવમાં રેકોર્ડ બન્યો (UP Government)

પર્યટન મંત્રીએ કહ્યું કે, "મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથના દૂરંદેશી નેતૃત્વ હેઠળ, દીપોત્સવ પ્રકાશના ઉત્સવથી ગૌરવ અને ઓળખના ઉત્સવમાં પરિવર્તિત થયો છે. આજે આખી દુનિયા અયોધ્યાને રામ રાજ્યના જીવંત અવતાર તરીકે જુએ છે, જ્યાં શ્રદ્ધા, શિસ્ત અને વિકાસ એકસાથે ઝળકે છે."

તેમણે ઉમેર્યું કે, "અહીં પ્રગટાવવામાં આવતો દરેક દીવો એક વિકસિત ઉત્તર પ્રદેશ અને વિકસિત ભારતની ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે."

