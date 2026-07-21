દાદાએ શરૂ કરી લડાઈ, પૌત્રને મળ્યો ન્યાય... 59 વર્ષ ચાલેલા કેસમાં કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો
બિહારના ઔરંગાબાદની એક કોર્ટે 59 વર્ષ પછી ત્રીજી પેઢીના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો. જાણો સમગ્ર કેસની માહિતી
Published : July 21, 2026 at 12:30 PM IST
ઔરંગાબાદ: બિહારના ઔરંગાબાદ જિલ્લાના ખખડા ગામના રહેવાસી સુબેદાર યાદવને 59 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા બાદ આખરે કોર્ટમાંથી ન્યાય મળ્યો છે. સુબેદાર યાદવ આ સિવિલ દાવો લડવા માટે તેમના પરિવારની ત્રીજી પેઢીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે; તેમના દાદા, જગનારાયણ યાદવે 1967 માં કાનૂની લડાઈ શરૂ કરી હતી. આ જમીન વિવાદ ઔરંગાબાદ સિવિલ કોર્ટમાં સૌથી જૂનો પેન્ડિંગ કેસ બની ગયો હતો.
1967 માં કેસ દાખલ થયો, 2026 માં ન્યાય: આ ઐતિહાસિક કેસ મૂળ 10 ઓગસ્ટ, 1967 ના રોજ તત્કાલીન ગયા જિલ્લાની કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે, ઔરંગાબાદ એક અલગ જિલ્લો ન હતો પરંતુ ગયાનો ભાગ હતો. ઔરંગાબાદને નવા જિલ્લા તરીકે રચાયા પછી કેસ અહીં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. દાવો દાખલ થયા પછી, પ્રતિવાદી પક્ષ - મુંગેશ્વર યાદવ દ્વારા રજૂ કરાયેલ - 9 ડિસેમ્બર, 1967 ના રોજ પ્રથમ વખત કોર્ટમાં હાજર થયો.
જગનારાયણ યાદવ વિરુદ્ધ મુંગેશ્વર યાદવ?: વાદીના વકીલ રવિકાંત વર્માએ સમજાવ્યું કે આ સમગ્ર કાનૂની વિવાદ વિવાદિત 3 કઠ્ઠા જમીન (ખાતા નં. 31, પ્લોટ નં. 1488) પર રૈયતી (ભાડૂત/ખેતી કરનાર) ના અધિકારો સ્થાપિત કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. બંને પક્ષો - જગનારાયણ યાદવ અને મુંગેશ્વર યાદવ - રાણી સૈયદા ખાતૂન દ્વારા મૂળ રીતે આપવામાં આવેલી જમીનદારી સમાધાનના આધારે હકદાર રૈયત હોવાનો દાવો કરતા હતા. વાદીએ 25 જાન્યુઆરી, 1946 ના રોજના પૈમાના (પતાવટ રેકોર્ડ/ખત) પર આધાર રાખ્યો હતો, જ્યારે પ્રતિવાદીએ 21 એપ્રિલ, 1945 ના રોજના પૈમાના પર પોતાનો દાવો રજૂ કર્યો હતો.
સાક્ષીઓ અને કાનૂની મુદ્દાઓની લાંબી સફર: વર્માએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ જમીન વિવાદ અંગે જુબાની નોંધવાની પ્રક્રિયા 22 મે, 1972 ના રોજ કોર્ટમાં શરૂ થઈ હતી. આ લાંબી કાનૂની કાર્યવાહી દરમિયાન, વાદીએ 12 સાક્ષીઓ રજૂ કર્યા હતા, જ્યારે પ્રતિવાદીએ 6 સાક્ષીઓ રજૂ કર્યા હતા. આ મુકદ્દમા દરમિયાન, કેસના કાનૂની મુદ્દાઓ કુલ પાંચ વખત ઘડવામાં આવ્યા હતા, અને મોટાભાગના મૂળ વાદીઓનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે.
જમીનની કિંમત અને ઐતિહાસિક ચુકાદો: 1971માં, આ વિવાદિત જમીનનું મૂલ્યાંકન 100 રૂપિયાથી વધારીને 300 રૂપિયા કરવામાં આવ્યું હતું. સંદીપ કુમાર સિંહ (સબ-જજ VIII-કમ-ACJM-VII) ની કોર્ટે હવે 96/67 અને 78/24 ના ટાઇટલ દાવાઓની સુનાવણી પૂર્ણ કરી છે. વાદી, સુબેદાર યાદવની તરફેણમાં અંતિમ ચુકાદો આપીને, કોર્ટે જિલ્લાના ન્યાયિક ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેર્યો છે.
ચુકાદાથી ખુશ વાદી: સોમવારે આપવામાં આવેલા આ ઐતિહાસિક ચુકાદા બાદ વાદી સુબેદાર યાદવ ભાવુક થઈ ગયા હતા. તેમણે યાદ કર્યું કે આ જમીન માટે કાનૂની લડાઈ તેમના દાદા, જગનારાયણ યાદવે શરૂ કરી હતી અને 59 વર્ષ પછી આખરે ન્યાય મળ્યો છે. તેમને ન્યાયતંત્રમાં અતૂટ વિશ્વાસ હતો, તેઓ માનતા હતા કે વિલંબ થાય તો પણ ન્યાય મળશે. આ ચુકાદો કોર્ટ પરિસરમાં ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની ગયો છે.
- "59 વર્ષ પછી ન્યાય મળ્યો છે. અમને કોર્ટમાં વિશ્વાસ હતો. આ કેસ મારા દાદાના સમયથી ચાલી રહ્યો હતો. આખરે, કોર્ટે અમારા પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો છે. અમે અમારા રૈયતી (ખેડૂત/ભાડૂત) હકો સુરક્ષિત કર્યા છે." — જગનારાયણ યાદવના પૌત્ર સુબેદાર યાદવ.
પ્રમાણિત નકલની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ: દરમિયાન, પ્રતિવાદીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ રાજેન્દ્ર યાદવે સ્વીકાર્યું કે કોર્ટે વાદીની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે. ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ મેળવવા માટે અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. નકલ મળ્યા પછી આગળની કાર્યવાહી અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે.
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