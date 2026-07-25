આસામ પૂરમાં મૃત્યુઆંક વધીને 62 થયો; 11 લાખ લોકો પ્રભાવિત
મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ જણાવ્યું છે કે પરિસ્થિતિ હજુ પણ ગંભીર છે, 2,000 થી વધુ ગામડાઓમાં આશરે 11 લાખ લોકો પ્રભાવિત થયા છે.
Published : July 25, 2026 at 7:22 AM IST
ગુવાહાટી: મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે આસામમાં પૂરથી મૃત્યુઆંક વધીને 62 થઈ ગયો છે, જેમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 21 વધુ લોકોના મોત થયા છે.
સરમાએ 'X' પર લખ્યું હતું કે, "આસામમાં પૂરથી મૃત્યુઆંક વધીને 62 થઈ ગયો છે. ભગવાન મૃતકોના આત્માઓને શાંતિ આપે."
તેમણે આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે ભારે પૂરને કારણે બચાવ ટીમો હજુ પણ ઘણા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પહોંચી શકી નથી તેથી મૃત્યુઆંક વધુ વધી શકે છે.
તેમણે કહ્યું, "પરિસ્થિતિ ગંભીર છે, અને 2,000 થી વધુ ગામડાઓમાં આશરે 11 લાખ લોકો પ્રભાવિત થયા છે. અમારા મંત્રીઓ રાહત કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સ્થળ પર હાજર છે. હું 2-3 દિવસમાં ફરીથી અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓની મુલાકાત લઈશ અને રાહત કાર્યની વ્યક્તિગત સમીક્ષા કરીશ."
Assam flood death toll now stands at 62.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 24, 2026
May the departed souls rest in eternal peace.
રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં સ્થાપિત 162 રાહત શિબિરોમાં હાલમાં 41,000 થી વધુ લોકો આશ્રય લઈ રહ્યા છે.
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "આ પડકારનો અસરકારક રીતે સામનો કરવા માટે જિલ્લાઓને આશરે ₹111 કરોડ પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, અને જરૂર પડ્યે અમે વધુ સહાય વધારીશું."
તેમણે જણાવ્યું કે 14,000 ક્વિન્ટલથી વધુ ચોખા, 2,000 ક્વિન્ટલ કઠોળ, 58,820 લિટર સરસવનું તેલ અને અન્ય પુરવઠો લોકોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે.
તેમણે કહ્યું કે આરોગ્ય અને પશુપાલન વિભાગના મોબાઇલ યુનિટ રોગોના કોઈપણ સંભવિત પ્રકોપને રોકવા અને અસરગ્રસ્ત લોકોને તાત્કાલિક સારવાર પૂરી પાડવા માટે દરેક જગ્યાએ હાજર છે.
તેમણે કહ્યું, "હું ભારતીય સેના અને ભારતીય વાયુસેનાના અધિકારીઓ સાથે પણ ચર્ચા કરીશ કે આપણે પૂરમાં ફસાયેલા 100 ટકા લોકો સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકીએ અને હવાથી દવા છોડવાની પદ્ધતિઓમાં સુધારો કેવી રીતે કરી શકીએ."
પૂરને કારણે થયેલા નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક કેન્દ્રીય ટીમ ટૂંક સમયમાં આસામની મુલાકાત લેશે.
મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું, "અમારી મૂલ્યાંકન ટીમો અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત પણ શરૂ કરશે અને તાત્કાલિક મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા નુકસાનની વાસ્તવિક સ્થિતિ અપલોડ કરશે."