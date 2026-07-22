અયોધ્યા: શ્રી રામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટ દ્વારા ઐતિહાસિક નિર્ણય! મંદિરની જવાબદારી સંતોને સોંપવામાં આવી
વિવિધ આરોપો અને વિવાદો છતાં, શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં આવતા ભક્તોની સંખ્યામાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી.
Published : July 22, 2026 at 9:26 PM IST
અયોધ્યા: રામ મંદિરમાં દાન અને નાણાકીય ગેરરીતિઓના આરોપો વચ્ચે, શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે બુધવારે મણિ રામદાસના શિબિરમાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી. ધાર્મિક વિધિઓ અને પૂજા પ્રથાઓને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે અયોધ્યાના સંતો સાથે નવ સભ્યોની નવી ધાર્મિક સમિતિની પુનર્ગઠન કરવામાં આવી હતી.
ખજાનચી ગોવિંદ દેવગીરીએ જણાવ્યું હતું કે રામાનંદી પરંપરા મુજબ રામ મંદિરમાં પૂજાની શુદ્ધતા અને પરંપરા જાળવવી એ સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. આ માટે, અયોધ્યાના અગ્રણી સંતોને ધાર્મિક વ્યવસ્થાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. સમિતિમાં શંકરાચાર્ય સ્વામી વાસુદેવાનંદ સરસ્વતી, સ્વામી વિશ્વપ્રસન્નતીર્થ, યુગપુર સ્વામી પરમાનંદ, મહંત દિનેન્દ્ર દાસ, મહંત કમલનયન દાસ, મહંત રાજકુમાર દાસ, સ્વામી રામાનંદ દાસ અને સ્વામી મિથિલાસનંદિની શરણ સહિત અનેક સંતોનો સમાવેશ થાય છે. સ્વામી ગોવિંદ દેવગીરી સમિતિના અધ્યક્ષ રહેશે.
CEO ની નિમણૂક માટે એક મહિનાનો સમય
ટ્રસ્ટના જનરલ સેક્રેટરી કૃષ્ણ મોહને જણાવ્યું હતું કે મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO) ની પસંદગી માટે રચાયેલી સમિતિએ મોટી સંખ્યામાં અરજીઓ અને પ્રક્રિયાની જટિલતાને કારણે વધારાનો એક મહિનાનો સમય માંગ્યો હતો, જે ટ્રસ્ટે મંજૂર કર્યો છે. ત્યાં સુધી સરળ વહીવટી કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સચિવની નિમણૂકને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
દાન ગણતરી વ્યવસ્થાની સમીક્ષા
બેઠકમાં દાન ગણતરી વ્યવસ્થાની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. ટ્રસ્ટે જણાવ્યું હતું કે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) નો અંતિમ અહેવાલ હજુ સુધી પ્રાપ્ત થયો નથી, તેથી તેના પર કોઈ ચર્ચા કરવામાં આવી નથી. સોના અને ચાંદીના અર્પણોની માત્રા અને શુદ્ધતા ચકાસવા માટે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના સહયોગી ટંકશાળ સાથે કાયમી વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવાનો પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સાથેના એમઓયુ અને બેંકની જવાબદારીઓ પર પણ વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
ટ્રસ્ટ પ્રવક્તાની નિમણૂક કરશે
એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે અસંખ્ય આરોપો અને વિવાદો છતાં, શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં આવતા ભક્તોની સંખ્યામાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી. લાખો રામ ભક્તોની શ્રદ્ધા પહેલાની જેમ મજબૂત છે. ટ્રસ્ટે મીડિયા દ્વારા સમુદાય સાથે નિયમિત સંપર્ક જાળવવા માટે એક સત્તાવાર પ્રવક્તા નિયુક્ત કરવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે. ટ્રસ્ટમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, જેમાં હજુ ઘણા અઠવાડિયા લાગશે