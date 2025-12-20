ETV Bharat / bharat

દેશભરમાં 200 અને હિમાચલમાં બનેલી 47 દવાઓના સેમ્પલ ફેલ, તાવ-હાર્ટ એટેકની દવાઓ પણ સામેલ

તાવ, હાર્ટ એટેક સહિત 200 દવાઓના સેમ્પલ ફેલ થયા છે. આ બાદ માર્કેટમાંથી આ દવાઓના સ્ટોક પાછો મગાવાયો છે.

દવાઓની પ્રતિકાત્મક તસવીર
દવાઓની પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
December 20, 2025

Choose ETV Bharat

સોલન (હિમાચલ પ્રદેશ): 200 દવાઓના નમૂના રાષ્ટ્રીય ધોરણો પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. તાવની દવા પેરાસીટામોલ, હૃદયરોગના હુમલાની દવા ક્લોપીડોગ્રેલ, એસ્પિરિન, ડાયાબિટીસની દવા અને વાઈની દવા સહિત 200 દવાઓના નમૂના ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, હિમાચલ પ્રદેશમાં ઉત્પાદિત 47 દવાઓ આમાં શામેલ છે. નવેમ્બરમાં, CDSO એ 65 નમૂના એકત્રિત કર્યા હતા, અને રાજ્ય ડ્રગ કંટ્રોલરે 135 નમૂના એકત્રિત કર્યા હતા. આમાંથી 47 દવાઓના નમૂનાઓ નિષ્ફળ ગયા હતા. આમાં સોલન જિલ્લાના 28, સિરમૌર જિલ્લાના 18 અને ઉના જિલ્લાનો એક સમાવેશ થાય છે. આ કંપનીઓને નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે.

હિમાચલ પ્રદેશમાં ઉત્પાદિત દવાઓના નમૂના સતત નિષ્ફળ જઈ રહ્યા છે, આ ચિંતા આરોગ્ય મંત્રી ધનીરામ શાંડિલે વ્યક્ત કરી છે. તેઓ વારંવાર જે કંપનીઓના નમૂના નિષ્ફળ જાય છે તેમને બ્લેકલિસ્ટ કરવાની માંગ કરી ચૂક્યા છે, અને સરકાર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

આ દવાઓના નમૂના નિષ્ફળ ગયા
તાવની દવા પેરાસીટામોલ, હાર્ટ એટેકની દવાઓ ક્લોપીડોગ્રેલ અને એસ્પિરિન, સુગર ઓછું કરતી દવા મેટફોર્મિન, હાર્ટની દવા રેમીપ્રિલ, એપિલેપ્સી દવા સોડિયમ વાલપ્રોએટ, જકડાયેલા સ્નાયુઓમાં રાહત આપતી દવા મેબેવેરિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ વગેરેના નમૂનાઓ ધોરણોને પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા.

આ કંપનીઓના નમૂનાઓ નિષ્ફળ ગયા
સિરમૌર જિલ્લાના કાલા અંબમાં એથેન્સ લાઇફ સાયન્સ કંપનીની પાંચ દવાઓના નમૂનાઓ નિષ્ફળ ગયા. આમાં રિમીપ્રિલ, ગ્લિમેપીરાઇડ, મેથાપ્રિડ, નિસોલોન અને કેટોરોલેક ગોળીઓનો સમાવેશ થાય છે. મલકૂમાજરા નાલાગઢની માર્ટિન એન્ડ બ્રાઉન્ડ બાયોસાયન્સની જેન્ટામાઇસિન સલ્ફેટ ઇન્જેક્શન, બદ્દીની શ્રીરમેત ઇન્ડસ્ટ્રીઝની સેફિસાઇન ટેબ્લેટ, સિરમોરની બાયોકોલિક, રેમેડીઝની રેમિપ્રાઝોલ સોડિયમ અને ડોમપ્રાઈડ એસઆર કેપ્સ્યુલ, બદ્દીની વિંગ્સ બાયોટેકની ગ્લેમેપ્રાઇડ, બદ્દીની ક્યારેટેડ ફાર્માસ્યુટિકલ્સની સેફિક સાઈન, ભટોલીકલાં બદ્દીની પ્લેના રેમેડિઝની ક્લેરિથ્રોમાઇસિનનો સમાવેશ થાય છે.

બડ્ડીમાં પ્રીત રેમેડીઝમાંથી મેટફોર્મિન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ, માનપુરાની બેનેટ કંપનીમાંથી ટેલમીસાર્ટન, પાવંટા સાહિબની સેફલિક્સ લાઇફ સાયન્સિસની એમ્બ્રોક્લોસ એચસીઆઈ સીરપ, બરોટીવાલાના ફાર્મારૂટ્સ હેલ્થકેરની રેમીપ્રિલ ગોળીઓ, બડ્ડીના શિવાની ફાર્માસ્યુટિકલ્સની પેરાસીટામોલ, સોલનના ઘટ્ટીની જીએમ લેબોરેટરીની એક્લોફેનિક અને પેરાસીટામોલ ગોળીઓ, સોલનના ગ્લાનગ સ્થિત ચિમેક હેલ્થકેરની પેરાસીટામોલ અને ટર્માડોલ હાઇડ્રોક્લોરાઇડ, ઉનાની એક કંપનીની સૈફિક ઝાઇન ગોળીઓ હલકી ગુણવત્તાવાળા મળી આવી હતી.

સ્ટોક પાછો ખેંચાયો
આ સમગ્ર બાબત અંગે, હિમાચલ રાજ્ય ડ્રગ કંટ્રોલર મનીષ કપૂરે જણાવ્યું હતું કે "વિભાગે હિમાચલમાં જે કંપનીઓના દવાના નમૂના નિષ્ફળ ગયા છે તેમને નોટિસ જારી કરી છે અને તેમને બજારમાંથી તેમનો સ્ટોક પાછો મેળવવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે. સંબંધિત કંપનીઓ સામે નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

