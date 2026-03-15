બંગાળ-આસામ સહિત પાંચ રાજ્યમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત, 14મેએ પરિણામ
Published : March 15, 2026 at 4:30 PM IST
નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચે આસામ,કેરળ, પોડિચેરી, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત કરી છે.
ક્યા રાજ્યમાં ક્યારે મતદાન
આસામમાં 9 એપ્રિલે મતદાન
14 મેએ પરિણામ
કેરળમાં 9 એપ્રિલ
14 મેએ પરિણામ
પોડિચેરીમાં 9 એપ્રિલ
14 મેએ પરિણામ
તમિલનાડુમાં 23 એપ્રિલ એક તબક્કામાં
14 મેએ પરિણામ
પશ્ચિમ બંગાળમાં 23 એપ્રિલ અને 29 એપ્રિલ
14મેએ પરિણામ જાહેર થશે.
મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી જ્ઞાનેશ કુમારે જણાવ્યું કે, "લગભગ 17.4 કરોડ મતદારોમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, ફ્રાન્સ, દક્ષિણ આફ્રિકા, જર્મની અને કેનેડાના લોકો પણ સામેલ છે. 20થી વધુ દેશના ચૂંટણી પંચના પ્રતિનિધિ પણ આ ચૂંટણીમાં ભાગ લેવા માટે આવી રહ્યા છે, જે ભારતમાં ચૂંટણીને ઉત્સવપૂર્ણ, પારદર્શી, સુલભ અને શાંતિપૂર્ણ ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. ભારતીય ચૂંટણી પંચ દરેક મતદારોને તેમના મતદાન કેન્દ્ર પર સ્વાગત કરવા અને તેમણે સુખદ અને આરામદાયક મતદાન અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે પણ તૈયાર છે. હું આપણા યુવાઓ અને પ્રથમ વખત મતદાન કરનારા મતદારોને ખાસ અપીલ કરવા માંગુ છું કે- મારા પ્રિય મિત્રો, તમે તમારા જીવનની સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ જવાાબદારીમાંથી એક, પોતાના લોકશાહીના અધિકાર, મતદાનના અધિકારનો પ્રયોગ કરવા જઇ રહ્યા છો. હું તમને આગ્રહ કરૂ છું કે તમે આ મહાન લોકશાહી પ્રક્રિયામાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે અને ગર્વ, જવાબદારી અને આત્મવિશ્વાસ સાથે પોતાનો મત નાખે. તમારો વોટ તમારા રાજ્ય અને રાષ્ટ્રના ભવિષ્યને આકાર આપવામાં તમારી પસંદ છે."
આસામ વિધાનસભા ચૂંટણીનો કાર્યકાળ 20મેએ સમાપ્ત થઇ રહ્યો છે જ્યારે કેરળ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 23 મેએ સમાપ્ત થઇ રહ્યો છે. તમિલનાડુ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 10 મે અને પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 7 મેએ સમાપ્ત થઇ રહ્યો છે.
