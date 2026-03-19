ETV Bharat / bharat

આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે પહેલી યાદી જાહેર કરી, CM હિમંતા સહિત 88 નામોનો સમાવેશ

આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા સહિત 88 અગ્રણી નેતાઓના નામની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 12:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

આસામ: ભાજપે આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 88 ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરી છે. મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા સહિત અનેક અગ્રણી નેતાઓને નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે.

ભૂતપૂર્વ સાંસદો રામેશ્વર તેલી, પલ્લબ લોચન દાસ અને રાજદીપ રોયને પણ નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે. પાર્ટીએ અનુભવ અને જીતવાની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને આ યાદી તૈયાર કરી છે.

ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પોતાની પહેલી ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. તેમાં કુલ 88 નામોનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા, જે ફરીથી ચૂંટણી લડશે, આ યાદીમાં મુખ્ય રીતે સામેલ છે. પાર્ટીએ અનુભવ અને સંગઠનાત્મક સંતુલનને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણા ભૂતપૂર્વ સાંસદોને ટિકિટ પણ આપી છે.

જાહેર કરાયેલી યાદી અનુસાર, અશ્વિની રોય સરકાર, ધુબ્રીથી ઉત્તમ પ્રસાદ, બિરસિંગ જરુઆથી માધવી દાસ, ગોલપરા પશ્ચિમથી પાબિત્રા રાભા અને દૂધનાઈથી ટંકેશ્વર રાભાને નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન ભૂપેન રોયને અભયપુરીથી, અરૂપ કુમાર ડેને બિજનીથી, રણજિત કુમાર દાસને ભવાનીપુર-સોરભોગથી, બાદલ ચંદ્ર આર્યને મંડિયાથી, જ્યોત્સના કલિતાને ચમારિયાથી અને રાજુ મેચને બોકો-ચાયગાંવથી નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે.

TAGGED:

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.