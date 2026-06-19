RSS કાર્યાલય પર હુમલાની તપાસ ATS કરશે; 3 આરોપીઓ આતંકવાદી સંગઠન તહરીક-એ-તાલિબાન હિન્દુસ્તાન સાથે સંકળાયેલા
રાંચીમાં RSS ઝારખંડ રાજ્ય કાર્યાલય પર થયેલા હુમલામાં એક આંતરરાષ્ટ્રીય કડી બહાર આવી છે.
Published : June 19, 2026 at 12:35 PM IST
રાંચી: ઝારખંડ પોલીસની આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) હવે ઝારખંડની રાજધાની રાંચીમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) ના કાર્યાલય પર થયેલા હુમલાની તપાસ કરશે. રાંચીના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક રાકેશ રંજને જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કડીઓના સંકેતો મળ્યા છે. પરિણામે, તપાસ હવે આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે.
સૂત્રો દ્વારા જાણકારી મળી રહી છે કે, રાંચી RSS કાર્યાલય પર હુમલો કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા ત્રણ આરોપીઓ ISI દ્વારા ફંડ પૂરું પાડવામાં આવતા આતંકવાદી સંગઠન તહરીક-એ-તાલિબાન હિન્દુસ્તાન (TTH) સાથે સંકળાયેલા હતા. તેઓ દુબઈમાં કાર્યરત બોટીમ એપ અને વોટ્સએપ દ્વારા તેમના હેન્ડલર્સ સાથે સતત સંપર્કમાં હતા. આરોપીઓએ સમગ્ર પેટ્રોલ બોમ્બ વિસ્ફોટની ઘટના તેમના મોબાઇલ ફોન પર રેકોર્ડ કરી હતી અને વિડિઓ તેમના હેન્ડલરને મોકલ્યો હતો. આરોપી સૈફ અંસારી અને અમન અંસારી દુબઈ ગયા હતા, જ્યાં તેઓ પાકિસ્તાની નાગરિક શાહબાઝ રાણા ઉર્ફે ભટ્ટીના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, તેઓ કટ્ટરપંથી વિચારધારાથી પ્રભાવિત થયા હતા અને TTHની ભારત વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ ફેલાવવા માટે સંમત થયા હતા
Ranchi RSS office attack case | All three arrested accused were linked to ISI-funded Tehreek-e-Taliban Hindustan (TTH) terror outfit. They were in constant touch with their handlers through Botim app and Whatsapp. Botim app functions in Dubai. The accused persons filmed the whole…— ANI (@ANI) June 19, 2026
રાંચીના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક રાકેશ રંજને જણાવ્યું હતું કે 16 મેની રાત્રે, અજાણ્યા ગુનેગારોએ ચૂટિયા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળના નિવારણપુરમાં સ્થિત રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS), ઝારખંડ રાજ્ય કાર્યાલય પર પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંક્યા હતા.
આ સંદર્ભમાં, ચુટિયા પોલીસ સ્ટેશન કેસ નંબર 85/26, તારીખ 17 જૂન, 2020, IPC ની કલમ 118 (2)/109 (1)/324 (5)/324 (6)/298/326 (G)/61 (2), વિસ્ફોટક પદાર્થો અધિનિયમની કલમ 4/5 અને UAPA અધિનિયમની કલમ 16/18 હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, ગુનેગારોને પકડવા માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી.
SIT એ CCTV ફૂટેજ વિશ્લેષણ અને તકનીકી સહાય દ્વારા મુખ્ય ગુનેગારોની ઓળખ કરી. ત્યારબાદ, SIT એ વિવિધ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. ઘટના બાદ, આરોપીઓ, સૈફ અંસારી અને અમન અંસારી, ઉર્ફે ગોલુ, કોડરમા રેલ્વે સ્ટેશન નજીક ગુનો કર્યા પછી બીજા રાજ્યમાં ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરતા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ધરપકડ કરાયેલા સૈફ અંસારી અને અમન અંસારી, ઉર્ફે ગોલુએ પોતાનો ગુનો કબૂલ કર્યો હતો અને દરોડા દરમિયાન રાંચીમાં ધરપકડ કરાયેલા સયામ સુજાન સાથે ગુનો કર્યાની કબૂલાત કરી હતી. આરોપીની ઓળખના આધારે, ઘટના સમયે તેમણે પહેરેલા કપડાં લોઅર બજાર પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના એક નાળા પાસે જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
આંતરરાષ્ટ્રીય મોડ્યુલની શક્યતા!
રાંચીના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક (SSP) રાકેશ રંજને જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક તપાસ અને પૂછપરછમાં આ ગુનેગારો આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગ સાથે જોડાયેલા હોવાની શક્યતા નકારી શકાતી નથી. કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, વધુ તપાસ માટે આતંકવાદ વિરોધી ટુકડીને વિનંતી કરવામાં આવી હતી, જે મંજૂર કરવામાં આવી છે. ઝારખંડ આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી વધુ તપાસ કરશે.
એક આરોપી ઘાયલ
SSP એ જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે ધરપકડ કરાયેલ આરોપી, સૈફ અલી, કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશન પરિસરમાં શૌચાલયમાં ગયો હતો, તે પોતાને શૌચ કરવાની જરૂર હોવાનું કહીને ગયો હતો. ત્યારબાદ તે ફરજ પરના રક્ષકોથી બચી ગયો, વેન્ટિલેશન ગ્રીલ અને કાચ તોડીને ભાગી ગયો. તેના ભાગી જવાની માહિતી મળતાં, બધા સબ-ઇન્સ્પેક્ટર, કો-સ્ટેશન અધિકારીઓ અને સ્ટેશન હાઉસ અધિકારીઓને સતર્ક કરવામાં આવ્યા હતા.
ચામા વળાંક નજીક વાહન ચેકિંગ દરમિયાન મંદાર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જવામાં આવી રહી હતી ત્યારે, સૈફ અલીએ પોલીસ અધિકારીનું હથિયાર છીનવીને ફરીથી પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો. પોલીસે મર્યાદિત સ્વ-બચાવ માટે ગોળીબાર કર્યો, જેમાં સૈફ અલીને પગમાં ઈજા થઈ. તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે.
આ કાર્યવાહી દરમિયાન જપ્ત કરાયેલી વસ્તુઓમાં ઘટના સમયે આરોપીએ પહેરેલા કપડાં, એક ઓનલાઈન કેબ કાર અને એક સ્માર્ટફોનનો સમાવેશ થાય છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં સૈફ અંસારી (સેરાજ અંસારીનો પુત્ર, બાગરુમોડ રહેવાસી), લોહરદગા જિલ્લાના બડા તલાબના ઇમલી મોડ નજીક; અમન અંસારી ઉર્ફે ગોલુ (સ્વર્ગસ્થ સનોફ અંસારીનો પુત્ર), લોહરદગા જિલ્લાની નવી આઝાદ બસ્તી; અને સયામ સુજાન (21 વર્ષનો) (મોહમ્મદ ખુર્શીદનો પુત્ર), ફુલબાગન, પથલકુડવા, લોહરદગા છે.