આયતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ પર કાશ્મીરમાં ભારે વિરોધ પ્રદર્શન, આજે ઘાટીમાં બંધનું એલાન
ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ પર શ્રીનગર અને અન્ય શિયા બહુમતી ધરાવતા વિસ્તારો સહિત સમગ્ર કાશ્મીરમાં ભારે વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે.
Published : March 2, 2026 at 8:01 AM IST
જમ્મુ અને કાશ્મીર: ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ પર શ્રીનગર અને અન્ય શિયા બહુમતી ધરાવતા વિસ્તારો સહિત સમગ્ર કાશ્મીરમાં ભારે વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે ત્યારે આજે ઘાટીમાં બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે.
ઈરાનમાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીના મૃત્યુ બાદ ભારતના કેટલાંક શિયા મુસ્લિમ વિસ્તારોમાં શોક જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે.
રવિવારે શ્રીનગરના લાલ ચોકમાં આવેલા ક્લોક ટાવર પર હજારોની સંખ્યામાં પ્રદર્શનકારીઓએ ખામેનેઈના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરવા માટે એકઠા થયા હતા. પુલવામા, બડગામ અને ખીણના અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ વિરોધ પ્રદર્શનો થયા હતા. શોકાતુર લોકોએ ખામેનેઈની તસ્વીરો પકડીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
વિરોધ પ્રદર્શનોને ધ્યાનમાં રાખીને, વહીવટીતંત્રે સાવચેતીના પગલા તરીકે કાશ્મીરમાં આગામી બે દિવસ શાળાઓ અને કોલેજો બંધ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે.
#WATCH | जम्मू और कश्मीर: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद शिया समुदाय के लोगों ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। pic.twitter.com/cMV5IdBrr7— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 1, 2026
મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ લોકોને શાંતિ જાળવવા અને અશાંતિ ફેલાવી શકે તેવા કોઈપણ પગલાં ટાળવાની અપીલ કરી છે. ઈરાનની પરિસ્થિતિ અને ખામેનેઈના મૃત્યુ પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરતા, ઓમરે એક્સ પર લખ્યું:
"હું તમામ સમુદાયોને શાંત રહેવા, શાંતિ જાળવવા અને તણાવ ઉભો કરી શકે તેવા પગલાં ટાળવા અપીલ કરું છું. આપણે એ પણ જોવુંં જોઈએ કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં શોક વ્યક્ત કરનારાઓને શાંતિપૂર્ણ રીતે આવું કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે. પોલીસ અને વહીવટીતંત્રે અત્યંત સંયમ રાખવાની અને બળ અથવા પ્રતિબંધોનો ઉપયોગ ટાળવાની જરૂર છે."
ઈરાનમાં ફસાયેલા કાશ્મીરી વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય લોકો અંગે, મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે તેમની સરકાર ભારત સરકારના વિદેશ મંત્રાલય સાથે સતત સંપર્કમાં છે, જેથી ઈરાનમાં રહેલા જમ્મુ અને કાશ્મીરના તમામ રહેવાસીઓ, જેમાં વિદ્યાર્થીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમની સલામતી અને સુખાકારી સુનિશ્ચિત કરી શકાય.