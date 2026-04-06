આસામના CMએ કહ્યું, કોંગ્રેસને પાકિસ્તાની સોશિયલ મીડિયા જૂથે પુરી પાડી નકલી સામગ્રી, પવન ખેરા સહિત અન્ય લોકો પર FIR નોંધાવી
કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરાના આસામના મુખ્યમંત્રી અને તેમના પત્ની પર સણસણતા આરોપોને લઈને CM સરમાએ પવન ખેરા સહિત અન્ય લોકો સામે FIR નોંધાવી છે.
Published : April 6, 2026 at 10:03 AM IST
આસામ: કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આસામના મુખ્યમંત્રી અને તેમના પત્ની પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરાએ આ ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. પવન ખેરાએ મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમાની પત્ની પર ત્રણ દેશોના પાસપોર્ટ રાખવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
મુખ્યમંત્રી સરમા અને તેમની પત્નીએ આ આરોપોને ફગાવી દીધા છે, અને તેને હતાશાનું કૃત્ય ગણાવ્યું છે. સરમાએ ખેરા સામે માનહાનિનો કેસ દાખલ કરવાની ધમકી આપી છે. તેમની પત્નીએ કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજને ફોટોશોપ કરેલો દસ્તાવેજ ગણાવ્યો છે.
કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આસામના મુખ્યમંત્રી હિંમતા બિશ્વા સરમાની પત્ની રિનિકી ભુઈયા સરમા પાસે ત્રણ દેશોના પાસપોર્ટ છે, અને તેમણે તેમની મિલકતો વિશેની માહિતી છુપાવી હતી.
મુખ્યમંત્રીના પત્ની રિનિકી ભુઈયા શર્મા અડધી રાતે ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પાનબજાર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને કેસ નોંધાવ્યો હતો. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીના પત્નીએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "આ આરોપો સંપૂર્ણપણે ખોટા છે, તેમણે AI અને ફોટોશોપનો ઉપયોગ કરીને આ કર્યું છે.ગુનેગારોને સજા મળવી જોઈએ.
#WATCH गुवाहाटी: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, " कल पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं, एक दिल्ली में, एक गुवाहाटी में की......आम तौर पर, जब आप किसी खास मुद्दे को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ जनता के सामने उठाते हैं, तो उस पर ipc की धारा 420 और 468 लगती है।… pic.twitter.com/iXFBCmvIxJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 6, 2026
આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ કહ્યું, "ગઈકાલે, પવન ખેરા અને ગૌરવ ગોગોઈએ બે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી, એક દિલ્હીમાં અને એક ગુવાહાટીમાં... સામાન્ય રીતે, જ્યારે તમે નકલી દસ્તાવેજો સાથે કોઈ ચોક્કસ મુદ્દો ઉઠાવો છો, ત્યારે તેના પર IPC ની કલમ 420 અને 468 લાગે છે. અલબત્ત, નવા BNS માં પત્રવ્યવહારની જોગવાઈ છે. જ્યારે તમે ચૂંટણીના પરિણામને પ્રભાવિત કરવા માટે નકલી દસ્તાવેજો સાથે આ આરોપોનો ઉપયોગ કરો છો, ત્યારે તે વધુ ગંભીર સજાને પાત્ર છે, જે આજીવન કેદ સુધીની છે. ગઈકાલે, મારી પત્નીએ FIR નોંધાવી છે, અને મને વિશ્વાસ છે કે પોલીસ કાયદાની યોગ્ય કલમો હેઠળ કેસ નોંધશે અને જરૂરી કાર્યવાહી કરશે...
#WATCH गुवाहाटी: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, " ...कोई भी usd 199 देकर कंपनी रजिस्टर कर सकता है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने रिनिकी के नाम से एक और कंपनी बनाई...कांग्रेस ने एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से लिए गए पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरों का… https://t.co/jYMDubvXl6 pic.twitter.com/M4zb2tNZpl— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 6, 2026
સરમાએ વધુમાં કહ્યું કે, અમારા સંશોધન દરમિયાન, અમને જાણવા મળ્યું કે ગઈકાલની પ્રેસ કોન્ફરન્સની સંપૂર્ણ સામગ્રી એક પાકિસ્તાની સોશિયલ મીડિયા જૂથ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી હતી. છેલ્લા 10 દિવસમાં, પાકિસ્તાની ચેનલોએ આસામ ચૂંટણીઓ વિશે ઓછામાં ઓછા 11 ટોક શો પ્રસારિત કર્યા છે, જે પહેલાં ક્યારેય બન્યું નથી, અને દરેક ટોક શોમાં, પરિણામ એ નીકળ્યું કે," કોંગ્રેસ જીતવી જોઈએ. ગઈકાલની પ્રેસ કોન્ફરન્સથી પાકિસ્તાન સાથેની લિંક પણ ખૂબ જ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. મને ખાતરી છે કે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ આના પર ધ્યાન આપશે"