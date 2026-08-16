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'ભારત રત્ન' અટલ બિહારી વાજપેયીની પુણ્યતિથિ પર રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ, PM મોદી સહિત મોટા નેતાઓએ આપી શ્રદ્ધાંજલિ

વડાપ્રધાન મોદીએ અટલજીને અસાધારણ દૂરદર્શી રાજનેતા ગણાવ્યા અને કહ્યું કે સુશાસન અને જન-કલ્યાણ પર તેમનો ભાર હંમેશા માર્ગદર્શન કરશે.

'ભારત રત્ન' અટલ બિહારી વાજપેયીની પુણ્યતિથિ પર રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ, PM મોદી સહિત મોટા નેતાઓએ આપી શ્રદ્ધાંજલિ
'ભારત રત્ન' અટલ બિહારી વાજપેયીની પુણ્યતિથિ પર રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ, PM મોદી સહિત મોટા નેતાઓએ આપી શ્રદ્ધાંજલિ (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 12:28 PM IST

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નવી દિલ્હી: પૂર્વ વડાપ્રધાન અને 'ભારત રત્ન' અટલ બિહારી વાજપેયીની પુણ્યતિથિ પર રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિત દેશના મોટા નેતાઓએ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ, PM મોદી, રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ સહિત અન્ય નેતાઓ પૂર્વ PMના નવી દિલ્હી સ્થિત સ્મારક 'સદૈવ અટલ' પર પહોંચીને તેમને નમન કર્યું.

રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિએ 'સદૈવ અટલ' પર આપી શ્રદ્ધાંજલિ

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પૂર્વ PM અટલ બિહારી વાજપેયીની પુણ્યતિથિ પર નવી દિલ્હી સ્થિત તેમની સમાધિ 'સદૈવ અટલ' પર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરી. ઉપરાષ્ટ્રપતિ CP રાધાકૃષ્ણને પણ પૂર્વ વડાપ્રધાનને તેમના સ્મારક પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમનું નિધન 2018માં આ જ દિવસે થયું હતું.

PM મોદીએ કહ્યું: "અટલજીનું સુશાસન હંમેશા અમારું માર્ગદર્શન કરશે"

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવાર સવારે પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીની પુણ્યતિથિ પર તેમના સ્મારક 'સદૈવ અટલ' પર પુષ્પાંજલિ અર્પિત કરી. વડાપ્રધાન મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું, "અટલજીને તેમની પુણ્યતિથિ પર યાદ કરી રહ્યો છું. અસાધારણ દૂરદર્શી રાજનેતા, જેમણે પોતાનું જીવન દેશની સેવામાં સમર્પિત કરી દીધું. તેમના શબ્દો અને પ્રયાસોએ પેઢીઓને પ્રેરિત કરી અને તેમના નેતૃત્વએ આપણા દેશને મજબૂત બનાવ્યો. સુશાસન અને જન-કલ્યાણ પર તેમનો ભાર હંમેશા આપણું માર્ગદર્શન કરતો રહેશે.

"અમિત શાહ: "અટલજીએ પરમાણુ પરીક્ષણ અને કારગિલ દ્વારા દુનિયાને ભારતની તાકાત બતાવી"

પૂર્વ PM વાજપેયીને યાદ કરતા કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે તેઓ એક દેશભક્ત અને રાજનેતા હતા જેમણે પોતાનું જીવન દેશની સેવામાં સમર્પિત કરી દીધું. X પર એક પોસ્ટમાં શાહે કહ્યું, "પૂર્વ વડાપ્રધાન અને ભાજપના સ્થાપક, ભારત રત્ન, શ્રદ્ધેય અટલ બિહારી વાજપેયીજીની પુણ્યતિથિ પર હું તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરું છું."તેમણે કહ્યું, "અટલજી એવા દેશભક્ત રાજનેતા હતા જેમણે પોતાના જીવનનો દરેક પળ દેશની સેવામાં સમર્પિત કરી દીધો. એક તરફ, તેમણે પરમાણુ પરીક્ષણો અને કારગિલ યુદ્ધ દ્વારા આખી દુનિયાને ભારતની તાકાતથી પરિચિત કરાવ્યા, તો બીજી તરફ, તેમના મૂલ્યો આધારિત રાજકારણે પહેલી વાર અંત્યોદય અને સુશાસનના વિઝનને જમીન સ્તરે ઉતાર્યું." શાહે આગળ કહ્યું, "અટલજીનું મહાન વ્યક્તિત્વ અને નેતૃત્વ હંમેશા દરેક ભાજપ કાર્યકર્તાને રાષ્ટ્ર-નિર્માણ માટે પ્રેરિત કરતું રહેશે."

રાજનાથ સિંહે લોકતંત્ર અને રાષ્ટ્ર વિકાસમાં યોગદાનને યાદ કર્યું

રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે પણ વાજપેયીને તેમની પુણ્યતિથિ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને ભારતીય લોકતંત્ર તથા રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં તેમના યોગદાનને યાદ કર્યું. સિંહે X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "શ્રદ્ધેય અટલ બિહારી વાજપેયીજીની પુણ્યતિથિ પર હું તેમને કોટિ-કોટિ નમન કરું છું અને વિનમ્ર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરું છું."

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TAGGED:

ATAL BIHARI VAJPAYEE
BHARAT RATNA
PM NARENDRA MODI
PM MODI TRIBUTE TO ATALJI
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