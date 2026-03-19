આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે પહેલી યાદી જાહેર કરી, CM હિમંતા સહિત 88 નામોનો સમાવેશ
Published : March 19, 2026 at 12:34 PM IST
ભૂતપૂર્વ સાંસદો રામેશ્વર તેલી, પલ્લબ લોચન દાસ અને રાજદીપ રોયને પણ નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે. પાર્ટીએ અનુભવ અને જીતવાની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને આ યાદી તૈયાર કરી છે.
भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 19, 2026
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जालुकबारी से चुनाव लड़ेंगे, प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से टिकट मिला। pic.twitter.com/8t4fP3DyL9
ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પોતાની પહેલી ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. તેમાં કુલ 88 નામોનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા, જે ફરીથી ચૂંટણી લડશે, આ યાદીમાં મુખ્ય રીતે સામેલ છે. પાર્ટીએ અનુભવ અને સંગઠનાત્મક સંતુલનને ધ્યાનમાં રાખીને ઘણા ભૂતપૂર્વ સાંસદોને ટિકિટ પણ આપી છે.
જાહેર કરાયેલી યાદી અનુસાર, અશ્વિની રોય સરકાર, ધુબ્રીથી ઉત્તમ પ્રસાદ, બિરસિંગ જરુઆથી માધવી દાસ, ગોલપરા પશ્ચિમથી પાબિત્રા રાભા અને દૂધનાઈથી ટંકેશ્વર રાભાને નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન ભૂપેન રોયને અભયપુરીથી, અરૂપ કુમાર ડેને બિજનીથી, રણજિત કુમાર દાસને ભવાનીપુર-સોરભોગથી, બાદલ ચંદ્ર આર્યને મંડિયાથી, જ્યોત્સના કલિતાને ચમારિયાથી અને રાજુ મેચને બોકો-ચાયગાંવથી નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે.