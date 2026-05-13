કરકસર માટે અપીલ: પીએમ મોદીએ ઉદાહરણ બેસાડ્યું, સુરક્ષા કાફલાનું કદ ઘટાડ્યું
સુરક્ષા વ્યવસ્થા યથાવત રાખીને લેવાયેલું પગલું. ગૌતમ દેબરૉય દ્વારા અહેવાલ
Published : May 13, 2026 at 7:42 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કરકસર કરવાની અપીલ અને નાગરિકોને ઇંધણથી ચાલતા વાહનોનો ઉપયોગ ઘટાડવા વિનંતી કર્યાના થોડા દિવસો પછી, તેમના કાફલાનું કદ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડ્યું છે. SPG પ્રોટોકોલ દ્વારા ફરજિયાત જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થાને કડક રીતે જાળવી રાખીને આ ઘટાડો લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. થોડીવાર પહેલા બહાર પાડવામાં આવેલા એક વિડિયોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે વડાપ્રધાનનો કાફલો ઘણો નાનો થઈ ગયો છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ તેમનું અનુકરણ કર્યું છે અને તેમના સુરક્ષા કાફલાનું કદ પણ ઘટાડ્યું છે.
આ તાત્કાલિક ઘટાડો વડાપ્રધાન મોદીની હૈદરાબાદમાં અપીલ પછી આવ્યો છે, જેમાં તેમણે નાગરિકોને ઇંધણનો વપરાશ ઘટાડવા અને ઊર્જા બચત પદ્ધતિઓ અપનાવવા વિનંતી કરી હતી. જોકે, કાફલાના કદમાં ઘટાડા છતાં સ્પેશિયલ પ્રોટેક્શન ગ્રુપ (SPG) પ્રોટોકોલ હેઠળ ફરજિયાત તમામ આવશ્યક સુરક્ષા વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે અકબંધ છે.
પીએમ મોદીએ અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેઓ "જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં" તેમના કાફલામાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો સમાવેશ કરે, કોઈપણ નવી ખરીદી કર્યા વિના. રવિવારે હૈદરાબાદમાં એક રેલીને સંબોધિત કરતી વખતે, મોદીએ ઇંધણનો વપરાશ ઘટાડવા અને વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવા માટે મેટ્રો રેલ સેવાઓ, કારપૂલિંગ, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો, રેલ આધારિત માલ પરિવહન અને ઘરેથી કામ કરવાની વ્યવસ્થાઓનો વધુ ઉપયોગ કરવાની હિમાયત કરી. આ બાબતથી પરિચિત અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન ઇચ્છે છે કે સરકારી તંત્ર ઉદાહરણ દ્વારા નેતૃત્વ કરે. એક સૂત્રે ટિપ્પણી કરી, "સંદેશ એ છે કે કરકસર અને ઉર્જા સંરક્ષણ ખૂબ જ ટોચથી શરૂ થવું જોઈએ."
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi has reduced his convoy size significantly. Reduction in vehicles was done while maintaining essential security components as per SPG protocol.
વડાપ્રધાનનો કાફલો દેશના સૌથી વધુ સુરક્ષિત કાફલાઓમાંનો એક છે; તે સ્પેશિયલ પ્રોટેક્શન ગ્રુપ (SPG) ના કડક રક્ષણ હેઠળ કાર્ય કરે છે - જે વડા પ્રધાનની નજીકની સુરક્ષા માટે જવાબદાર એક ચુનંદા દળ છે. SPG સુરક્ષા પ્રોટોકોલ વ્યાપક ખતરાના મૂલ્યાંકન પછી ઘડવામાં આવે છે અને તેમાં અગાઉથી રૂટ સુરક્ષા, તોડફોડ વિરોધી તપાસ, ઇલેક્ટ્રોનિક દેખરેખ, કટોકટી તબીબી સહાય અને ઝડપી પ્રતિભાવ ટીમોનો સમાવેશ થાય છે.
નિવૃત્ત વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારી પ્રકાશ સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે વડાપ્રધાન પોતે સત્તાવાર ગતિવિધિઓના દૃશ્યમાન પ્રમાણને ઘટાડે છે, ત્યારે તે અમલદારશાહી અને જનતા બંનેને એક મજબૂત સંદેશ મોકલે છે." નોંધનીય છે કે, વડા પ્રધાનના કાફલામાં અનેક સ્તરોના વાહનો હોય છે, જેમાં બખ્તરબંધ કાર, જામર વાહનો, એસ્કોર્ટ વાહનો, એમ્બ્યુલન્સ એકમો અને ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમનો સમાવેશ થાય છે.
સુરક્ષા નિષ્ણાતો નોંધે છે કે કાફલાનું ચોક્કસ કદ અને રચના ખતરાની ધારણા, ભૂપ્રદેશ, રૂટ પ્રોફાઇલ અને કાર્યક્રમના સ્થળના આધારે બદલાય છે. ભૂતપૂર્વ સુરક્ષા અધિકારીઓએ ભાર મૂક્યો હતો કે કાફલાના કદમાં કોઈપણ ઘટાડો કાળજીપૂર્વક માપવામાં કરવામાં આવે છે જેથી ખાતરી થાય કે સુરક્ષા તૈયારીમાં કોઈ સમાધાન ન થાય.
પ્રકાશ સિંહે ટિપ્પણી કરી, "SPG પ્રોટોકોલ અત્યંત સારી રીતે રચાયેલ છે. દૃશ્યમાન કાફલો નાનો દેખાય તો પણ, વડાપ્રધાનની આસપાસનું સુરક્ષા ઉપકરણ વ્યાપક રહે છે." સિંહે ઉમેર્યું હતું કે, આ પગલું એવા સમયે પ્રતિકાત્મક મહત્વ ધરાવે છે જ્યારે સરકાર ઊર્જા કાર્યક્ષમતા અને નાણાંકીય સમજદારી પર ભાર મૂકી રહી છે. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે વડાપ્રધાન પોતે તેમના સત્તાવાર મુસાફરીના દૃશ્યમાન પદચિહ્નને ઘટાડે છે, ત્યારે તે અમલદારશાહી અને જનતા બંનેને એક શક્તિશાળી વર્તણૂંકીય સંદેશ આપે છે."
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોના 85 ટકાથી વધુ આયાત કરે છે, જેના કારણે તેનું અર્થતંત્ર ભૂ-રાજકીય ઉથલપાથલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય તેલના ભાવમાં વધઘટ માટે સંવેદનશીલ બને છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠા અને શિપિંગ રૂટ અંગે ચિંતા વધી છે, જેના કારણે ઉર્જા સંરક્ષણ પગલાં અને ઉર્જા સ્ત્રોતોના વૈવિધ્યકરણ માટે હાકલ કરવામાં આવી છે.
નિષ્ણાતોં સૂચવે છે કે, વડાપ્રધાનના કાફલામાં મર્યાદિત સંખ્યામાં પણ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો સમાવેશ સ્વચ્છ પરિવહનને પ્રોત્સાહન આપવા અને કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટેના સરકારના વ્યાપક પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, કેન્દ્ર સરકારે સબસિડી યોજનાઓ, ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિસ્તરણ અને સરકારી વિભાગો માટે ખરીદી લક્ષ્યો દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક ગતિશીલતાને સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન આપ્યું છે.
પર્યાવરણીય નીતિ નિષ્ણાતોએ નોંધ્યું છે કે, બંધારણીય અધિકારીઓ અને સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો દૃશ્યમાન સ્વીકાર સ્વચ્છ પરિવહન તકનીકોમાં જાહેર વિશ્વાસ વધારવામાં મદદ કરી શકે છે.
ઊર્જા નીતિ સંશોધક શૈલેન્દ્ર દુબેએ જણાવ્યું હતું કે, "ટોચના નેતૃત્વ દ્વારા પ્રતીકાત્મક પગલાં ઘણીવાર જાહેર વર્તણૂક અને સંસ્થાકીય પ્રથાઓને આકાર આપવામાં બહુવિધ અસર કરે છે." અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે કાફલામાં કરવામાં આવેલા ફેરફારો માટે કોઈ નવા વાહન ખરીદીનો આદેશ આપવામાં આવ્યો નથી, અને આ કવાયત સંપૂર્ણપણે હાલના સંસાધનોમાં હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. એવા સમયે જ્યારે વૈશ્વિક ભૂ-રાજકીય અનિશ્ચિતતાઓ બળતણ બજારો અને આર્થિક આયોજન પર દબાણ લાવી રહી છે, ત્યારે આ નવીનતમ પગલું સરકારના કરકસર, ટકાઉપણું અને ઊર્જા સંરક્ષણ અંગેના વ્યાપક સંદેશને વધુ મજબૂત બનાવશે.
જોકે, મોદી એકમાત્ર એવા વડાપ્રધાન નથી જેમણે કટોકટીના સમયમાં કરકસરનાં પગલાં અપનાવ્યા છે. ભૂતકાળમાં, અસંખ્ય વડાપ્રધાનોએ આર્થિક તાણ, યુદ્ધ, ખાદ્યપદાર્થોની અછત અથવા નાણાંકીય કટોકટીના સમયગાળા દરમિયાન કરકસરનાં પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે. આ પગલાંમાં ઘણીવાર સરકારી ખર્ચમાં કાપ, જનતાને સંયમ રાખવાની અપીલ અને મુશ્કેલ સમયમાં નેતૃત્વ દર્શાવવાના હેતુથી પ્રતીકાત્મક હાવભાવનો સમાવેશ થતો હતો.
