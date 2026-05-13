આસામ કેબિનેટે UCCના અમલીકરણને મંજૂરી આપી; 26 મેના રોજ વિધાનસભામાં બિલ રજૂ કરવામાં આવશે
Published : May 13, 2026 at 5:04 PM IST
ગુવાહાટી: આસામ કેબિનેટે બુધવારે રાજ્યમાં સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) લાગુ કરવાને મંજૂરી આપી. જોકે, મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આદિવાસી વસ્તીને તેના કાર્યક્ષેત્રમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે.
સરકારના વડા તરીકે તેમના બીજા કાર્યકાળની પ્રથમ કેબિનેટ બેઠકની અધ્યક્ષતા કર્યા પછી અહીં એક પત્રકાર પરિષદમાં બોલતા, મુખ્યમંત્રીએ જાહેરાત કરી કે UCC બિલ 26 મેના રોજ નવી વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવશે. "આ પહેલી કેબિનેટ બેઠક દરમિયાન લેવાયેલો એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય છે, અને તે ચૂંટણી દરમિયાન અમે આપેલા વચન સાથે સુસંગત છે," તેમણે કહ્યું.
સરમાએ નોંધ્યું કે ઉત્તરાખંડ, ગોવા અને ગુજરાતે પહેલાથી જ UCC લાગુ કરી દીધું છે, પરંતુ તેમની સરકારે તેને આસામની ચોક્કસ જરૂરિયાતોને અનુરૂપ બનાવ્યું છે.
"અમે આદિવાસી વસ્તીને UCC ના કાર્યક્ષેત્રમાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્તિ આપી છે. આસામના લોકો દ્વારા પાળવામાં આવતા તમામ રિવાજો, પરંપરાઓ અને પ્રથાઓ UCC ના કાર્યક્ષેત્રની બહાર રહે છે," તેમણે કહ્યું. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે યુસીસી ઉત્તરાધિકાર, લગ્ન, લિવ-ઇન સંબંધો અને લગ્ન અને છૂટાછેડાની ફરજિયાત નોંધણી સંબંધિત બાબતોને સંબોધશે.