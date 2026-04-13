ETV Bharat / bharat

પવન ખેરાની મુશ્કેલીઓ વધી, આસામ સરકારે જામીન અરજીને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારી

કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આસામના મુખ્યમંત્રીની પત્ની પાસે અનેક પાસપોર્ટ અને વિદેશી મિલકતો છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટ (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 13, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : આસામ સરકારે તેલંગાણા હાઈકોર્ટના કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્માની પત્ની વિરુદ્ધ કથિત રીતે આરોપો લગાવવા બદલ દાખલ કરાયેલા કેસમાં એક અઠવાડિયાના ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન આપવાના આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો છે.

રાજ્ય સરકારે વકીલ શુભોદીપ રોય દ્વારા અરજી દાખલ કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટ આ અઠવાડિયે આ કેસની સુનાવણી કરે તેવી અપેક્ષા છે. ખેરાએ 7 એપ્રિલે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી, જેમાં હૈદરાબાદમાં તેમના ઘરનું સરનામું આપવામાં આવ્યું હતું. ખેરાએ હાઈકોર્ટને વિનંતી કરી હતી કે જો તેમની ધરપકડ થાય તો તેમને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવે.

10 એપ્રિલના રોજ, હાઈકોર્ટે ખેરાને એક અઠવાડિયાના ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા અને તેમને સંબંધિત કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવા માટે એક અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો. હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, કેસની ગુણવત્તા પર અભિપ્રાય આપ્યા વિના, તે માને છે કે અરજદારે મર્યાદિત ટ્રાન્ઝિટ આગોતરા જામીન માટે કેસ બનાવ્યો હતો, કારણ કે ધરપકડનો તેમનો ડર સાચો લાગતો હતો અને રેકોર્ડ પરની સામગ્રી દ્વારા તેને સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું.

હાઈકોર્ટે તેમને કેટલીક શરતો સાથે રાહત આપી હતી: અરજદારને ધરપકડ સમયે 1 લાખ રૂપિયાના વ્યક્તિગત બોન્ડ અને એટલી જ રકમના બે જામીન ભરવા પર જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવશે, તે તપાસમાં સહકાર આપશે અને તપાસ અધિકારી દ્વારા જ્યારે પણ જરૂર પડશે ત્યારે પૂછપરછ માટે હાજર રહેશે, અને તે કોર્ટની પૂર્વ પરવાનગી વિના દેશ છોડી શકશે નહીં.

શરતોમાં શામેલ છે કે અરજદારો નિર્ધારિત સમયની અંદર આસામની યોગ્ય કોર્ટમાં જશે અને યોગ્ય રાહત માંગશે. ખેરા, એક જાહેર વ્યક્તિ તરીકે, કેસના વિષયવસ્તુ અંગે વધુ કોઈપણ જાહેર નિવેદનો આપવાનું ટાળશે જે તપાસને અસર કરી શકે છે.

કોંગ્રેસ નેતાએ 5 એપ્રિલે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, આસામના મુખ્યમંત્રીની પત્ની રિંકી ભૂયાન શર્મા પાસે અનેક પાસપોર્ટ અને વિદેશી સંપત્તિ છે, જેનો ખુલાસો 9 એપ્રિલે રાજ્યમાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મુખ્યમંત્રીના ચૂંટણી સોગંદનામામાં કરવામાં આવ્યો ન હતો.

TAGGED:

CHALLENGING ANTICIPATORY BAIL
PAWAN KHEDA ANTICIPATORY BAIL
ASSAM GOVT SUPREME COURT CHALLENGE
ASSAM GOVT MOVES SUPREME COURT
SC CONGRESS LEADER PAWAN KHERA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.