અગાઉના આ વડાપ્રધાનોએ પણ કરી હતી આવી અપીલ
પૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એવા નેતા હતા જેઓ વ્યક્તિગત રીતે સાદગીનું પાલન કરતા હતા અને જનતાને પણ બલિદાન આપવાની અપીલ કરતા હતા. 1960ના દાયકાના મધ્યમાં ખાદ્ય કટોકટી અને દુષ્કાળ દરમિયાન, શાસ્ત્રીએ નાગરિકોને અનાજ બચાવવા માટે અઠવાડિયામાં એક વખતનું ભોજન સ્વેચ્છાએ છોડવાની વિનંતી કરી હતી. ઘણી હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ્સે "શાસ્ત્રી વ્રત"નું પાલન કર્યું હતું, જે હેઠળ સોમવારે સાંજે કોઈ ભોજન પીરસવામાં આવતું ન હતું.
ઇન્દિરા ગાંધીએ 1973ની તેલ કટોકટી અને ફુગાવાના સમયગાળા દરમિયાન પણ કરકસર અને સંરક્ષણના પગલાં અમલમાં મૂક્યા હતા. તેમની સરકારે બળતણનો વપરાશ ઘટાડવા, સરકારી ખર્ચ પર લગામ લગાવવા અને ઉર્જા સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મોરારજી દેસાઈએ કટોકટી પછી ખર્ચને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને જાહેર જીવનમાં સાદગીનો સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો.
1991માં, ભારતે ગંભીર પેમેન્ટ બેલેન્સ ક્રાઈસિસનો સામનો કરવો પડ્યો, કારણ કે તેનો વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર અત્યંત નીચા સ્તરે પહોંચી ગયો હતો. તત્કાલીન પી.વી. નરસિંહ રાવ સરકારે આર્થિક ઉદારીકરણની સાથે વ્યાપક કરકસર અને નાણાંકીય સુધારાના પગલાં અમલમાં મૂક્યા હતા. સરકારે જાહેર ખર્ચમાં ઘટાડો કર્યો, આયાત પર નિયંત્રણો લાદ્યા, ચોક્કસ ક્ષેત્રોમાં સબસિડી ઘટાડી અને નાણાકીય શિસ્તને પ્રોત્સાહન આપ્યું. મંત્રીઓને બિનજરૂરી ખર્ચ અને વિદેશ યાત્રાથી દૂર રહેવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી.
1998ના પરમાણુ પરીક્ષણો અને ત્યારબાદના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો પછી, અટલ બિહારી વાજપેયી સરકારે આર્થિક સમજદારી અને આત્મનિર્ભરતાને પ્રોત્સાહન આપ્યું. બિનજરૂરી ખર્ચને રોકવા અને સ્વદેશી ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા.
વૈશ્વિક આર્થિક મંદી અને તેલના ઊંચા ભાવોના સમયગાળા દરમિયાન, મનમોહન સિંહની આગેવાની હેઠળની યુપીએ સરકારે પણ સમયાંતરે વિવિધ મંત્રાલયોને કરકસરનાં નિર્દેશો જારી કર્યા; આમાં ફાઇવ-સ્ટાર હોટલોમાં બેઠકો યોજવા પર પ્રતિબંધ, વિદેશ યાત્રા પર મર્યાદા અને નવા વાહનોની ખરીદી અને અન્ય બિનજરૂરી ખર્ચાઓ પર પ્રતિબંધનો સમાવેશ થાય છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વને અનુસરીને, ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ તેમના સત્તાવાર કાફલાનું કદ ઘટાડીને પહેલાની સરખામણીએ અડધા કરતા પણ ઓછું કરી દીધું છે, જ્યારે ફરજિયાત સુરક્ષા વ્યવસ્થા યથાવત રહે તે સુનિશ્ચિત કર્યું છે.
ગૃહ મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ સાથે જોડાયેલી વધતી જતી વૈશ્વિક ઊર્જા ચિંતાઓ વચ્ચે, બળતણ વપરાશ ઘટાડવા અને સંસાધનોના કાર્યક્ષમ ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાના સરકારના વ્યાપક સંદેશ સાથે સુસંગત રીતે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે કાફલામાં ઘટાડો થવા છતાં, ગૃહમંત્રીની સુરક્ષાને લગતા તમામ મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષા પ્રોટોકોલ યથાવત છે. કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન તરીકે, શાહને ઉચ્ચતમ સ્તરનું સુરક્ષા કવચ આપવામાં આવે છે, જે મુખ્યત્વે સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) અને અન્ય વિશિષ્ટ સુરક્ષા એકમો દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે, જે ખતરાના મૂલ્યાંકન અને કાર્યકારી જરૂરિયાતોના આધારે હોય છે.
ઘણા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓ અને મંત્રીઓએ પણ પીએમ મોદીની અપીલ પર ધ્યાન આપ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે મુખ્યમંત્રી અને અન્ય મંત્રીઓ સાથે જતા વાહનોના કાફલામાં તાત્કાલિક 50 ટકાનો ઘટાડો કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, અને જનતાને પ્રવર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને બળતણનો વપરાશ ઘટાડવા અને બિનજરૂરી સોનું ખરીદવાથી દૂર રહેવા વિનંતી કરી છે.
