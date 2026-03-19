'બે અઠવાડિયામાં PNGના 1.25 લાખ નવા કનેક્શન, 3 દિવસમાં 5600 ગ્રાહક શિફ્ટ થયા', ઓઇલ સંકટ પર સરકારે આપી માહિતી
કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું કે, કોમર્શિયલ LPG મામલામાં લગભગ 17 રાજ્ય સરકારોએ એલોટમેન્ટ ઓર્ડર જાહેર કરી દીધા છે.
Published : March 19, 2026 at 5:14 PM IST
નવી દિલ્હી: મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષને કારણે સર્જાયેલા ગેસ સંકટને સંબોધતા, કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં 125,000 નવા PNG (પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ) કનેક્શન જારી કરવામાં આવ્યા છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ ગુરુવારે જાહેરાત કરી હતી કે છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં 5,600 LPG ગ્રાહકોએ PNG પર સ્વિચ કર્યું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ભારત સરકાર ડોમેસ્ટિક ગ્રાહકો માટે LPGની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરેક સ્તરે શક્ય તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે; તેથી, જનતાએ અફવાઓને અવગણવી જોઈએ અને ફક્ત સત્તાવાર માહિતી પર આધાર રાખવો જોઈએ.
સરકાર કાળાબજારને રોકવા માટે પગલાં લે છે
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "ગઈકાલે, ભારત સરકારે તમામ રાજ્ય સરકારોને બીજો પત્ર જારી કર્યો હતો, જેમાં કાળાબજાર અને સંગ્રહખોરીને રોકવા માટે જરૂરી તમામ પગલાં લેવા અને જ્યાં પણ નિયમોનું ઉલ્લંઘન થાય છે ત્યાં કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી."
VIDEO | Joint secretary at Ministry of Petroleum and Natural gas Sujata Sharma said, " crude situation and refinery operations remain normal, and no dry out has been reported; in the last three days, more than 5600 domestic lpg users shifted to png connections."— Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2026
રાજ્ય સરકારો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, આશરે 31 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં કંટ્રોલ રૂમ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, લગભગ 25 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં જિલ્લા સ્તરે દેખરેખ સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ગઈકાલે કાળાબજારમાં સામેલ લોકો સામે 6,000 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
ઓનલાઈન બુકિંગમાં 94 ટકાનો વધારો
સુજાતા શર્માએ માહિતી આપી હતી કે, કોમર્શિયલ LPG અંગે, આશરે 17 રાજ્ય સરકારોએ ફાળવણીના આદેશો જારી કર્યા છે, અને કોમર્શિયલ LPG પુરવઠો તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં પહોંચાડવામાં આવ્યો છે.
તેમણે નોંધ્યું હતું કે, "મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષને કારણે પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક છે. જો કે, કોઈપણ ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન પોઈન્ટ પર LPGની અછતના કોઈ અહેવાલ નથી. ગઈકાલે, LPG માટે કુલ 56 લાખ ઓનલાઈન બુકિંગ થયા હતા, જ્યારે પુરવઠો 55 લાખ હતો. LPG સિલિન્ડરની ડિલિવરી સામાન્ય રીતે ચાલુ છે." ઓનલાઈન બુકિંગ હવે 94 ટકા સુધી વધી ગયું છે. વધુમાં, હાલમાં લગભગ 83 ટકા રિફિલ ડિલિવરી 'ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન કોડ' સિસ્ટમ દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે.
15 રાજ્યોએ કેરોસીન ફાળવણી માટે આદેશ જારી કર્યા
સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "લગભગ 15 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોએ વધારાના કેરોસીનની ફાળવણી માટે આદેશ જારી કર્યા છે. ગભરાટમાં થઈ રહેલા બુકિંગમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. ગઈકાલે, આશરે 57000 રિફિલ બુકિંગ પ્રાપ્ત થયા હતા. ક્રૂડ ઓઇલની સ્થિતિ અને રિફાઇનરી પ્લાન્ટની કામગીરી સામાન્ય છે. રિટેલ પંપ પર ઇંધણની અછતના કોઈ અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા નથી. બધા રિટેલ આઉટલેટ્સ સામાન્ય રીતે કાર્યરત છે. પરિવહન માટે સ્થાનિક ક્રૂડ ઓઇલ અને સીએનજીનો 100 ટકા પુરવઠો સુનિશ્ચિત છે, કોઈપણ કાપ વિના."
