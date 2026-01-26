ETV Bharat / bharat

અટારી બોર્ડર પર રિટ્રીટ સેરેમની: BSFના જવાનોએ જોશ ભર્યો, 'ભારત માતા કી જય'થી ગુંજી ઉઠી સરહદ

અટારી-વાઘા બોર્ડર પર 26 જાન્યુઆરીએ યોજાતી રિટ્રીટ સેરેમની ખાસ હોય છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 26, 2026 at 7:49 PM IST

અમૃતસર: પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે, અમૃતસરમાં અટારી-વાઘા બોર્ડર પર એક રિટ્રીટ સેરેમની યોજાઈ હતી. વાતાવરણ દેશભક્તિના ઉત્સાહથી ભરેલું હતું. જ્યારે સમગ્ર વિસ્તાર "ભારત માતા કી જય" અને "વંદે માતરમ" ના નારાઓથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો, ત્યારે બહાદુર BSF સૈનિકોએ ઉત્સાહ દર્શાવ્યો હતો.

26 જાન્યુઆરીને અટારી બોર્ડર પર એક ખાસ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે યોજાતી રિટ્રીટ સેરેમની ખાસ છે, કારણ કે શાળાના બાળકો દ્વારા યોજાતો રંગારંગ કાર્યક્રમ પ્રવાસીઓ માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ હોય છે.

હજારો પ્રવાસીઓ અટારી બોર્ડર પર "હિન્દુસ્તાન ઝિંદાબાદ" અને "ભારત માતા કી જય" ના નારા લગાવીને BSF સૈનિકોને ઉત્સાહિત કરવા માટે એકઠા થયા હતા. અટારી બોર્ડર પર સૈનિકોની બહાદુરી જોવાલાયક હતી. પ્રવાસીઓએ "ભારત માતા કી જય," "વંદે માતરમ" અને "હિન્દુસ્તાન ઝિંદાબાદ" ના નારા પણ લગાવ્યા.

આ વર્ષે, અટારી-વાઘા બોર્ડર પર બીટિંગ રિટ્રીટ સેરેમનીનું ખાસ મહત્વ હતું. ભારતીય સૈનિકોની સાથે, તાલીમ પામેલા લશ્કરી ડોગ્સે પણ આ સમારોહમાં ભાગ લીધો હતો, જે વફાદારી, હિંમત અને મૌન સેવાનું પ્રતીક છે. તેમની હાજરીએ રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કરવામાં આ પ્રાણીઓની ઘણીવાર અવગણવામાં આવતી ભૂમિકાને ઉજાગર કરી જેને જોનારાએ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી અને ભાવનાત્મક પ્રતિક્રિયા આપી, કારણે કે તેમણે પ્રજાસત્તાક દિવસ પર ચોકસાઈ સાથે માર્ચ કરી.

