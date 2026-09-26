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નાગાલેન્ડમાં લઠ્ઠાકાંડ: નકલી દારૂ પીવાથી 19ના મોત, તપાસ માટે SITની રચના

છેલ્લા બે દિવસમાં મોકોકચુંગ જિલ્લામાં આઠ અને તુએનસાંગ જિલ્લામાં 11 લોકોનાં મોત શંકાસ્પદ ભેળસેળયુક્ત દારૂ પીવાથી થયાં છે

છેલ્લા બે દિવસમાં મોકોકચુંગ જિલ્લામાં આઠ અને તુએનસાંગ જિલ્લામાં 11 લોકોનાં મોત શંકાસ્પદ ભેળસેળયુક્ત દારૂ પીવાથી થયાં છે
છેલ્લા બે દિવસમાં મોકોકચુંગ જિલ્લામાં આઠ અને તુએનસાંગ જિલ્લામાં 11 લોકોનાં મોત શંકાસ્પદ ભેળસેળયુક્ત દારૂ પીવાથી થયાં છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 6:15 PM IST

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મોકોકચુંગ (નાગાલેન્ડ): નાગાલેન્ડમાં કથિત રીતે ભેળસેળયુક્ત દારૂ પીવાથી ઓછામાં ઓછા 19 લોકોનાં મોત થયાં છે. આ ઘટના બાદ, પોલીસે શંકાસ્પદ ગેરકાયદેસર દારૂની સપ્લાય ચેઇનનો પત્તો લગાવવા માટે એક વિશેષ ટીમની રચના કરી છે. નાગાલેન્ડમાં 1990થી દારૂ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ અમલમાં છે.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા બે દિવસમાં મોકોકચુંગ જિલ્લામાં આઠ અને તુએનસાંગ જિલ્લામાં 11 લોકોનાં મોત શંકાસ્પદ ભેળસેળયુક્ત દારૂ પીવાથી થયાં છે. વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક વેસુપ્રા કેઝોએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે આ મામલાની તપાસ કરવા અને ગેરકાયદેસર દારૂના સ્ત્રોત તથા સપ્લાય ચેઇનનો પત્તો લગાવવા માટે વધારાના પોલીસ અધિક્ષક આઈ. બંગલાંગ ચાંગના નેતૃત્વમાં એક વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT)ની રચના કરવામાં આવી છે.

તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે મૃત્યુનું કારણ જાણવા માટે ફોરેન્સિક તપાસ અર્થે ગુવાહાટીમાં નમૂના મોકલવામાં આવ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તપાસમાં કેટલીક કડીઓ મળી આવી છે, પરંતુ આ તબક્કે વિગતો જાહેર કરવી વહેલું ગણાશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે થોડા મહિનાઓ પહેલાં, પુણે અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં ઝેરી દારૂના સેવનને કારણે એક જ દિવસમાં 17 લોકોનાં મોત થવાની ઘટનાએ ભારે ચકચાર મચાવી હતી. આ ઘટનાઓ હડપસર, દાપોડી અને ફુગેવાડીમાં બની હતી અને તેમાં અન્ય ઘણા લોકોની હાલત ગંભીર થઈ ગઈ હતી.

દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી ઝેરી દારૂ અંગેના અહેવાલો વારંવાર સામે આવતા રહે છે, તેથી લોકોએ સતર્ક રહેવું આવશ્યક છે. આમ પણ, દારૂ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે અને લોકોએ નશીલા પદાર્થોના સેવનથી દૂર રહેવું જોઈએ. દરમિયાન, ગેરકાયદેસર દારૂ બનાવવાની પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલા લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માટે પોલીસ તંત્ર દ્વારા દરોડા પણ પાડવામાં આવે છે.

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નાગાલેન્ડમાં લઠ્ઠાકાંડ
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