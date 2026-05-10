આસામ: હિમંતા બિસ્વા સરમા એનડીએના નેતા તરીકે ચૂંટાયા, ફરીવાર બનશે મુખ્યમંત્રી

ભાજપના આઠ ધારાસભ્યોએ ધારાસભ્ય પક્ષના નેતા તરીકે શર્માના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 10, 2026 at 1:35 PM IST

ગુવાહાટી : હિમંત બિસ્વા શર્મા રવિવારે આસામ વિધાનસભામાં ભાજપની આગેવાની હેઠળના NDAના નેતા તરીકે ચૂંટાયા, જેનાથી તેમના માટે સતત બીજા કાર્યકાળ માટે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બનવાનો માર્ગ મોકળો થયો.

આ માહિતી કેન્દ્રીય મંત્રી જે.પી. નડ્ડાએ આપી હતી. આસામમાં આ સતત ત્રીજી એનડીએ સરકાર હશે. ભગવા પક્ષે સૌપ્રથમ 2016 માં તત્કાલીન કેન્દ્રીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલના નેતૃત્વમાં સત્તા સંભાળી હતી.

નડ્ડાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાજપના આઠ ધારાસભ્યો, જેમાં વિદાયમાન સરકારના મંત્રીઓ - રણજીત કુમાર દાસ, અજંતા નિઓગ, અશોક સિંઘલ અને પીજુષ હજારિકા - એ ધારાસભ્ય પક્ષના નેતા તરીકે સરમાના નામનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.

તેમણે કહ્યું કે ભાજપના ગઠબંધન ભાગીદારો, આસોમ ગણ પરિષદ (AGP) અને બોડોલેન્ડ પીપલ્સ ફ્રન્ટ (BPF) એ પણ સરમાના નામાંકનને ટેકો આપ્યો હતો, જેના કારણે તેઓ કોઈપણ સર્વસંમતિ વિના NDA નેતા તરીકે ચૂંટાયા હતા. આસામ વિધાનસભામાં ભાજપના ધારાસભ્યો પોતાના નેતાની પસંદગી કરવા માટે મળ્યા હતા, જેમાં ગઠબંધનના ભાગીદારો પણ જોડાયા હતા.

નડ્ડા અને હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈની આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય નિરીક્ષક અને સહ-નિરીક્ષક તરીકે હાજર રહ્યા હતા.

ગઠબંધનના નેતા તરીકે ચૂંટાયા બાદ NDA ધારાસભ્યોને સંબોધતા, સરમાએ ગયા મહિને યોજાયેલી ચૂંટણીમાં તેમને મળેલા જનાદેશ બદલ રાજ્યના લોકોનો આભાર માન્યો અને કહ્યું કે તેઓ સરકાર બનાવવાનો દાવો કરવા માટે રાજ્યપાલને મળશે.

વિધાનસભા ચૂંટણીમાં NDA એ બે તૃતીયાંશ બહુમતી મેળવી. 126 સભ્યોની વિધાનસભામાં ભાજપે 82 બેઠકો જીતી, જ્યારે તેના સાથી પક્ષો, AGP અને BPF એ 10-10 બેઠકો જીતી.

સરમાએ કહ્યું, "ઐતિહાસિક જનાદેશ પછી ભાજપની આગેવાની હેઠળના NDA માટે આ ગર્વની ક્ષણ છે, જે આપણી પાછલી સરકારના સારા કાર્ય અને આસામના વિકાસ માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રતિબદ્ધતાનું સમર્થન હતું."

તેમણે કહ્યું કે આગામી સરકાર સમાજના તમામ વર્ગોના કલ્યાણ માટે વધુ ઉત્સાહ સાથે કામ કરશે. સરમાએ વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન ADP અને BPF ના સમર્થન બદલ આભાર માન્યો. "અમે હવે રાજ્યપાલને મળીશું અને અમારા ગઠબંધનના 102 ધારાસભ્યોની યાદી રજૂ કરીશું અને સરકાર બનાવવાનો દાવો કરીશું."

નવી સરકાર 12 મેના રોજ ખાનપારા વેટરનરી કોલેજ ખાતે વડા પ્રધાન, કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, એનડીએ નેતાઓ અને અન્ય મહાનુભાવોની હાજરીમાં શપથ લેશે.

