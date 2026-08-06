આસામમાં પૂરથી ભયાનક પરિસ્થિતિ, મૃતકઆંક 95 થયો; 14 જિલ્લામાં હાઇએલર્ટ
ધનસિરી નદી ભયના નિશાનથી ઉપર વહી રહી છે જેને કારણે 14 જિલ્લામાં હાઇએલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : August 6, 2026 at 11:14 AM IST
ગુવાહાટી: આસામમાં પૂર બાદ સ્થિતિ ગંભીર છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં વધુ છ લોકોના મોત સાથે, આ વર્ષે ચોમાસાની ઋતુમાં કૂલ મૃત્યુઆંક 95 પર પહોંચી ગયો છે. 'ડિઝાસ્ટર રિપોર્ટિંગ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ' (DRIMS)ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, રાજ્ય ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વ્યાપક પાણી ભરાઇ જવા અને અનેક જિલ્લાઓમાં ગંભીર શહેરી પૂરનો સામનો કરી રહ્યું છે.
ધનસિરી (દક્ષિણ) નદી નુમાલીગઢ ખાતે ભયના નિશાનથી ઉપર વહી રહી છે, જેના કારણે 14 જિલ્લાઓમાં હાઇ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં ગોલાઘાટ, લખીમપુર, ચરાઈદેવ, શિવસાગર, વિશ્વનાથ, ધેમાજી, કામરૂપ (મેટ્રો), જોરહાટ, સોનિતપુર, તિનસુકિયા, નાગાંવ, દારંગ, કાર્બી આંગલોંગ અને ઉદલગુરીનો સમાવેશ થાય છે.
અહેવાલ મુજબ, 16,951.76 હેક્ટર પાક નાશ પામ્યો છે, 35,025 પશુધન પ્રભાવિત થયા છે અને 8,529 પશુધન પૂરમાં ધોવાઈ ગયા છે.
STORY | Assam flood situation grim; 1.6 lakh people affected, toll reaches 95— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2026
Fourteen districts and 1.6 lakh people were affected by floods in Assam while the death toll rose to 95 with six more deaths, officials said on Thursday.
Six fatalities were reported on Wednesday --… pic.twitter.com/Yj3SheoUr7
57,000થી વધુ લોકોને અસર
શિવસાગર સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત જિલ્લો છે, જેમાં 57,000થી વધુ લોકો અસરગ્રસ્ત છે, ત્યારબાદ ગોલાઘાટ અને જોરહાટ આવે છે. પૂરના કારણે રાજ્યના માળખાકીય સુવિધાઓને વ્યાપક નુકસાન થયું છે.
ચરાઈદેવ (ચોલાપોથર)માં એક સ્ટીલ બ્રિજ અને ઉદલગુરી (ટાંગલા)માં એક ફૂટબ્રિજને પણ નુકસાન થયું છે. ખેતીની જમીનનો વિશાળ હિસ્સો ડૂબેલો રહે છે; હાલમાં 16,951 હેક્ટર પાક વિસ્તાર પાણી હેઠળ છે. પશુધનને પણ ભારે નુકસાન થયું છે; 35,000થી વધુ પ્રાણીઓ પ્રભાવિત થયા છે.
ગુવાહાટી સહિત શહેરી વિસ્તારો પણ પાણી ભરાવાની ગંભીર સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. શહેરી પૂરથી ચાર જિલ્લાઓ: કામરૂપ, કામરૂપ (મેટ્રો), મોરીગાંવ અને જોરહાટમાં 734 લોકો પ્રભાવિત થયા છે.
કામરૂપ (મેટ્રો)માં, SDRF અને DDRF ટીમોએ સાતગાંવ અને હાથીગાંવ જેવા ડૂબેલા વિસ્તારોમાંથી 80 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે બોટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ગુવાહાટીના જુરીપાર અને અનિલ નગર વિસ્તારોમાં નાના પાણી ભરાવાના કારણે રોજિંદા જીવન ખોરવાઈ ગયું છે. રાહત પ્રયાસોને વેગ આપતા, રાજ્ય સરકારે 45 રાહત શિબિરો ખોલી છે, જેમાં હાલમાં 12,356 લોકોને આશ્રય આપવામાં આવી રહ્યો છે.
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