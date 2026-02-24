હાથ જોવાને બહાને જ્યોતિષે છોકરીઓનું શોષણ કર્યું, કોર્ટે 200 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી
જ્યોતિષે બે સગી બહેનો સાથે દુષ્કર્મ કરી તેમને ધમકી આપી, 2 વર્ષે થયો ભાંડાફોટ
Published : February 24, 2026 at 4:23 PM IST
શિવગંગા: તમિલનાડુમાં શિવગંગા જિલ્લા પોક્સો (POCSO) ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટે છોકરીઓના જાતીય શોષણના કેસમાં એક જ્યોતિષીને 200 વર્ષની જેલની સજા ફટકારી છે. તેના પર જ્યોતિષ વિદ્યાના નામે બે છોકરીઓનું જાતીય શોષણ કરવાનો આરોપ છે.
શિવગંગા જિલ્લાના માનગિરી વિસ્તારના 52 વર્ષીય રામકૃષ્ણન જ્યોતિષશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે છે અને દુષ્ટ આત્માઓને દૂર રાખવા માટે શુભ વિધિઓ કરે છે. નવેમ્બર 2021 માં, એક મહિલા તેની 18 અને 14 વર્ષની બે પુત્રીઓ સાથે રામકૃષ્ણનને મળવા ગઈ હતી.
તે તેની પુત્રીઓની શૈક્ષણિક નિષ્ફળતાથી ચિંતિત હતી અને ઉકેલ માંગતી હતી. જ્યોતિષીએ તેને તેની બે પુત્રીઓ સાથે તેના ઘરે આવવા કહ્યું. મહિલા જ્યોતિષની યુક્તિમાં ફસાઈ ગઈ અને તેની બે પુત્રીઓ સાથે આરોપીના ઘરે ગઈ.
જ્યોતિષીએ તેને બીજા રૂમમાં રાહ જોવાનું કહ્યું. ત્યારબાદ જ્યોતિષી બંને છોકરીઓને એક અલગ રૂમમાં લઈ ગયો. ત્યાં, તેણે 14 અને 18 વર્ષની બંને છોકરીઓનું કથિતપણે જાતિય શોષણ કર્યું. જ્યોતિષીની ક્રૂરતાથી બંને છોકરીઓ ગભરાઈ ગઈ. આરોપીએ તેમને ધમકી આપી હતી કે જો તેઓ તેના કૃત્યો વિશે કોઈને કહેશે તો તેમના માતા-પિતા જોખમમાં મુકાઈ જશે. તેથી, પીડિતાઓ લાંબા સમય સુધી આ ઘટના વિશે મૌન રહી.
લગભગ બે વર્ષ પછી, સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને કારણે છોકરીઓને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી. તે સમયે કરવામાં આવેલી તબીબી તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, તેમને જાતીય રોગો હતા. ત્યારબાદ, એવું જાણવા મળ્યું કે જ્યોતિષીએ બંને છોકરીઓનું જાતીય શોષણ કર્યું હતું. આઘાત પામેલા માતાપિતાની ફરિયાદના આધારે, તિરુપત્તુર ઓલ વિમેન પોલીસ સ્ટેશનમાં POCSO એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો અને જ્યોતિષી રામકૃષ્ણનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
આ કેસમાં શિવગંગા જિલ્લા POCSO ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ટ્રાયલ ચાલી રહ્યું હતું. આજે ચુકાદો આપવામાં આવ્યો. ન્યાયાધીશ ગોકુલ મુરુગને તેમના ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે, "દોષિત સાબિત થયા પછી, જ્યોતિષી રામકૃષ્ણનને કુલ 200 વર્ષની જેલ અને 2 લાખ રૂપિયાના દંડની સજા ફટકારવામાં આવે છે." તેમના આદેશમાં, ન્યાયાધીશે તમિલનાડુ સરકારને બંને પીડિત છોકરીઓને ₹10 લાખનું વળતર આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
