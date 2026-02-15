'બેસ્ટ ફાર્મર'નો એવોર્ડ જીતનારા ખેડૂત પર એવી તે કઈ મજબૂરી આવી પડી કે જીવન ટૂંકાવી લીધું? જાણીને હચમચી જશો

ETV Bharat / bharat

38 વર્ષથી ખેતી કરતા હતા, પાંચથી-આઠ પરિવારને રોજગાર આપતા હતા અને કહેતા હતા કે 3 હજાર ખેડૂતોને રોજગાર આપવા માટે સક્ષમ છે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 3:35 PM IST

કન્નુર (કેરળ): ભલે ગમે તે થાય, હું ખેતી છોડી શકતો નથી અને મારી પાસે દર વર્ષે ઓછામાં ઓછી બે થી ત્રણ હજાર નોકરીઓ પેદા કરવાની ક્ષમતા છે... કેરળનો એક ખેડૂત ગર્વથી આ કહેતો હતો. ખેતી પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા જોઈને રાજ્ય સરકારે તેમને શ્રેષ્ઠ ખેડૂતનો ખિતાબ પણ આપ્યો. પરંતુ તમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આ આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર ખેડૂતે પોતાનો જીવ લીધો. હા, પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આર્થિક મુશ્કેલીઓને કારણે ખેડૂતે પોતાનો જીવ લીધો હોવાની શક્યતા છે. પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. આ ઘટના કેરળના કન્નુર જિલ્લામાં બની છે.

કેરળના જાણીતા અને પુરસ્કાર વિજેતા ખેડૂત એલિયાસ અંબાટ્ટે આત્મહત્યા કરી છે. કૃષિ ક્ષેત્રમાં પોતાના સમર્પણ અને અસાધારણ સફળતા માટે પ્રખ્યાત 60 વર્ષીય ઈલિયાસ અંબાટ્ટુએ ભારે દેવા અને નાણાકીય મુશ્કેલીઓ છતાં દ્રઢતાનું ઉદાહરણ બેસાડ્યું.

એવું માનવામાં આવે છે કે તેમણે લાખો રૂપિયાના દેવાને કારણે આ આત્યંતિક પગલું ભર્યું હતું. પરિવારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમણે કથિત રીતે જંતુનાશક દવા પીધી હતી અને ત્રણ દિવસ પહેલા તે તેમના ખેતરમાં ગંભીર હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. જિલ્લાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતા, જ્યાં પાછળથી તેમનું મૃત્યુ થયું.

એલિયાસ અંબાટ
એલિયાસ અંબાટ (ફાઈલ તસવીર/ETV Bharat)

કન્નુર જિલ્લાના પહાડી વિસ્તારમાં આવેલા એડાવરમના વતની, એલિયાસ અંબાટ્ટે પોતાના જીવનના 38 વર્ષ શાકભાજીની ખેતી માટે સમર્પિત કર્યા. તે ઘણીવાર કહેતા હતા કે ખેતી માત્ર એક વ્યવસાય નથી, પરંતુ જીવન જીવવાની એક રીત છે. તેમણે એકવાર ETV ભારતને કહ્યું હતું કે, "હું 38 વર્ષથી ખેતી કરું છું; પાંચથી આઠ પરિવારો મારા પર નિર્ભર છે. હું દર વર્ષે 2,000 થી 3,000 લોકોને રોજગાર આપી શકું છું. ખેતીમાં મને ગમે તેટલું નુકસાન થાય, હું આ વ્યવસાય છોડી શકતો નથી."

તેમના સમર્પણને ઓળખીને, રાજ્ય સરકારે તેમને શ્રેષ્ઠ ખેડૂત પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યા. આ પુરસ્કાર તેમની સફળતા અને પ્રતિબદ્ધતાનો પુરાવો છે. તેમણે આખા વર્ષ દરમિયાન કેળા, રીંગણ, કોળું, મરચાં અને પાંદડાવાળા શાકભાજી સહિત અઢાર પાક ઉગાડવામાં સફળતા મેળવી અને ઘણીવાર તેમના ખેતરોમાં 100 ટકા ઉપજ મેળવી.

તેમની સિદ્ધિઓ છતાં, એલિયાસને ગંભીર નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો અને અહેવાલ મુજબ તેમના પર દેવાનો બોજ વધુને વધુ હતો. તેમની ખેતી ઉત્પાદક હતી, પરંતુ તેમની નાણાકીય જવાબદારીઓ પૂરી કરવા માટે પૂરતી નહોતી.

એલિયાસનો બગીચો
એલિયાસનો બગીચો (ETV Bharat)

ત્રણ દિવસ પહેલા, તેણે જંતુનાશક દવા પીને આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેની આસપાસના લોકોએ તેને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેને બચાવી શકાયો નહીં. સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું.

મિત્રો અને પરિવારે એલિયાસને એક સ્થિતિસ્થાપક અને આશાવાદી ખેડૂત તરીકે વર્ણવ્યું જેણે સ્મિત સાથે પડકારોનો સામનો કર્યો. નવી તકોની શોધમાં ઉજ્જડ જમીનોની શોધખોળ કરવા માટે તેમનું સમર્પણ વિસ્તર્યું, એક વર્ષ સુધી કાસરગોડ જિલ્લામાં પ્રવાસ કરીને પોતાની ખેતીનો વિસ્તાર કર્યો. તેમણે ઓર્ગેનિક ખેતી પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ કર્યો, લીલો ઉકાળો, માછલીના એમિનો એસિડ અને કાર્બનિક સ્લરી જેવા પોતાના જંતુનાશકો તૈયાર કર્યા, અને ફેરોમોન ટ્રેપ જેવી પર્યાવરણને અનુકૂળ જંતુ નિયંત્રણ તકનીકોનો ઉપયોગ કર્યો.

એલિયાસના મૃત્યુથી ખેડૂતો માટે ઉપલબ્ધ સહાય પ્રણાલીઓ વિશે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. કૃષિ અધિકારી સુરેશ કુટ્ટુરે જણાવ્યું કે એલિયાસે તાજેતરમાં આશરે 2,500 કેળાના રોપા વાવ્યા હતા, પરંતુ બજારની વધઘટ અને દેવાને કારણે તેમને અપેક્ષિત ઉપજ મળી ન હતી. સુરેશ કુટ્ટુરે એ પણ ખુલાસો કર્યો કે તેમના પર ₹35 લાખનું દેવું હતું. ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે શું સરકારી સહાય આ દુર્ઘટનાને અટકાવી શકી હોત.

એલિયાસ અંબાટની વાર્તા પ્રતિકૂળતાનો સામનો કરવા માટે સમર્પણ અને દ્રઢતાનું ઉદાહરણ છે. તેમના જીવનભરના કાર્ય અને ઓર્ગેનિક ખેતી પ્રત્યેના સમર્પણથી ઘણા લોકોને પ્રેરણા મળી, અને તેમના નિધનથી સમુદાયમાં ઊંડો શૂન્યાવકાશ સર્જાયો છે. કૃષિ ક્ષેત્ર નાણાંકીય અને આબોહવા સંબંધિત પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે, ત્યારે એલિયાસનું મૃત્યુ ખેડૂતો માટે અસરકારક સહાય અને હસ્તક્ષેપની તાત્કાલિક જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે.

