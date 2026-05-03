કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી: LDF કે UDF, કોણ સરકાર બનાવશે?

કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી: ત્રિકોણીય સ્પર્ધા પછી, 4 મેના રોજ ચૂંટણી પરિણામો પર નજર રાખો.

કેરળ ચૂંટણી સમયની તસ્વીરો (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 3, 2026 at 1:37 PM IST

તિરુવનંતપુરમ : 9 એપ્રિલે કેરળમાં શાસક ડાબેરી ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (LDF), વિપક્ષી યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF) અને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ની આગેવાની હેઠળના રાષ્ટ્રીય ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA) વચ્ચે ચૂંટણી સ્પર્ધા બાદ, હવે બધાની નજર સોમવારે મતગણતરી પછી જાહેર થનારા પરિણામો પર છે.

રાજ્યના બદલાતા રાજકીય સમીકરણોમાં પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા ત્રણેય ગઠબંધન માટે ચૂંટણી પરિણામો મહત્વપૂર્ણ છે. કેરળમાં કુલ 27,142,952 મતદારો છે, જેમાંથી 79.63 ટકા લોકોએ 9 એપ્રિલે 140 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં મતદાન કર્યું હતું. રાજ્યની 140 બેઠકો માટે કુલ 883 ઉમેદવારોએ ચૂંટણી લડી હતી.

મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે, મતગણતરી માટેની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. સોમવારે સવારે 8 વાગ્યે મતગણતરી શરૂ થવાની ધારણા છે, અને 43 સ્થળોએ 140 મતગણતરી કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મત ગણતરી માટે 15,464 કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 140 ચૂંટણી અધિકારીઓ, 1,340 વધારાના ચૂંટણી અધિકારીઓ, 4,208 સૂક્ષ્મ નિરીક્ષકો, 4,208 ગણતરી નિરીક્ષકો અને 5,563 ગણતરી સહાયકોનો સમાવેશ થાય છે.

આ પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે, ચૂંટણી પંચના નિરીક્ષકો, સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને ઉમેદવારોના પ્રતિનિધિઓની હાજરીમાં "સ્ટ્રોંગ રૂમ" ખોલવામાં આવશે. પોસ્ટલ બેલેટ, જે કુલ પડેલા મતોના 1.36 ટકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેની ગણતરી પહેલા કરવામાં આવશે.

મત ગણતરી માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, રાજ્ય પોલીસ કર્મચારીઓની સાથે કેન્દ્રીય દળોની 25 કંપનીઓ મત ગણતરી કેન્દ્રોની સુરક્ષા માટે તૈનાત કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ચૂંટણી પછીની કોઈપણ હિંસાને રોકવા માટે પોલીસે રાજ્યભરમાં દેખરેખ વધારી દીધી છે.

મુખ્ય મુદ્દા:

  • મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલમાં કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળનું ગઠબંધન સત્તામાં પાછા ફરવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. 2024ની લોકસભા ચૂંટણી, વિધાનસભા પેટાચૂંટણી અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં તેના પ્રદર્શનથી ઉત્સાહિત, કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળનું ગઠબંધન આશાવાદી રહ્યું છે.
  • 2021માં UDF એ 41 બેઠકો જીતી હતી.
  • LDF એ એક્ઝિટ પોલ્સને ફગાવી દીધા છે. તેઓ કહે છે કે તેઓ સતત ત્રીજા કાર્યકાળ માટે સત્તામાં પાછા ફરશે. 2021માં, LDF એ 99 બેઠકો જીતી હતી.
  • જો LDF હારી જાય છે, તો 1960ના દાયકા પછી પહેલી વાર એવું બનશે કે ડાબેરી પક્ષો દેશના કોઈપણ રાજ્યમાં સત્તામાં નહીં હોય.
  • 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDA એ 12.51 ટકા મત મેળવ્યા હતા. 2024 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં આ મત વધીને 19.23 ટકા થયા. તેથી, પાર્ટીને કેટલીક બેઠકો મળવાની આશા છે.
  • 2025ની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં NDAનો મત હિસ્સો ઘટીને 15 ટકા થઈ ગયો હતો, પરંતુ તિરુવનંતપુરમ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જીત્યા પછી અને ટ્વેન્ટી 20 પાર્ટી સાથે ગઠબંધન પછી થોડી આશા સેવી રહ્યા છે.

