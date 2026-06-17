રાંચીમાં RSS કાર્યાલય પર પેટ્રોલ બોમ્બથી હુમલાનો પ્રયાસ, સોસની બોટલનો હથિયાર તરીકે કર્યો ઉપયોગ
રાંચીના નિવારમપુરમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના કાર્યાલય પર પેટ્રોલ બોમ્બથી હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : June 17, 2026 at 11:20 AM IST
રાંચી: રાંચીના નિવારમપુરમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના કાર્યાલય પર પેટ્રોલ બોમ્બથી હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મંગળવાર મોડી રાત્રે બે ગુનેગારોએ RSS કાર્યાલયમાં પેટ્રોલ ભરેલી સોસની બોટલ ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, બન્ને બોટલો બાઉન્ડ્રી પહેલા જ પડી ગઇ હતી. આ હુમલામાં RSS કાર્યાલયને કોઇ નુકસાન થયું નથી.
બનાવની જાણ થતા જ રાંચી પોલીસ ઘટનામાં સામેલ હુમલાખોરોની તપાસમાં લાગી ગઇ છે. રાંચીના સિટી એસપી પારસ રાણાએ જણાવ્યું કે ઘટનાની જાણકારી મળ્યા બાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી મળતી માહિતી અનુસાર,આ ઘટનામાં બે યુવક સામેલ હતા. FSL સહિતની કેટલીક ટીમ તપાસ કરી રહી છે.
હુમલાના CCTV પણ સામે આવ્યા
રાંચી પોલીસને આ ઘટનામાં CCTV ફૂટેજ પણ હાથ લાગ્યા છે જેમાં બે હુમલાખોર પેટ્રોલ બોમ્બથી RSS કાર્યાલય પર ફેંકવાનો પ્રયાસ કરતા જોવા મળે છે. પ્રથમ બોટલ ફેકતા સમયે આગ લાગેલો સુતળી બોમ્બ જમીન પર પડી ગયો હતો જેને કારણે પેટ્રોલ બોમ્બની અસર થઇ નહતી. તે બાદ બીજો પેટ્રોલ બોમ્બ ફેકવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તે પણ કાર્યાલય સુધી પહોંચ્યો નહતો. આ ઘટનાની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે જેમાં જાણવા મળ્યું છે કે પેટ્રોલ બોમ્બ બનાવવા માટે સોસની બોટલનો હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
#WATCH CCTV फुटेज में दो युवक झारखंड के रांची में RSS ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंकते दिख रहे हैं। हमला 12:38 बजे हुआ।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026
(वीडियो सोर्स: RSS ऑफिस) pic.twitter.com/ji8WuftXch
હોટલનો વિવાદ સામે આવ્યો
સ્થાનિક લોકો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, RSS કાર્યાલય પાસે સ્થિત એક હોટલમાં કેટલાક કર્મચારી આ ઘટનામાં શંકાસ્પદ છે. થોડા દિવસ પહેલા RSS કાર્યાલયના કેટલાક લોકો દ્વારા ગંદકી અને અન્ય કારણોસર હોટલ વિરૂદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. તે બાદથી આ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. પોલીસને પણ આશંકા છે કે આ હુમલામાં હોટલના કર્મચારીઓનો હાથ હોઇ શકે છે. જોકે, હજુ સુધી તેની પુષ્ટી થઇ નથી.
Ranchi, Jharkhand: An RSS office in Nivaranpur was attacked with petrol bombs. The attack was carried out by unidentified persons at two locations. Police have launched an investigation into the matter pic.twitter.com/7MLon6bj5I— IANS (@ians_india) June 17, 2026
બાબુલાલ મરાંડી સહિતના નેતા પહોંચ્યા
ઘટનાની જાણ થતા જ કેન્દ્રીય સંરક્ષણ રાજ્ય મંત્રી સંજય સેઠ, ભાજપના નેતા બાબુલાલ મરાંડી સહિત કેટલાક ભાજપના ધારાસભ્ય અને કાર્યકર્તા RSS કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા. ભાજપના નેતાઓેએ રાંચીમાં કાયદા વ્યવસ્થા પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. આ ઘટનાની નિષ્પક્ષ તપાસ પર ગુનેગારોને જલદી પકડવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
બીજી તરફ કેન્દ્રીય સંરક્ષણ રાજ્ય મંત્રી સંજય સેઠે કહ્યું કે આ ઘટના ઘણી ગંભીર છે. જો હુમલો સફળ થઇ જાત તો કાર્યાલયના અધિકારીને નુકસાન થઇ શકતું હતું. આ ઘટનાને લઇને DGP સાથે વાત થઇ છે અને આ ઘટનાની તપાસ થવી જોઇએ જેથી જલદી ખુલાસો થઇ શકે.
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