'સુરક્ષા સાથે કોઈ સમાધાન નહીં', ઈન્ડિગો સંકટ પર બોલ્યા ઉડ્ડયન મંત્રી નાયડૂ

ઈન્ડિગો સંકટ અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી નાયડુએ રાજ્યસભામાં કહ્યું કે સુરક્ષા સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં.

રાજ્યસભામાં ઉડ્ડયન મંત્રી
રાજ્યસભામાં ઉડ્ડયન મંત્રી
Published : December 8, 2025 at 4:23 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 4:35 PM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુ કિંજરાપુએ સોમવારે રાજ્યસભામાં ઇન્ડિગો સંકટ અંગે જણાવ્યું હતું કે, સલામતી સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મુસાફરોને જે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તે એરલાઇનના આંતરિક ક્રૂ રોસ્ટરિંગ અને ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ સાથે સંબંધિત છે, એરક્રાફ્ટ મેન્ટેનન્સ અને શેડ્યુલિંગ સિસ્ટમ (AMSS) સાથે નહીં. રાજ્યસભામાં બોલતા, નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે, ફ્લાઇટ વિલંબ અને રદ થવાથી પ્રભાવિત મુસાફરોને સુરક્ષિત રાખવા માટે કડક નાગરિક ઉડ્ડયન આવશ્યકતાઓ (CAR) અસ્તિત્વમાં છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એરલાઇન ઓપરેટરોએ આ આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવું જોઈએ. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, સોફ્ટવેર સમસ્યા અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ ક્ષેત્રમાં સતત ટેકનોલોજીકલ અપગ્રેડિંગ ચાલી રહ્યું છે. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારનું વિઝન દેશમાં ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર માટે ટોચના વૈશ્વિક ધોરણો સ્થાપિત કરવાનું છે.

મંત્રી નાયડુએ સમજાવ્યું હતું કે, ઇન્ડિગોમાં સમસ્યાઓ ક્રૂ રોસ્ટરિંગ અને આંતરિક ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ સાથે સંબંધિત છે, જેનું સંચાલન એરલાઇન દૈનિક ધોરણે કરે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ફ્લાઇટ ટાઈમ લિમિટ (FTTL) માર્ગદર્શિકા અંગે તમામ હિસ્સેદારો સાથે વ્યાપક પરામર્શ કરવામાં આવ્યો છે, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સલામતી સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં.

નાયડુએ ભાર મૂક્યો હતો કે સરકાર પરિસ્થિતિને ગંભીરતાથી લઈ રહી છે. તેમણે ચેતવણી પણ આપી હતી કે જે કોઈપણ ઓપરેટરનું પાલન નહીં કરે તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં વધુ કંપનીઓને પ્રોત્સાહન આપવાના સરકારના ઇરાદા પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો.

રાજ્યસભાના સભ્ય એમ. થંબી દુરાઈના પ્રશ્નના જવાબમાં, જેમણે ફસાયેલા મુસાફરો માટે લાંબા વેઈટિંગ સમય અને વધારે ભાડાને કારણ ગણાવ્યા હતા, કેન્દ્રીય મંત્રીએ અસુવિધા માટે દિલગીરી વ્યક્ત કરી હતી.

ઉડ્ડયન મંત્રી નાયડુએ કહ્યું, "પાંચ લાખથી વધુ PNR રદ કરવામાં આવ્યા છે અને અસરગ્રસ્ત મુસાફરોને ₹569 કરોડ પરત કરવામાં આવ્યા છે. સરકારે ભાડાને મર્યાદિત કર્યા છે અને ચાર ભાવ સ્લેબ સ્થાપિત કર્યા છે, પાલન ન કરનારાઓ સામે કડક પગલાં લીધા છે, અને અગાઉ ગેરવાજબી ભાડા વધારાને રોકવા માટે પગલાં લીધા છે." આ ચર્ચા ઇન્ડિગોના નેટવર્કમાં સતત વિલંબ અને કેન્સલેશન વચ્ચે થઈ છે, જેના કારણે દેશભરના એરપોર્ટ પર મુસાફરો ફસાયેલા રહે છે.

દરમિયાન, ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ ઇન્ડિગોના જવાબદાર મેનેજર અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસરને 6 ડિસેમ્બરે મોટા પાયે ઓપરેશનલ વિક્ષેપો અને નિયમોનું પાલન ન કરવા બદલ જારી કરાયેલ કારણદર્શક નોટિસનો જવાબ આપવા માટે 24 કલાકનો એક વખતનો વધારાનો સમય આપ્યો છે. એરલાઇને તેના રાષ્ટ્રવ્યાપી નેટવર્કના કદ અને વિલંબ માટે જવાબદાર વિવિધ સંજોગોને લગતી ઓપરેશનલ મર્યાદાઓનો ઉલ્લેખ કરીને વધુ સમય માંગ્યો હતો.

વિનંતીની સમીક્ષા કર્યા પછી, DGCA એ જવાબ આપવાની અંતિમ તારીખ 8 ડિસેમ્બરે સાંજે 6 વાગ્યા સુધી લંબાવી, ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે વધુ કોઈ એક્સટેન્શન આપવામાં આવશે નહીં.

AVIATION MINISTER ON INDIGO ISSUE
RAM MOHAN NAIDU ON INDIGO CRISIS
UNION CIVIL AVIATION MINISTER
ONGOING INDIGO CRISIS
AVIATION MINISTER ON INDIGO ISSUE

સંપાદકની પસંદ

