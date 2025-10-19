ETV Bharat / bharat

અયોધ્યામાં દીપોત્સવ: સરયૂ આરતીમાં બન્યો રેકોર્ડ, 56 ઘાટો પર 26 લાખ દીવડાથી રામનગરી રચશે વિશ્વ રેકોર્ડ

ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સની ટીમ આજે સાંજે આ જાહેરાત કરી શકે છે, જેમાં સીએમ યોગી પણ હાજર રહેશે.

અયોધ્યામાં રચાશે વિશ્વ રેકોર્ડ
અયોધ્યામાં રચાશે વિશ્વ રેકોર્ડ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 19, 2025 at 8:07 AM IST

અયોધ્યા: ભગવાન રામની નગરી અયોધ્યામાં આ વખતે એક નહીં, પરંતુ બે વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ગઈકાલે, સરયુ આરતી માટે 21,000 ભક્તો એકઠા થયા હતા. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે વિશ્વમાં યોજાયેલી કોઈપણ આરતીમાં આ સૌથી વધુ ભક્તો છે. આયોજકોનું કહેવું છે કે ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સની ટીમ પણ આ કાર્યક્રમ દરમિયાન હાજર હતી. આ નવા રેકોર્ડ માટે દાવો કરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન, આજે સાંજે અયોધ્યામાં 56 ઘાટ પર 26,11,101 દીવા પ્રગટાવીને નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.

અહેવાલો અનુસાર, 30,000 સ્વયંસેવકોએ 56 ઘાટ પર 2.9 મિલિયન દીવા પ્રગટાવ્યા છે. ગિનિસ બુક ટીમ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને આ દીવાઓની સંખ્યા ગણી રહી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે દીવાઓને તેલ અને વાટથી ભરવાની પ્રક્રિયા આજે સવારે શરૂ થઈ ગઈ છે. સાંજ સુધીમાં બધી તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ જશે.

અયોધ્યા આજે બે રેકોર્ડ હાંસલ કરી શકે છે: સરયુ આરતી અંગે, ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડના અધિકારી નિશ્ચલ બારોટે જણાવ્યું હતું કે ગઈકાલે સરયુ આરતીમાં 21,000 ભક્તોએ હાજરી આપી હતી. QR કોડનો ઉપયોગ કરીને ભક્તોની સંખ્યાની ગણતરી કરવામાં આવી હતી. દરેક ભક્તની ભાગીદારી કેટલા સમય સુધી જોવા મળી તેનું પણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સની ટીમ આ કાર્યક્રમ દરમિયાન હાજર હતી. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે દુનિયામાં બીજી કોઈ આરતીમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા નથી. આ દાવો ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ટીમને સુપરત કરવામાં આવ્યો છે, અને ટીમ માહિતીનું વિશ્લેષણ કરી રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ આજે સાંજના દીવા પ્રગટાવવાના સમારોહમાં ભાગ લેશે. 2.6 મિલિયન દીવા પ્રગટાવવા સાથે, અયોધ્યા સરયુ આરતીમાં અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ સંખ્યામાં હાજરી આપવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવી શકે છે. આ જાહેરાત સાંજે કરવામાં આવશે.

વિદ્યાર્થીઓ અને સ્વયંસેવકો તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે: અયોધ્યામાં, અવધ યુનિવર્સિટીના ઘાટ સંયોજકો અને પ્રભારીઓની દેખરેખ હેઠળ, બિન-લાભકારી સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓ અને સ્વયંસેવકોએ દીવા પ્રગટાવવાનું કાર્ય ચાલુ રાખ્યું છે. હવે, દીવાઓમાં તેલ ભરવામાં આવી રહ્યું છે અને દીવાઓ પ્રગટાવવામાં આવી રહ્યા છે. દરમિયાન, સુરક્ષા હેતુઓ માટે, અયોધ્યાના 56 ઘાટ પર મોટી પોલીસ દળ તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે. ઓળખપત્ર વિના કોઈને પણ દીવાઓની નજીક જવા દેવામાં આવશે નહીં. સાંજે દીવા પ્રગટાવવાની સાથે, આજે અયોધ્યામાં લેસર શો પણ એક મુખ્ય આકર્ષણ રહેશે.

